23 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiya

·0·Dunyo
23 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiya

Islandiyalik Feliks Gretarsson 1998 yil 12 yanvar kuni yuqori kuchlanishli elektr liniyasida ishlayotganida tok urishi oqibatida ikki qo‘lidan ayrilgan. O‘sha paytda u 26 yoshda edi. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

Oradan 23 yil o‘tib, 2021 yil 13 yanvar kuni Fransiyaning Lion shahridagi Eduard Errio shifoxonasida Gretarssonga dunyoda ilk bor ikki qo‘l va yelkani birgalikda ko‘chirib o‘tkazish operatsiyasi amalga oshirildi. Murakkab jarrohlik amaliyoti qariyb 15 soat davom etgan va unda 50 ga yaqin tibbiyot xodimi, jumladan 15 nafar jarroh ishtirok etgan.

Operatsiyadan so‘ng Gretarsson uzoq davom etadigan reabilitatsiya jarayonini boshladi. Dastlab yangi qo‘llarida sezgilar paydo bo‘la boshlagan, keyinchalik esa harakatlarni tiklash ustida muntazam fizioterapiya mashg‘ulotlari olib borilgan.

U vaqt o‘tishi bilan yangi qo‘llaridan foydalanishni bosqichma-bosqich o‘rgandi. Keyingi yillarda u kundalik ishlarni bajarish, mashina haydash va tishlarini yuvish kabi faoliyatlarni yangi qo‘llari yordamida amalga oshira olgani haqida ma’lum qilgan.

Gretarssonning operatsiyasi transplantologiya tarixidagi muhim tibbiy yutuqlardan biri sifatida qayd etilgan. U ikki qo‘l va yelkasi birgalikda transplantatsiya qilingan dunyodagi ilk bemor hisoblanadi.

Feliks GretarssonEduard Errio shifoxonasiLiontransplantatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqdaIndoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqdaBugun, 03:17Pokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaPokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaBugun, 02:26“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandi“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandiBugun, 01:35Birgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktBirgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktKecha, 23:39Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraEverest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraKecha, 23:32Narkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiNarkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiKecha, 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi