Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzara

·49·Dunyo
Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzara

Dunyodagi eng baland cho‘qqi Everest nafaqat alpinizm ramzi, balki inson faoliyatining tabiatga ta’sirini ko‘rsatuvchi jiddiy muammoga ham yuz tutmoqda. Tog‘ning yuqori lagerlarida tashlab ketilgan chodirlar, kislorod ballonlari va turli chiqindilar to‘planib qolayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda.

Yillar davomida Everestga chiqishga bo‘lgan qiziqish ortib, toqqa tashrif buyuruvchilar soni ham ko‘paydi. Natijada baland tog‘ sharoitida qolib ketayotgan jihozlar va boshqa chiqindilar ekologik muammoga aylanmoqda.

Dunyoning eng baland nuqtasini zabt etish istagi ortidan insoniyat ortida tonnalab chiqindi qoldirmoqda. Everestning yuqori qismlarida tashlab ketilgan chodirlar, kislorod ballonlari va boshqa buyumlar ko‘zga tashlanadi. Bunday chiqindilarni olib tushish esa og‘ir va xavfli sharoit sabab juda murakkab.

Muammoning asosiy sabablaridan biri sifatida tijorat alpinizmining kengayishi va cho‘qqiga chiqishni istovchilar sonining ortishi ko‘rsatilmoqda.

EverestAlpinizmEverest musozasiTashlab ketilgan chiqindilar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Birgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktBirgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktKecha, 23:39Narkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiNarkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiKecha, 23:08Buyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiBuyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiKecha, 22:14Amerikalik ayol 700 ming dollarga soxta taqinchoqlar sotib oldiAmerikalik ayol 700 ming dollarga soxta taqinchoqlar sotib oldiKecha, 20:41Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiDunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiKecha, 18:50«Tramp har kuni har xil gap aytmoqda»: Tehron AQSHning qaysi so‘ziga ishonishni bilmayapti«Tramp har kuni har xil gap aytmoqda»: Tehron AQSHning qaysi so‘ziga ishonishni bilmayaptiKecha, 18:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi