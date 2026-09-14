Indoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqda

·18·Dunyo
Indoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqda

Indoneziyaning Yava dengizida 243 kishi bo‘lgan Virgo Transport 8 yo‘lovchi kemasi halokatga uchradi. Kema 13 sentyabr kuni Surabayadan Bandjarmasin tomon ketayotgan vaqtda noqulay ob-havo sharoitiga duch kelgan va mahalliy vaqt bilan taxminan soat 02:00 da u bilan aloqa uzilgan. Bu haqda Antara xabar berdi.

Dastlabki ma’lumotlarda qutqaruvchilar 103 kishini evakuatsiya qilgani, ulardan biri halok bo‘lgani xabar qilingan edi. Keyingi ma’lumotlarga ko‘ra, evakuatsiya qilinganlar orasida halok bo‘lganlar soni 6 nafarga yetgan, 140 kishi esa hanuz qidirilmoqda.

Virgo Transport 8 kemasi 12 sentyabr kuni Surabayadan yo‘lga chiqqan va Janubiy Kalimantan provinsiyasidagi Bandjarmasinga borishi kerak bo‘lgan. Kema tarkibida 30 nafar ekipaj a’zosi, 27 nafar xodim, 60 nafar yo‘lovchi hamda 126 nafar haydovchi va ularning yordamchilari bo‘lgan. Shuningdek, kema 89 ta transport vositasini ham olib ketgan.

Hodisa oldidan kapitan ob-havo yomonlashgani sababli kema qiyshayib qolganini ma’lum qilgan. Shundan so‘ng aloqa uzilgan va Indoneziyaning qidiruv-qutqaruv xizmati keng ko‘lamli amaliyotni boshlagan. Qutqaruv ishlariga kemalar va vertolyot ham jalb etilgan.

Hozircha halokatning aniq sababi rasman ma’lum qilinmagan. Qidiruv-qutqaruv operatsiyasi davom etmoqda.

Virgo Transport 8Java dengizidagi kemaning halokatiSuraqbay-Banjarmasin yo‘liIndoneziya qutqaruv operatsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaPokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaBugun, 02:26“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandi“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandiBugun, 01:35Birgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktBirgina tili bir necha tonna: ko‘k kit haqidagi hayratlanarli faktKecha, 23:39Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraEverest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraKecha, 23:32Narkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiNarkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiKecha, 23:08Buyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiBuyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiKecha, 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi