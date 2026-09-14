Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydi

·34·Texno
Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak faoliyatining to'xtash alomatlarini aniqlash tizimi bilan jihozlangan bo'lib, bu xavfli holatni o'z vaqtida payqab, avtomatik ravishda favqulodda SOS signallarini yuborish imkonini beradi.
  • Mazkur funksiya Honor brendi tarixida ilk bor ushbu turkumdagi qurilmalarga tatbiq etilmoqda.
  • Shuningdek, gadjet ikkinchi avlodga mansub noinvaziv qon bosimini monitoring qilish tizimi va CGM Blood Sugar Control Assistant funksiyasi bilan ta'minlanadi.

Honor kompaniyasi oʻzining yangi flagman aqlli soati — Honor Watch 6 Pro taqdimotiga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 28-sentyabriga belgilangan ushbu tadbir taqiladigan gadjetlar bozorida muhim voqea boʻlishi kutilmoqda, chunki yangi qurilma inson salomatligini kuzatish borasida mutlaqo yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Honor Watch 6 Pro soatining eng asosiy va diqqatga sazovor xususiyatlaridan biri bu yurak faoliyatining toʻxtash alomatlarini aniqlash tizimidir. Mazkur funksiya xavfli holatni oʻz vaqtida payqab, avtomatik ravishda favqulodda SOS signallarini yuborish imkoniyatiga ega. Bu esa oʻz navbatida favqulodda vaziyatlarda inson hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Salomatlikni monitoring qilishning ilgʻor texnologiyalari

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur funksiya Honor brendi tarixida ilk bor ushbu turkumdagi qurilmalarga tatbiq etilmoqda. Shunga qaramay, kompaniya hozircha tizimning ishlash prinsipi, uning tibbiy sertifikatsiyadan oʻtgani va turli mamlakatlarda sotuvga chiqish geografiyasi boʻyicha batafsil maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq.

Shuningdek, gadjet ikkinchi avlodga mansub noinvaziv qon bosimini monitoring qilish tizimi bilan jihozlanadi. Buning uchun maxsus Smart Eye Sensing System texnologiyasidan foydalaniladi. Honor foydalanuvchilar uchun qon bosimini nazorat qilish jarayonini yanada qulay va amalda uzluksiz amalga oshirishni vaʼda qilmoqda.

Ekran imkoniyatlari va qoʻshimcha funksiyalar

Qurilmaning tashqi koʻrinishi va vizual imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Honor Watch 6 Pro True Color OLED displeyi bilan taʼminlanib, uning eng yuqori (pik) yorqinligi naq 5500 nitni tashkil etadi. Bu quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Xaridorlar uchun korpusning bir nechta turlari, jumladan, keramika va poʻlatdan yasalgan dizaynlar hamda turli rangdagi variantlar taqdim etiladi.

Bundan tashqari, soat CGM Blood Sugar Control Assistant deb nomlangan funksiyani oladi. Bu qon shakarini uzluksiz monitoring qilish tizimlari bilan bogʻlangan holda glyukoza darajasini nazorat qilishga yordam beruvchi yordamchidir. Biroq, hozircha taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, soat qon shakarini mustaqil va noinvaziv usulda oʻlchash xususiyatiga ega emas, shuning uchun uni oʻrnatilgan glyukometr sifatida qabul qilmaslik kerak.

Honor Watch 6 Pro soatining barcha texnik xususiyatlari va imkoniyatlari 28-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimotda toʻliq ochib beriladi. Ammo hozirning oʻzida ushbu aqlli soat noinvaziv usullar yordamida hayotiy muhim koʻrsatkichlarni deyarli toʻlaqonli nazorat qilish imkonini berishi aniq boʻlib ulgurdi.

HonorSmart-soatTexnologiyalarGadjetlarSalomatlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsKoinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsBugun, 04:55Pekinda gumanoid robotlar o‘rtasida raqs musobaqasi ham o‘tkazildi (video)Pekinda gumanoid robotlar o‘rtasida raqs musobaqasi ham o‘tkazildi (video)Bugun, 03:05Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiVivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiKecha, 21:59NASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildiNASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildiKecha, 21:26Hayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiHayabusa2 kosmik apparati asteroimgacha boʻlgan masofani lazer yordamida oʻlchadiKecha, 19:24Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaKecha, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!