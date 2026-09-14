Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak faoliyatining to'xtash alomatlarini aniqlash tizimi bilan jihozlangan bo'lib, bu xavfli holatni o'z vaqtida payqab, avtomatik ravishda favqulodda SOS signallarini yuborish imkonini beradi.
- Mazkur funksiya Honor brendi tarixida ilk bor ushbu turkumdagi qurilmalarga tatbiq etilmoqda.
- Shuningdek, gadjet ikkinchi avlodga mansub noinvaziv qon bosimini monitoring qilish tizimi va CGM Blood Sugar Control Assistant funksiyasi bilan ta'minlanadi.
Honor kompaniyasi oʻzining yangi flagman aqlli soati — Honor Watch 6 Pro taqdimotiga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 28-sentyabriga belgilangan ushbu tadbir taqiladigan gadjetlar bozorida muhim voqea boʻlishi kutilmoqda, chunki yangi qurilma inson salomatligini kuzatish borasida mutlaqo yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Honor Watch 6 Pro soatining eng asosiy va diqqatga sazovor xususiyatlaridan biri bu yurak faoliyatining toʻxtash alomatlarini aniqlash tizimidir. Mazkur funksiya xavfli holatni oʻz vaqtida payqab, avtomatik ravishda favqulodda SOS signallarini yuborish imkoniyatiga ega. Bu esa oʻz navbatida favqulodda vaziyatlarda inson hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Salomatlikni monitoring qilishning ilgʻor texnologiyalariIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur funksiya Honor brendi tarixida ilk bor ushbu turkumdagi qurilmalarga tatbiq etilmoqda. Shunga qaramay, kompaniya hozircha tizimning ishlash prinsipi, uning tibbiy sertifikatsiyadan oʻtgani va turli mamlakatlarda sotuvga chiqish geografiyasi boʻyicha batafsil maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq.
Shuningdek, gadjet ikkinchi avlodga mansub noinvaziv qon bosimini monitoring qilish tizimi bilan jihozlanadi. Buning uchun maxsus Smart Eye Sensing System texnologiyasidan foydalaniladi. Honor foydalanuvchilar uchun qon bosimini nazorat qilish jarayonini yanada qulay va amalda uzluksiz amalga oshirishni vaʼda qilmoqda.
Ekran imkoniyatlari va qoʻshimcha funksiyalarQurilmaning tashqi koʻrinishi va vizual imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Honor Watch 6 Pro True Color OLED displeyi bilan taʼminlanib, uning eng yuqori (pik) yorqinligi naq 5500 nitni tashkil etadi. Bu quyosh nuri ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Xaridorlar uchun korpusning bir nechta turlari, jumladan, keramika va poʻlatdan yasalgan dizaynlar hamda turli rangdagi variantlar taqdim etiladi.
Bundan tashqari, soat CGM Blood Sugar Control Assistant deb nomlangan funksiyani oladi. Bu qon shakarini uzluksiz monitoring qilish tizimlari bilan bogʻlangan holda glyukoza darajasini nazorat qilishga yordam beruvchi yordamchidir. Biroq, hozircha taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, soat qon shakarini mustaqil va noinvaziv usulda oʻlchash xususiyatiga ega emas, shuning uchun uni oʻrnatilgan glyukometr sifatida qabul qilmaslik kerak.
Honor Watch 6 Pro soatining barcha texnik xususiyatlari va imkoniyatlari 28-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimotda toʻliq ochib beriladi. Ammo hozirning oʻzida ushbu aqlli soat noinvaziv usullar yordamida hayotiy muhim koʻrsatkichlarni deyarli toʻlaqonli nazorat qilish imkonini berishi aniq boʻlib ulgurdi.
Izohlar 0
…