Pitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdi

·18·Dunyo
Pitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Tennessi shtati, Nashvill shahridagi restoranda bir erkak issiq pitssani qo‘li bilan olmoqchi bo‘lib, qo‘li kuyganidan keyin uni peshtaxtaga qo‘yib yuborgan.
  • Shunga qaramay, u pitssani buklab, salfetkalarga o‘rab olib, restorandan chiqib ketgan.
  • Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘plab hazilomuz izohlarga sabab bo‘lgan.

AQSHda restoranga kirgan erkakning pitssani to‘g‘ridan to‘g‘ri pechdan olib qochmoqchi bo‘lgani kuzatuv kamerasiga muhrlandi. U issiq taomni qo‘li bilan olishga uringan, biroq pitssa solingan qizib turgan idish qo‘liga og‘riq bergach, uni bir zumga peshtaxtaga tushirib yuborgan.

Kadrlarda erkak peshtaxta orqasidan egilib, yangi pishgan pitssani qo‘llari bilan olayotgani ko‘rinadi. Biroq uning rejasi kutilganidek oson kechmagan. Qizib turgan idishni ushlagan paytda qo‘li kuyib ketgani sababli u ortga chekingan va pitssani qisqa vaqtga yana peshtaxta ustiga qo‘ygan.

Shunga qaramay, erkak taomdan voz kechmagan. U pitssani buklab, salfetkalarga o‘rab olgan va restorandan chiqib ketgan.

G‘ayrioddiy voqea AQSHning Tennessi shtati, Nashvill shahridagi Slim & Husky's Pizza Beeria restoranida sodir bo‘lgan. Bu haqda “Need To Know” xabar berdi.

Restoran ma’muriyati keyinchalik hodisa aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, voqeaga hazilomuz munosabat bildirgan. Xodimlar rolikka Snoop Dogg‘ning “Drop It Like It's Hot” qo‘shig‘ini qo‘shib, kuzatuvchilardan: “Bu kim o‘zi?” deb so‘rashgan.

4 sentyabr kuni tarqatilgan video qisqa vaqt ichida internetda keng tarqalib, foydalanuvchilarning e’tiborini tortgan. Tomoshabinlar erkakning qaynoq pitssa bilan bog‘liq kutilmagan “sarguzashti”ni hazil bilan muhokama qilgan.

Ayrim foydalanuvchilar uning pitssani qo‘li bilan ushlaganiga ishonib, qo‘llari juda qattiq kuygan bo‘lishi mumkinligini hazil tariqasida yozishgan. Boshqalar esa uning pitssadan voz kechmaganiga e’tibor qaratgan.

Rolik ostidagi izohlarda erkakning “pitssani juda yangi va issiq holda” olishni istagani haqida ham hazilomuz fikrlar bildirilgan.

Slim & Husky's Pizza BeeriaNashvillTennessi shtatiSnoop Dogg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinOyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinBugun, 10:32Erdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiErdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiBugun, 09:49«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...Bugun, 08:31Ustunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiUstunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiBugun, 07:47100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?Bugun, 03:4823 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiya23 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiyaBugun, 03:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi