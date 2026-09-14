To‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildi

·72·Dunyo
To‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHda yashovchi 29 yoshli dasturiy ta’minot muhandisi Medison Rey to‘rtinchi farzandini dunyoga keltirganidan so‘ng og‘ir eshitish muammosiga duch keldi.
  • Otoskleroz tashxisi qo‘yilgan Medisonning eshitish qobiliyati 2026 yil yanvar oyida birinchi qulog‘ida, iyun oyida esa ikkinchi qulog‘ida o‘tkazilgan jarrohlik amaliyotlaridan so‘ng me’yoriy darajaga qaytdi.

AQSHda to‘rt nafar farzandning onasi tug‘ruqdan keyin og‘ir eshitish muammosiga duch keldi. U hatto chaqalog‘i yig‘layotganini ham eshita olmay qolib, farzandlarining ovozini boshqa hech qachon eshita olmasligidan qo‘rqdi.

29 yoshli dasturiy ta’minot muhandisi Medison Rey to‘rtinchi farzandini dunyoga keltirganidan keyin eshitish qobiliyati keskin pasayganini aytdi. Uning taxminicha, bu holat tug‘ruqdan keyingi gormonal o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lgan.

Medison dastlab buni tug‘ruqdan keyin kuzatiladigan oddiy va vaqtinchalik holat deb o‘ylagan. Ammo quloqlarida paydo bo‘lgan kuchli jaranglash yo‘qolmagan va eshitish qobiliyati tobora yomonlashgan.

«Qizim yig‘laganda uni eshita olmasdim. Turmush o‘rtog‘im uyda bo‘lmagan paytlarda doimo u bilan bir xonada bo‘lib, uni kuzatib turishimga to‘g‘ri kelardi», — dedi u “Need To Know” nashriga.

U farzandlarining gaplarini tushunish uchun ularga yaqin turib, lab harakatlarini kuzatishga majbur bo‘lgan. Katta farzandlari esa onasi bilan gaplashishdan oldin uning yoniga borish, yelkasiga tegish va yuziga qarash kerakligini tezda tushunib olgan.

Medisonning to‘rt nafar farzandi hozir 9, 8, 6 yosh va 18 oylik. Uning ta’kidlashicha, 2025 yil fevral oyidagi homiladorligi odatdagidek, xavfi past bo‘lgan va muammosiz kechgan.

Eshitish muammosi uning ishi va ijtimoiy hayotiga ham jiddiy ta’sir qilgan. Medison ish uchrashuvlarida transkriptlardan foydalangan, odamlarning gaplarini tushunish qiyinlashgani sababli ijtimoiy tadbirlardan qocha boshlagan.

«Men ertalab sport zalida hech kim bo‘lmagan paytda mashq qilardim. Odamlar men bilan gaplashganda ularni ataylab e’tiborsiz qoldiryapti, deb o‘ylashlarini istamasdim», — dedi u.

Medison turli fitnes mashg‘ulotlariga ham bormagan, chunki instruktorni eshita olmasligidan xavotirlangan. Odamlardan gaplarini qayta-qayta takrorlashni so‘rash esa unga noqulay bo‘la boshlagan.

Besh kishidan iborat oila restoranda stol atrofida jilmayib turibdi.

Uning oilasi bu davrda unga katta yordam bergan. Medisonning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i va kenja farzandining otasi Tim Houp ham uni doimo qo‘llab-quvvatlagan.

Keyinchalik o‘tkazilgan eshitish tekshiruvi Medisonning eshitish qobiliyati me’yordan ancha past ekanini ko‘rsatgan. U quloq, burun va tomoq mutaxassisiga yo‘naltirilgan, ammo qabul uchun navbat olti oydan ham ko‘proq vaqtni tashkil qilgan.

Shundan so‘ng u Proliance Surgeons Puget Sound Ear Nose and Throat klinikasida ishlaydigan doktor Deniel Liga murojaat qilgan. Mutaxassis unda otoskleroz bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan.

Otoskleroz — o‘rta quloqdagi juda kichik suyaklardan biri, ya’ni uzangi suyakchasining harakati buzilishi bilan bog‘liq holat bo‘lib, eshitish qobiliyatiga ta’sir qiladi.

Dastlab Medisonga eshitish apparatlaridan foydalanish tavsiya qilingan. Ammo keyingi tekshiruvda eshitish qobiliyati yanada yomonlashgani aniqlanib, jarrohlik amaliyoti zarur deb topilgan.

2026 yil yanvar oyida, tug‘ruqdan deyarli bir yil o‘tgach, Medisonning eshitishi juda pasaygan va qulog‘ini operatsiya qildirgan. Jarrohlik vaqtida doktor Li otoskleroz tashxisini tasdiqlagan.

To‘rt oydan keyingi tekshiruvda operatsiya qilingan quloqda eshitish qobiliyati yana me’yoriy darajaga qaytgani ma’lum bo‘lgan.

Oq quloqchin taqqan chaqaloq va unga qarab turgan yosh ayol.

Medison 2026 yil iyun oyida ikkinchi qulog‘ida ham operatsiya qildirgan. Uning aytishicha, jarrohlikdan keyin dastlabki bir necha haftada umuman eshita olmagan, keyin esa eshitish qobiliyati juda tez tiklana boshlagan.

«Birdan hamma narsa menga juda baland eshitila boshladi. O‘sha paytda quloqlarimdagi jaranglash ham to‘xtadi. Bu men uchun katta yengillik bo‘ldi», — dedi u.

Medison bu og‘ir davr uni qattiq qo‘rqitganini, ammo hozir hayotidagi barcha narsalar, ayniqsa, sezgi a’zolari uchun minnatdor ekanini aytdi.

Uning ta’kidlashicha, bu voqea onalar qanchalik kuchli ekani va ular ko‘plab qiyinchiliklarni boshdan kechirishini yanada chuqurroq anglashiga sabab bo‘lgan.

«Men onalar duch keladigan qiyinchiliklar haqida ko‘proq xabardorlik bildirishni istayman. Hamma narsa bir zumda o‘zgarib qolishi mumkinligini angladim», — dedi Medison.

Medison ReyOtosklerozProliance Surgeons Puget SoundTo‘rt nafar farzandning tug‘ruqdan keyingi eshitish muammosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Bugun, 11:52Qoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiQoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiBugun, 10:46Pitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiPitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiBugun, 10:39Oyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinOyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinBugun, 10:32Erdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiErdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiBugun, 09:49«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...Bugun, 08:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi