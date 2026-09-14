Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindi

·3·Sport
Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindi

Angliya Premer-ligasining eng qaynoq to‘qnashuvi — Manchester derbisidan so‘ng butun futbol jamoatchiligini larzaga solgan bayonot e’lon qilindi! «Old Trafford»da kechgan keskin bahsda «Manchester Siti»ga 1:0 hisobida g‘alaba keltirgan Erling Holandning yagona goli aslida bekor qilinishi kerak bo‘lgan. Angliya hakamlar tashkiloti «Manchester Yunayted»dan rasman uzr so‘rab, qo‘pol xatoni tan oldi. Xo‘sh, VAR xonasida aslida nima yuz berdi va Maykl Oliverni qanday chalg‘itishdi?

60-daqiqadagi shok: Oliver nega fikridan qaytdi?

Uchrashuv taqdirini hal qilgan bahsli vaziyat 60-daqiqada sodir bo‘ldi. Jurnalist Ben Jeykobs e’lon qilgan Pro Ref rasmiy hisobotida quyidagi tafsilotlar qayd etilgan:

  • Dastlabki to‘g‘ri qaror: Bosh hakam Maykl Oliver ofsayd sababli Holandning golini darhol bekor qilgan;

  • VAR'ning shoshma-shosharligi: Videoyordamchilar chiziqni chizganda Holandning o‘zi ofsaydda emasligini aniqlagan, ammo...

  • E’tibordan chetda qolgan figura: Hujum fazasida ishtirok etgan Enso Fernandes to‘pga tegmagan bo‘lsa-da, epizodga bevosita faol ta’sir ko‘rsatgan;

  • Qoidabuzarlik: VAR tizimi bosh hakamga monitor yoniga borib, subyektiv baho berishni tavsiya qilishi shart bo‘lgan, lekin buni amalga oshirmay, to‘g‘ridan to‘g‘ri golni hisoblatgan.

Hakamlar qo‘mitasining rasmiy iqrori

«Maydondagi hakamning dastlabki qaroriga ko‘ra ofsayd qayd etilgan. VAR Ensoning vaziyatga ehtimoliy ta’sirini hisobga olmagan va videotasvirni qayta ko‘rib chiqishni tavsiya qilishi kerak edi. Biz «Manchester Yunayted» klubi bilan bog‘landik va hakamlik xatosi sodir bo‘lganini tan oldik».

Ushbu tan olish endi o‘yin natijasini o‘zgartirmaydi, biroq «qizil iblislar» lagerida haqli norozilik to‘lqinini kuchaytirib yubordi.

G‘alabani hal qilgan vaziyat tahlili

Holat

Hakamlar qarori

To‘g‘ri baho (Pro Ref xulosasi)

Maydondagi hakam (M. Oliver)

Golni ofsayd deb bekor qildi

To‘g‘ri qaror edi

VAR aralashuvi

Holandning chizig‘iga qarab golni inobatga oldi

Qo‘pol xato, vaziyatga ta’sir baholanmagan

Yakuniy qaror

1:0 hisobida «Siti» g‘alabasi qayd etildi

Hakamlik xatosi sifatida rasman tan olindi

Sizningcha, VAR tizimi paydo bo‘lganidan keyin APLda xatolar kamaydimi yoki aksincha ko‘paydimi? «Yunayted»dan bu tarzda ochko tortib olinganiga qanday qaraysiz?

Fikringizni pastda izohlarda qoldiring va APL muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringiz bilan ushbu shov-shuvli mojaroni Telegram orqali bo‘lishing!

Manchester YunaytedManchester SitiErling HolandVAR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:09Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Bugun, 07:071 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 06:59Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Bugun, 06:48Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngShomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?