Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindi
Angliya Premer-ligasining eng qaynoq to‘qnashuvi — Manchester derbisidan so‘ng butun futbol jamoatchiligini larzaga solgan bayonot e’lon qilindi! «Old Trafford»da kechgan keskin bahsda «Manchester Siti»ga 1:0 hisobida g‘alaba keltirgan Erling Holandning yagona goli aslida bekor qilinishi kerak bo‘lgan. Angliya hakamlar tashkiloti «Manchester Yunayted»dan rasman uzr so‘rab, qo‘pol xatoni tan oldi. Xo‘sh, VAR xonasida aslida nima yuz berdi va Maykl Oliverni qanday chalg‘itishdi?
60-daqiqadagi shok: Oliver nega fikridan qaytdi?
Uchrashuv taqdirini hal qilgan bahsli vaziyat 60-daqiqada sodir bo‘ldi. Jurnalist Ben Jeykobs e’lon qilgan Pro Ref rasmiy hisobotida quyidagi tafsilotlar qayd etilgan:
Dastlabki to‘g‘ri qaror: Bosh hakam Maykl Oliver ofsayd sababli Holandning golini darhol bekor qilgan;
VAR'ning shoshma-shosharligi: Videoyordamchilar chiziqni chizganda Holandning o‘zi ofsaydda emasligini aniqlagan, ammo...
E’tibordan chetda qolgan figura: Hujum fazasida ishtirok etgan Enso Fernandes to‘pga tegmagan bo‘lsa-da, epizodga bevosita faol ta’sir ko‘rsatgan;
Qoidabuzarlik: VAR tizimi bosh hakamga monitor yoniga borib, subyektiv baho berishni tavsiya qilishi shart bo‘lgan, lekin buni amalga oshirmay, to‘g‘ridan to‘g‘ri golni hisoblatgan.
Hakamlar qo‘mitasining rasmiy iqrori
«Maydondagi hakamning dastlabki qaroriga ko‘ra ofsayd qayd etilgan. VAR Ensoning vaziyatga ehtimoliy ta’sirini hisobga olmagan va videotasvirni qayta ko‘rib chiqishni tavsiya qilishi kerak edi. Biz «Manchester Yunayted» klubi bilan bog‘landik va hakamlik xatosi sodir bo‘lganini tan oldik».
Ushbu tan olish endi o‘yin natijasini o‘zgartirmaydi, biroq «qizil iblislar» lagerida haqli norozilik to‘lqinini kuchaytirib yubordi.
G‘alabani hal qilgan vaziyat tahlili
Holat
Hakamlar qarori
To‘g‘ri baho (Pro Ref xulosasi)
Maydondagi hakam (M. Oliver)
Golni ofsayd deb bekor qildi
To‘g‘ri qaror edi
VAR aralashuvi
Holandning chizig‘iga qarab golni inobatga oldi
Qo‘pol xato, vaziyatga ta’sir baholanmagan
Yakuniy qaror
1:0 hisobida «Siti» g‘alabasi qayd etildi
Hakamlik xatosi sifatida rasman tan olindi
Sizningcha, VAR tizimi paydo bo‘lganidan keyin APLda xatolar kamaydimi yoki aksincha ko‘paydimi? «Yunayted»dan bu tarzda ochko tortib olinganiga qanday qaraysiz?
Fikringizni pastda izohlarda qoldiring va APL muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringiz bilan ushbu shov-shuvli mojaroni Telegram orqali bo‘lishing!
Izohlar 0
…