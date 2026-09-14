«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...

·41·Dunyo
«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Eronga yadro yoqilg‘isi yetkazib berishni taklif qilib, evaziga uran boyitish dasturini to‘xtatishni talab qildi, aks holda harbiy zarba xavfi mavjud.
  • AQSH energetika vaziri Kris Raytning ta’kidlashicha, Tehron xalqaro hamjamiyatga qo‘shilish yoki yashirin qurollanish rejalarini davom ettirib, AQSH Qurolli Kuchlarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri zarbasiga duchor bo‘lish o‘rtasida tanlov qilishi kerak.

Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat va global energetika bozori navbatdagi eng xavfli, qaltis nuqtaga yaqinlashmoqda. AQSH rasmiy ma’muriyati Eron milliy hukumatiga yadroviy dasturi bo‘yicha misli ko‘rilmagan taklif va keskin ultimatumni ilgari surdi. Nufuzli Bloomberg agentligiga intervyu bergan AQSH energetika vaziri Kris Rayt Vashington Eronga xorijdan kafolatlangan yadro yoqilg‘isi yetkazib berishga to‘liq tayyor ekanini, ammo buning evaziga Tehron uranni boyitish bo‘yicha o‘z milliy dasturini butunlay to‘xtatishi shartligini bildirdi.

Oq uy muzokaralar stolida aniq tanlov qoldirmoqda: yoki Eron xalqaro hamjamiyatga qaytib, tinchlik yo‘lini tanlaydi, yoki o‘z yashirin qurollanish rejalarini davom ettirib, AQSH Qurolli Kuchlarining to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy zarbasiga duchor bo‘ladi. Ayni vaqtda jahon neft bozorining muhim arteriyasi bo‘lmish Ho‘rmuz bo‘g‘ozida xom ashyo oqimi inqirozgacha bo‘lgan davrning uchdan ikki qismiga tushib qolgani sababli, vaziyat har qachongidan ham tarang tus olmoqda.

Xo‘sh, Vashington uran yetkazib berish zanjirini qanday shakllantirdi, Pentagonning Eron yadro obyektlarini egallash bo‘yicha «tarixdagi eng murakkab operatsiyasi» qanday xavf tug‘dirmoqda va ushbu ultimatum jahon bozoridagi neft narxlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Biz muzokaralarni afzal ko‘ramiz, aks holda...»: Kris Raytning Bloomberg‘ga bergan bayonoti

AQSH Energetika vazirligining rasmiy pozitsiyasi ikki yo‘nalishli strategiyaga tayanmoqda:

  • Tashqaridan yadro yoqilg‘isi ta’minoti: «Biz Eronga yadro yoqilg‘isini xorijdan yetkazib berishimiz mumkin. Ular millatlar hamjamiyatiga qayta qo‘shilib, o‘z xalqiga tinchlik va farovonlik olib kelishlari mumkin bo‘lardi», — dedi Rayt;

  • O‘z uran zanjirining yaratilishi: AQSH Energetika vazirligi uran ishlab chiqarish va sheriklik bo‘yicha uzoq muddatli bitimlarni yakunlamoqda, bu esa Vashingtonga yadroviy yoqilg‘i bozorini to‘liq nazorat qilish imkonini beradi;

  • Ochiq harbiy ogohlantirish: Vazir Tehronga ochiq shart qo‘ydi: «Biz muzokara olib borishni afzal ko‘ramiz. Yoki ular o‘zlarining yashirin yadro quroli yaratish dasturini davom ettirib, Amerika armiyasiga qarshi turishlari mumkin. Biz esa ularning yadro quroli yaratmasligini kafolatlaymiz».

Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi tahlika: Kuniga 10 million barrel va beqaror narxlar

Dunyoning eng muhim neft yo‘lagidagi vaziyat bo‘yicha mutaxassislar ogohlantirilmoqda:

  • Ortiqcha optimizmdan ogohlantirish: Kris Rayt yaqin orada Eron bilan diplomatik yutuqqa erishish kutilmayotganini aytib, treyderlarni xotirjam bo‘lmaslikka chaqirdi;

  • Neft hajmining keskin kamayishi: Ayni paytda bo‘g‘oz orqali sutkasiga bor-yo‘g‘i 10 million barrel neft va neft mahsulotlari o‘tmoqda. Muqobil quvurlar hisobga olinganda ham, bu ko‘rsatkich inqirozgacha bo‘lgan davrdagi hajmning atigi uchdan ikki qismini tashkil qilmoqda;

  • Energetika bozoridagi chayqalishlar: Global energiya bozori o‘ta beqaror va murakkab holatda qolmoqda, har qanday harbiy to‘qnashuv qora oltin narxining keskin ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.

«Harbiy tarixdagi eng murakkab operatsiya» va Donald Trampning pozitsiyasi

AQSHning strategik qarorlari ortidagi siyosiy va harbiy omillar:

  • Pentagonning maxsus rejasi: Iyul oyida The New York Post yozganidek, AQSH Qurolli Kuchlari Eron yadro obyektlaridagi boyitilgan uran zaxiralarini egallash bo‘yicha jahon harbiy tarixidagi eng murakkab va xavfli operatsiyani amalga oshirishga tayyorgarlik ko‘rib qo‘ygan;

  • Trampning murosasiz sharti: Prezident Donald Tramp Eronning hech qachon yadro quroliga ega bo‘lmasligi kerakligini bir necha bor qat’iy ta’kidlagan. Har qanday ehtimoliy bitim yadroviy qurol ishlab chiqish va uni sotib olishni mutlaqo taqiqlashi zarur;

  • Keskin tanlov arafasi: Tehron ushbu taklifni rad etgan taqdirda, Yaqin Sharqda mintaqaviy urush va global logistikaning to‘liq izdan chiqish xavfi ortmoqda.

AQSHning yadro yoqilg‘isi taklifi diplomatik niqob ostidagi so‘nggi ultimatum sifatida baholanmoqda va Tehronning javobi dunyo energetika xaritasini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Sizningcha, Eron AQSHning uran boyitishni to‘xtatish va yoqilg‘ini tashqaridan olish haqidagi ultimatumiga rozi bo‘ladimi yoki ikki davlat o‘rtasidagi mojaro harbiy to‘qnashuvga aylanishi muqarrarmi? Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi tanglik jahonda neft va benzin narxlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo energetikasi hamda siyosatiga daxldor bo‘lgan ushbu muhim tahlilni barcha yaqinlaringizga ulashing!

Eron yadro dasturiKris RaytHo‘rmuz bo‘g‘ozi neft bozoriAQSH Qurolli Kuchlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ustunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiUstunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiBugun, 07:47100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?Bugun, 03:4823 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiya23 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiyaBugun, 03:29Indoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqdaIndoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqdaBugun, 03:17Pokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaPokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaBugun, 02:26“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandi“O‘lmas meduza” haqiqatan ham mavjudmi? Olimlar hayratlanarli jonzot sirini o‘rgandiBugun, 01:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi