The Chosun Daily nashrida Shavkat Mirziyoyevning tarixiy maqolasi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyovning The Chosun Daily nashrida chop etilgan maqolasida O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi strategik sheriklik, iqtisodiy aloqalar va kelajak hamkorlik istiqbollari tahlil qilingan.
- So‘nggi yillarda o‘zaro tovar ayirboshlash 5 barobarga oshib, Koreyaning O‘zbekistonga kiritgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalari 8 milliard dollardan oshdi.
Janubiy Koreyaning eng nufuzli va qadimiy davriy nashrlaridan biri hisoblangan The Chosun Daily sahifalarida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «O‘zbekiston va Koreya Respublikasi: o‘zgarishlar davrida kelajak sari intilayotgan hamkorlik» nomli keng qamrovli konseptual maqolasi chop etildi. Davlat rahbari o‘z chiqishida Toshkent va Seul o‘rtasidagi alohida strategik sheriklik, tarixiy do‘stlik rishtalari hamda so‘nggi yillarda misli ko‘rilmagan sur’atda o‘sgan iqtisodiy aloqalarni chuqur tahlil qildi. Raqamlar haqiqatan ham hayratlanarli: o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi qisqa fursatda naq 5 barobarga o‘sgan bo‘lsa, Koreyaning mamlakatimiz iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri kiritgan sarmoyalari 8 milliard dollarlik marrani zabt etdi.
Prezident ikki davlat hamkorligini endilikda oddiy savdo aloqalaridan global texnologik platformalar, sun’iy intellekt, yarimo‘tkazgichlar va «yashil» industriya bosqichiga olib chiqish vaqti kelganini qat’iy ta’kidladi. Xo‘sh, O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan 700 dan ortiq qo‘shma korxona kelgusida qanday yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqaradi, «Markaziy Osiyo — Koreya Respublikasi» sammiti mintaqa uchun qanday tarixiy istiqbollarni ochmoqda va ushbu dasturiy maqola Seul ishbilarmon doiralariga qanday chaqiriq tashladi?
Raqamlardagi muvaffaqiyat: 8 mlrd dollar sarmoya va 700 ta qo‘shma korxona
Ikki davlatning iqtisodiy integratsiyasi eng samarali ko‘rsatkichlarni namoyish etmoqda:
Savdo aylanmasining 5 barobarlik sakrashi: So‘nggi yillardagi islohotlar va ochiq siyosat natijasida O‘zbekiston va Koreya o‘rtasidagi ikki tomonlama savdo hajmi besh barobarga oshdi;
8 milliard dollardan ziyod investitsiya: Janubiy Koreya kompaniyalari va moliya institutlari O‘zbekiston iqtisodiyotining turli jabhalariga 8 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritdi;
700 dan ortiq qo‘shma korxona: Bugungi kunda yurtimizda Koreya kapitali ishtirokidagi 700 dan ziyod korxona va istiqbolli loyihalar muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda;
3,5 milliard dollarlik moliyaviy portfel: KOICA (Koreya xalqaro hamkorlik agentligi), Koreya Eksimbanki hamda EDCF (Iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik jamg‘armasi) bilan amalga oshirilayotgan qo‘shma loyihalar paketi 3,5 mlrd dollardan oshib ketdi.
Kelajak sanoati: Sun’iy intellekt, yarimo‘tkazgichlar va «aqlli shaharlar»
Shavkat Mirziyoyev hamkorlikni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarishning asosiy drayverlarini ko‘rsatib o‘tdi:
Oddiy sohalardan yagona platformalarga: Endilikda tarqoq loyihalardan voz kechib, umumiy ishlab chiqarish tizimlari, texnologik zanjirlar va yangi eksport bozorlarini shakllantirishga o‘tish zarurligi qayd etildi;
Yuqori texnologiyalar ustuvorligi: Sun’iy intellekt, mikroelektronika va yarimo‘tkazgichlar ishlab chiqarish, robototexnika hamda elektr transport vositalarini yig‘ish istiqbolli yo‘nalish sifatida belgilandi;
Biofarmatsevtika va «aqlli» (Smart) innovatsiyalar: «Aqlli» qishloq xo‘jaligi texnologiyalari, shaharsozlikdagi «aqlli» tizimlar va zamonaviy biofarmatsevtika sohalariga koreyalik gigantlar taklif etildi;
Inson kapitaliga investitsiya: Ta’lim tizimini rivojlantirish, akademik almashinuv dasturlarini kuchaytirish va ilmiy laboratoriyalarni kengaytirish iqtisodiy o‘sishning asosi ekani qayd etildi.
«Markaziy Osiyo — Koreya»: Geosiyosiy makon va umumiy farovonlik
Maqolada mintaqaviy birdamlik va xalqaro hamkorlikning yangi modeli ochib berildi:
Tarixiy sammitning ahamiyati: Prezident «Markaziy Osiyo — Koreya Respublikasi» sammitini nafaqat O‘zbekiston, balki butun mintaqaning Seul bilan aloqalarini yuqori cho‘qqiga olib chiquvchi tarixiy muloqot maydoni sifatida baholadi;
O‘zbekiston tashabbuslari: Rasmiy Toshkent siyosiy muloqotni yanada chuqurlashtirish, logistika va amaliy iqtisodiy sheriklikning mutlaqo yangi mexanizmlarini joriy etish bo‘yicha qator tashabbuslarni ilgari surmoqda;
Innovatsiyalarga asoslangan tinchlik: Davlat rahbari Markaziy Osiyo va Koreya o‘rtasida tinchlik, mustahkam ishonch, innovatsion g‘oyalar va umumiy farovonlikka asoslangan yangi hamkorlik makoni barpo etilishiga qat’iy ishonch bildirdi.
O‘zbekiston yetakchisining The Chosun Daily nashrida chop etilgan ushbu dasturiy maqolasi ikki davlat o‘rtasidagi alohida strategik sheriklikni yangi yuqori texnologik davrga olib kirish uchun aniq «yo‘l xaritasi» bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, Janubiy Koreyaning sun’iy intellekt va yarimo‘tkazgichlar sohasidagi ulkan tajribasi O‘zbekiston yoshlari va sanoati uchun qanday yangi imkoniyatlarni yaratib beradi? Kelgusi yillarda ikki tomonlama investitsiyalar ko‘lami yana necha barobarga ortishi mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuziga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…