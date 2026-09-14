Ilon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX 2027 yildan boshlab NVIDIA'ning Vera Rubin NVL72 SI-kompyuterlarini Yer orbitasiga muntazam ravishda uchira boshlaydi.
- Ushbu hamkorlik natijasida ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari koinotga ko‘chiriladi va yangi avlod sun’iy yo‘ldoshlari tarmog‘i barpo etiladi.
- Koinotdagi cheksiz quyosh energiyasi va tabiiy sovutish tizimi SI serverlarini Yer yuzasidagi data-sentrlarga nisbatan ustunlik bilan ishlashini ta’minlaydi.
Amerikalik mashhur milliarder va ixtirochi Ilon Mask zamonaviy texnologiyalar olamini larzaga soluvchi navbatdagi inqilobiy qadamini oshkor qildi. Unga tegishli bo‘lgan SpaceX aerokosmik kompaniyasi sun’iy intellekt sohasidagi dunyoning mutlaq yetakchisi — NVIDIA kompaniyasining eng so‘nggi avlod superkompyuterlarini ochiq fazoga olib chiqishni boshlaydi. Mask o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida qoldirgan bayonotida 2027 yildan e’tiboran yer orbitasiga NVIDIA'ning qudratli Vera Rubin NVL72 SI-kompyuterlari muntazam ravishda uchirilishini ma’lum qildi.
Ushbu texnologik burilish orqali Yer yuzidagi ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari (data center) bosqichma-bosqich koinotga ko‘chiriladi va Yer orbitasida yangi avlod sun’iy yo‘ldoshlari tarmog‘i barpo etiladi. Insoniyat tarixida ilk bor SI infratuzilmasining bevosita ochiq fazoga joylashtirilishi global hisoblash tezligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Xo‘sh, Ilon Mask va Jjensen Xuang ittifoqi sun’iy intellekt serverlarini nega aynan fazoga chiqarmoqda, NVIDIA Vera Rubin tizimi Yer sharoitiga nisbatan koinotda qanday mislsiz ustunliklarga ega bo‘ladi va orbital ma’lumotlar markazlari jahon internet hamda SI sanoatini qanday o‘zgartiradi?
«Kelgusi yildan fazoga uchirishni boshlaymiz»: Maskning X'dagi e’loni
SpaceX asoschisi kelajak rejalari borasidagi ishonchini yashirmadi:
Maskdan rasmiy tasdiq: «Kelgusi yildan SpaceX fazoga Nvidia VR NVL72 SI-kompyuterlarini chiqarishiga deyarli shubham yo‘q», — deya yozib qoldirdi milliarder;
NVIDIA Vera Rubin NVL72 qudrati: Ushbu tizim NVIDIA'ning eng kuchli SI arxitekturasi asosida yaratilgan bo‘lib, trillionlab parametrlarga ega gigant sun’iy intellekt modellarini real vaqt rejimida o‘qitish va qayta ishlashga qodir;
Orbital integratsiya: Koinot kemalari va og‘ir raketalar endilikda oddiy aloqa apparatlarini emas, balki mustaqil superkompyuter modullarini fazoviy platforma sifatida parvoz qildiradi.
Koinotdagi ma’lumotlar markazlari (Data Centers): Nega aynan orbita?
SI serverlarini fazoga ko‘chirish mutaxassislar tomonidan tasodifiy qadam sifatida ko‘rilmayapti:
Quyosh energiyasining cheksiz manbai: Yer yuzidagi SI data-markazlari shaharlar darajasida elektr energiyasini talab qilmoqda — koinotda esa quyosh panellari uzluksiz va yuqori quvvatli toza energiya bilan ta’minlaydi;
Tabiiy sovutish tizimi: Yerda superkompyuterlarni sovutish uchun millionlab litr suv va konditsioner tizimlari sarflanadi, ochiq koinotdagi mutlaq sovuq muhit esa chiplar qizib ketishining oldini olish uchun tabiiy muzlatkich vazifasini o‘taydi;
Yer resurslarini tejash: Ma’lumotlarni orbitada saqlash va qayta ishlash ekologiyaga bo‘lgan yukni keskin kamaytiradi va Yer tarmoqlarini og‘ir hisob-kitoblardan ozod qiladi.
Yangi avlod sun’iy yo‘ldoshlari va global aloqa inqilobi
Orbital hisoblash markazlari global kommunikatsiya tizimini butkul yangilaydi:
Ma’lumotlarni joyida qayta ishlash: Yerdan yuborilgan buyruqlar va sun’iy intellekt so‘rovlari pastga qaytmasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri koinotdagi serverlarda bir lahzada tahlil qilinadi;
Kechikish vaqtining (latency) minimallashuvi: Yangi avlod orbital sentri butun Yer kurrasi bo‘ylab kosmik tezlikdagi sifatli internet va SI xizmatlarining bekamu-ko‘st ishlashini ta’minlaydi;
Starlink bilan uyg‘unlik: SpaceX'ning minglab Starlink yo‘ldoshlari bu superkompyuterlar bilan yagona raqamli to‘rga aylanib, Mask imperiyasini Yer va koinotdagi eng yirik SI provayderiga aylantirishi mumkin.
Ilon Mask va NVIDIA hamkorligida fazoga SI-superkompyuterlarining olib chiqilishi insoniyatning Yer doirasidan chiqib, koinot miqyosidagi supertexnologiyalar davriga qadam qo‘yganining yaqqol isbotidir.
Sizningcha, sun’iy intellekt serverlari va ma’lumotlar markazlarining koinotga ko‘chirilishi xavfsizlik nuqtayi nazaridan to‘g‘ri qarormi yoki butun Yer texnologiyalarini orbitaga qaram qilib qo‘yish xavf tug‘diradimi? Ilon Maskning ushbu loyihasi IT sanoatida Xitoy va boshqa raqobatchilarni ortda qoldirishga yetarli bo‘ladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va koinot hamda sun’iy intellekt kelajagiga oid ushbu shov-shuvli tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda texnologiya ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…