Qoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildi

·8·Dunyo
Qoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildi

Hindistonda mitti uy iti o‘z hovlisiga yashirincha kirib kelgan qoplon bilan olishib, yirtqichni qochishga majbur qildi. Qiziqarli voqea kuzatuv kamerasiga muhrlangan.

Kadrlarda xonadon tashqarisida uxlab yotgan it ko‘rinadi. Qorong‘u tushgan paytda yirik qoplon hech kimga sezdirmay hovliga kirib keladi va uxlab yotgan itga tashlanadi.

Biroq qoplon mitti itdan bunday qarshilikni kutmagan edi. It bir zumda uyg‘onib, o‘zidan bir necha barobar katta yirtqichga qarshi tashlanadi. U qoplonga tishlari bilan hujum qilib, ortga chekinishni istamaydi.

Shundan so‘ng ikki hayvon o‘rtasida keskin bir-biriga tashlanish boshlanadi. Ular bir-biri bilan olishib, hovlida ancha vaqt kurashadi. Oxir-oqibat qoplon bu joyda qolishdan voz kechib, qochib ketadi.

Eng qizig‘i, mitti it ham yirtqichning ortidan yugurib, uni hovlidan tashqarigacha quvib chiqadi. Shundan keyingina xonadondan bir kishi tashqariga chiqadi.

Voqea 8 sentyabr, seshanba kuni kechqurun Hindistonning Uttarakxand shtatidagi Rudraprayag hududida sodir bo‘lgan. Bu haqda “Need To Know” xabar berdi.

Qoplon bilan qo‘rqinchli tashlanishga qaramay, jasur it hodisadan hech qanday jarohat olmay omon qolgan.

Biroq ushbu voqea mahalliy aholi o‘rtasida xavotirni yanada kuchaytirgan. So‘nggi haftalarda qoplonlarning aholi yashash hududlari va xonadonlar yaqinida paydo bo‘lish holatlari ko‘paygani aytilmoqda.

Aholi vakillari navbatdagi tashlanish odamlar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Qishloq aholisi O‘rmon departamentidan tungi patrullarni kuchaytirish hamda qoplonlarning harakatini kuzatishni so‘ragan.

Rudraprayag hududi qoplonlar hujumi bilan bog‘liq mashhur tarixga ham ega. Bir vaqtlar bu yerda “Rudraprayag odamxo‘r qoploni” aholini vahimaga solgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u 100 dan ortiq insonning o‘limiga sabab bo‘lgan.

Britaniyalik mashhur ovchi Jim Korbett ushbu hayvonni uzoq vaqt kuzatib, nihoyat 1926 yilda uni ovlab o‘ldirgan.

Rudraprayag hududiJim KorbettMitti itUrmon departamenti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiPitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiBugun, 10:39Oyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinOyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinBugun, 10:32Erdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiErdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiBugun, 09:49«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...Bugun, 08:31Ustunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiUstunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiBugun, 07:47100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?Bugun, 03:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi