Qoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildi
Hindistonda mitti uy iti o‘z hovlisiga yashirincha kirib kelgan qoplon bilan olishib, yirtqichni qochishga majbur qildi. Qiziqarli voqea kuzatuv kamerasiga muhrlangan.
Kadrlarda xonadon tashqarisida uxlab yotgan it ko‘rinadi. Qorong‘u tushgan paytda yirik qoplon hech kimga sezdirmay hovliga kirib keladi va uxlab yotgan itga tashlanadi.
Biroq qoplon mitti itdan bunday qarshilikni kutmagan edi. It bir zumda uyg‘onib, o‘zidan bir necha barobar katta yirtqichga qarshi tashlanadi. U qoplonga tishlari bilan hujum qilib, ortga chekinishni istamaydi.
Shundan so‘ng ikki hayvon o‘rtasida keskin bir-biriga tashlanish boshlanadi. Ular bir-biri bilan olishib, hovlida ancha vaqt kurashadi. Oxir-oqibat qoplon bu joyda qolishdan voz kechib, qochib ketadi.
Eng qizig‘i, mitti it ham yirtqichning ortidan yugurib, uni hovlidan tashqarigacha quvib chiqadi. Shundan keyingina xonadondan bir kishi tashqariga chiqadi.
Voqea 8 sentyabr, seshanba kuni kechqurun Hindistonning Uttarakxand shtatidagi Rudraprayag hududida sodir bo‘lgan. Bu haqda “Need To Know” xabar berdi.
Qoplon bilan qo‘rqinchli tashlanishga qaramay, jasur it hodisadan hech qanday jarohat olmay omon qolgan.
Biroq ushbu voqea mahalliy aholi o‘rtasida xavotirni yanada kuchaytirgan. So‘nggi haftalarda qoplonlarning aholi yashash hududlari va xonadonlar yaqinida paydo bo‘lish holatlari ko‘paygani aytilmoqda.
Aholi vakillari navbatdagi tashlanish odamlar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Qishloq aholisi O‘rmon departamentidan tungi patrullarni kuchaytirish hamda qoplonlarning harakatini kuzatishni so‘ragan.
Rudraprayag hududi qoplonlar hujumi bilan bog‘liq mashhur tarixga ham ega. Bir vaqtlar bu yerda “Rudraprayag odamxo‘r qoploni” aholini vahimaga solgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u 100 dan ortiq insonning o‘limiga sabab bo‘lgan.
Britaniyalik mashhur ovchi Jim Korbett ushbu hayvonni uzoq vaqt kuzatib, nihoyat 1926 yilda uni ovlab o‘ldirgan.
Izohlar 0
…