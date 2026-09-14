Ugreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ugreen kompaniyasi ultra yupqa Nexode Air Slim 100W nomli yangi zaryadlovchisini taqdim etdi, u Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlarda 60 funt sterling narxda sotuvga chiqarildi.
- Ushbu gadjet yigʻiluvchi tarmoq kontaktlari va yassi korpusi tufayli juda portativ boʻlib, mebellar ortidagi tor joylarda ham qulay ishlaydi.
Taniqli aksessuarlar ishlab chiqaruvchisi Ugreen kompaniyasi oʻzining eng yangi va ilgʻor ishlanmalaridan biri — ultra yupqa Nexode Air Slim 100W quvvatlash moslamasini xalqaro bozorga chiqardi. Avvalroq Xitoyda Mini Ice GaN nomi ostida taqdim etilgan ushbu qurilma endi Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlar bozorlarida xaridorlar uchun 60 funt sterling narxda sotuvga chiqarildi. Mazkur gadjet oʻzining yuqori unumdorligi va portativligi bilan mobil texnologiyalar foydalanuvchilari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qulay dizayn va texnik imkoniyatlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tarmoq adapterining asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning yigʻiluvchi tarmoq kontaktlaridir. Foydalanishda boʻlmagan paytda sanchqi korpus ichiga toʻliq yigʻilib ketadi, bu esa zaryadlovchini sumka, ryukzak yoki noutbuk gʻilofida olib yurishni nihoyatda qulay qiladi. Shuningdek, uning yassi korpusi mebellar ortidagi yoki rozetka yaqinidagi tor va cheklangan boʻshliqlarda ham muammosiz foydalanish imkonini beradi.
Ushbu zaryadlash moslamasi ikkita USB-C va bitta USB-A portlari bilan jihozlangan. Har ikkala USB-C porti alohida ishlaganda 100 vattgacha quvvat yetkazib berishga qodir. Bu koʻrsatkich bozordagi koʻpchilik zamonaviy noutbuklar va quvvat talab qiluvchi boshqa gadjetlarni tezkor quvvatlantirish uchun bemalol yetarli hisoblanadi. Anʼanaviy USB-A porti esa 22,5 vattgacha boʻlgan quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi.
Bir nechta qurilmani bir vaqtda quvvatlantirishAgar foydalanuvchi bir vaqtning oʻzida ikki yoki uchta qurilmani ulasa, quvvat aqlli tarzda taqsimlanadi. Bunda tizim konfiguratsiyasiga qarab, birinchi ulangan qurilma 60 dan 80 vattgacha quvvat olishda davom etadi. Bu esa bir nechta gadjetni bir vaqtda zaryad qilish zarur boʻlganda ham asosiy ishchi qurilmaning tez quvvat olishini taʼminlaydi.
Qurilmaning yuqori samaradorligi zamonaviy GaN (galliy nitridi) texnologiyasiga asoslangan yangi yechim evaziga taʼminlangan. Ugreen maʼlumotlariga koʻra, mazkur adapter 93 foizgacha foydali ish koeffitsiyentiga ega boʻlib, bu energiya yoʻqotilishini keskin kamaytiradi va ishlash vaqtida ortiqcha qizib ketishning oldini oladi.
Muhandislar qurilmaning xavfsizligiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Ishlab chiqaruvchi tomonidan ortiqcha kuchlanish, tok urishi, qizib ketish hamda qisqa tutashuvdan himoya qiluvchi koʻp bosqichli tizim oʻrnatilgan. Ushbu jihatlar noutbuk va boshqa qimmatbaho texnikalarni xavfsiz holda quvvatlantirish kafolatini beradi.
Izohlar 0
…