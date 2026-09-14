Ugreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdi

·28·Texno
Ugreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ugreen kompaniyasi ultra yupqa Nexode Air Slim 100W nomli yangi zaryadlovchisini taqdim etdi, u Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlarda 60 funt sterling narxda sotuvga chiqarildi.
  • Ushbu gadjet yigʻiluvchi tarmoq kontaktlari va yassi korpusi tufayli juda portativ boʻlib, mebellar ortidagi tor joylarda ham qulay ishlaydi.

Taniqli aksessuarlar ishlab chiqaruvchisi Ugreen kompaniyasi oʻzining eng yangi va ilgʻor ishlanmalaridan biri — ultra yupqa Nexode Air Slim 100W quvvatlash moslamasini xalqaro bozorga chiqardi. Avvalroq Xitoyda Mini Ice GaN nomi ostida taqdim etilgan ushbu qurilma endi Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlar bozorlarida xaridorlar uchun 60 funt sterling narxda sotuvga chiqarildi. Mazkur gadjet oʻzining yuqori unumdorligi va portativligi bilan mobil texnologiyalar foydalanuvchilari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qulay dizayn va texnik imkoniyatlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tarmoq adapterining asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning yigʻiluvchi tarmoq kontaktlaridir. Foydalanishda boʻlmagan paytda sanchqi korpus ichiga toʻliq yigʻilib ketadi, bu esa zaryadlovchini sumka, ryukzak yoki noutbuk gʻilofida olib yurishni nihoyatda qulay qiladi. Shuningdek, uning yassi korpusi mebellar ortidagi yoki rozetka yaqinidagi tor va cheklangan boʻshliqlarda ham muammosiz foydalanish imkonini beradi.

Ushbu zaryadlash moslamasi ikkita USB-C va bitta USB-A portlari bilan jihozlangan. Har ikkala USB-C porti alohida ishlaganda 100 vattgacha quvvat yetkazib berishga qodir. Bu koʻrsatkich bozordagi koʻpchilik zamonaviy noutbuklar va quvvat talab qiluvchi boshqa gadjetlarni tezkor quvvatlantirish uchun bemalol yetarli hisoblanadi. Anʼanaviy USB-A porti esa 22,5 vattgacha boʻlgan quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi.

Bir nechta qurilmani bir vaqtda quvvatlantirish

Agar foydalanuvchi bir vaqtning oʻzida ikki yoki uchta qurilmani ulasa, quvvat aqlli tarzda taqsimlanadi. Bunda tizim konfiguratsiyasiga qarab, birinchi ulangan qurilma 60 dan 80 vattgacha quvvat olishda davom etadi. Bu esa bir nechta gadjetni bir vaqtda zaryad qilish zarur boʻlganda ham asosiy ishchi qurilmaning tez quvvat olishini taʼminlaydi.

Qurilmaning yuqori samaradorligi zamonaviy GaN (galliy nitridi) texnologiyasiga asoslangan yangi yechim evaziga taʼminlangan. Ugreen maʼlumotlariga koʻra, mazkur adapter 93 foizgacha foydali ish koeffitsiyentiga ega boʻlib, bu energiya yoʻqotilishini keskin kamaytiradi va ishlash vaqtida ortiqcha qizib ketishning oldini oladi.

Muhandislar qurilmaning xavfsizligiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Ishlab chiqaruvchi tomonidan ortiqcha kuchlanish, tok urishi, qizib ketish hamda qisqa tutashuvdan himoya qiluvchi koʻp bosqichli tizim oʻrnatilgan. Ushbu jihatlar noutbuk va boshqa qimmatbaho texnikalarni xavfsiz holda quvvatlantirish kafolatini beradi.

UgreenNexode AirGaN zaryadkaTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)Bugun, 09:41Ilon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildiIlon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildiBugun, 08:27«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdiBugun, 08:24Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsKoinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsBugun, 04:55Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydiHonor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydiBugun, 03:58Pekinda gumanoid robotlar o‘rtasida raqs musobaqasi ham o‘tkazildi (video)Pekinda gumanoid robotlar o‘rtasida raqs musobaqasi ham o‘tkazildi (video)Bugun, 03:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi