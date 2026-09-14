Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!

·7·Sport
Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!

Mukofot jamg‘armasi naq 108 million dollarni tashkil etgan US Open-2026 nihoyat o‘z yakuniga yetdi va dunyo tennis xaritasida katta o‘zgarish yasadi! Mahalliy muxlislarning asosiy umidi bo‘lgan amerikalik yosh yulduz Ben Sheltonga qarshi kechgan asabiy va dramatik finalda Aleksandr Zverev iroda ko‘rsatib, bosh sovrinni boshi uzra ko‘tardi. Shu bilan germaniyalik raketka ustasi faoliyatidagi ikkinchi «Katta dubulg‘a» turnirini yutgan holda faqat uchta buyuk afsona uddalagan noyob ko‘rsatkichga erishdi. Xo‘sh, Zverev bu natija bilan kimlarni ortda qoldirdi va finalda qanday drama yuz berdi?

4 setlik jang va Nyu-Yorkdagi shov-shuv

AQSH ochiq chempionatining hal qiluvchi bahsi har ikkala tennischi uchun ham faoliyatidagi eng muhim sinovlardan biriga aylandi:

  • Ishonchli start: Zverev bahsni faol boshlab, birinchi setni 6:3 hisobida o‘z foydasiga hal qildi;

  • Tay-breyk asablari: Ikkinchi setda mezbon tennischi qarshilik ko‘rsatdi, biroq tajriba baribir o‘z so‘zini aytdi — 7:6;

  • Sheltonning kambeki: Uchinchi bo‘limda 5:7 hisobida amerikalik sportchi o‘yinga qaytgandek bo‘ldi;

  • So‘nggi nuqta: Ammo to‘rtinchi setda germaniyalik yulduz raqibiga hech qanday imkon qoldirmadi — 6:2.

Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!

Afsonalar qatorida: 49 yillik tarixning yangilanishi

Zverevgacha bir mavsumda dastlabki ikki «Katta dubulg‘a» titulini faqat uch nafar tennischi qo‘lga kiritgan: Jimmi Konnors (1974), Gillermo Vilas (1977) va Yannik Sinner (2024). 29 yoshli Zverev shu ro‘yxatdagi to‘rtinchi sportchiga aylandi.

Avvalroq «Rolan Garros» shohsupasiga ko‘tarilgan germaniyalik tennischi hozirgi kunda finallardagi umumiy balansini 2:4 ko‘rinishiga keltirib oldi. Bu uning joriy mavsumdagi 2-chi, professional faoliyatidagi esa naq 26-tituli bo‘ldi.

Amaldagi eng kuchlilar ro‘yxati

Faoliyatini davom ettirayotgan erkak tennischilar orasida «Katta dubulg‘a» bosh sovrinlari soni bo‘yicha Zverev endilikda top-5 ligasiga yaqinlashmoqda:

Tennischi

«Katta dubulg‘a» titullari soni

Novak Jokovich

24 ta

Karlos Alkaras

7 ta

Yannik Sinner

5 ta

Sten Vavrinka

3 ta

Aleksandr Zverev

2 ta (Rolan Garros, US Open)

Ma’lumot uchun, US Open-2026 bahslarida ayollar o‘rtasidagi yakkalik bahslarida Yelena Ribakina bosh sovringa ega chiqqan edi.

Sizningcha, Aleksandr Zverev «Katta uchlik» davri yakunlangach, Alkaras va Sinner hukmronligiga jiddiy zarba bera oladimi? U keyingi mavsumlarda yana nechta «Katta dubulg‘a» yutishi mumkin?

Fikringizni pastda izohlarda qoldiring va tennis ixlosmandlari bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu muhim tarixiy g‘alaba xabarini Telegram orqali yuboring!

Aleksandr ZverevBen SheltonUS Open 2026Katta dubulg‘a
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiBugun, 09:15Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiManchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiBugun, 09:12Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:09Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Bugun, 07:071 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 06:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?