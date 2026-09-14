Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!
Mukofot jamg‘armasi naq 108 million dollarni tashkil etgan US Open-2026 nihoyat o‘z yakuniga yetdi va dunyo tennis xaritasida katta o‘zgarish yasadi! Mahalliy muxlislarning asosiy umidi bo‘lgan amerikalik yosh yulduz Ben Sheltonga qarshi kechgan asabiy va dramatik finalda Aleksandr Zverev iroda ko‘rsatib, bosh sovrinni boshi uzra ko‘tardi. Shu bilan germaniyalik raketka ustasi faoliyatidagi ikkinchi «Katta dubulg‘a» turnirini yutgan holda faqat uchta buyuk afsona uddalagan noyob ko‘rsatkichga erishdi. Xo‘sh, Zverev bu natija bilan kimlarni ortda qoldirdi va finalda qanday drama yuz berdi?
4 setlik jang va Nyu-Yorkdagi shov-shuv
AQSH ochiq chempionatining hal qiluvchi bahsi har ikkala tennischi uchun ham faoliyatidagi eng muhim sinovlardan biriga aylandi:
Ishonchli start: Zverev bahsni faol boshlab, birinchi setni 6:3 hisobida o‘z foydasiga hal qildi;
Tay-breyk asablari: Ikkinchi setda mezbon tennischi qarshilik ko‘rsatdi, biroq tajriba baribir o‘z so‘zini aytdi — 7:6;
Sheltonning kambeki: Uchinchi bo‘limda 5:7 hisobida amerikalik sportchi o‘yinga qaytgandek bo‘ldi;
So‘nggi nuqta: Ammo to‘rtinchi setda germaniyalik yulduz raqibiga hech qanday imkon qoldirmadi — 6:2.
Afsonalar qatorida: 49 yillik tarixning yangilanishi
Zverevgacha bir mavsumda dastlabki ikki «Katta dubulg‘a» titulini faqat uch nafar tennischi qo‘lga kiritgan: Jimmi Konnors (1974), Gillermo Vilas (1977) va Yannik Sinner (2024). 29 yoshli Zverev shu ro‘yxatdagi to‘rtinchi sportchiga aylandi.
Avvalroq «Rolan Garros» shohsupasiga ko‘tarilgan germaniyalik tennischi hozirgi kunda finallardagi umumiy balansini 2:4 ko‘rinishiga keltirib oldi. Bu uning joriy mavsumdagi 2-chi, professional faoliyatidagi esa naq 26-tituli bo‘ldi.
Amaldagi eng kuchlilar ro‘yxati
Faoliyatini davom ettirayotgan erkak tennischilar orasida «Katta dubulg‘a» bosh sovrinlari soni bo‘yicha Zverev endilikda top-5 ligasiga yaqinlashmoqda:
Tennischi
«Katta dubulg‘a» titullari soni
Novak Jokovich
24 ta
Karlos Alkaras
7 ta
Yannik Sinner
5 ta
Sten Vavrinka
3 ta
Aleksandr Zverev
2 ta (Rolan Garros, US Open)
Ma’lumot uchun, US Open-2026 bahslarida ayollar o‘rtasidagi yakkalik bahslarida Yelena Ribakina bosh sovringa ega chiqqan edi.
Sizningcha, Aleksandr Zverev «Katta uchlik» davri yakunlangach, Alkaras va Sinner hukmronligiga jiddiy zarba bera oladimi? U keyingi mavsumlarda yana nechta «Katta dubulg‘a» yutishi mumkin?
Fikringizni pastda izohlarda qoldiring va tennis ixlosmandlari bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu muhim tarixiy g‘alaba xabarini Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…