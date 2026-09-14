Oyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkin

·10·Dunyo
Oyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olimlar Oy yuzasida qadim zamonlarda mavjud bo'lgan begona sivilizatsiyalarga tegishli texnologik qoldiqlar saqlanib qolgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
  • Tadqiqotchilarning fikricha, bunday texnologiyalarning nihoyatda kichik bo'laklari hatto yulduzlararo fazoni bosib o'tib, Oyga yetib kelgan bo'lishi mumkin.

Olimlar Oy yuzasida qadim zamonlarda mavjud bo‘lgan ehtimoliy begona sivilizatsiyalarga tegishli texnologik qoldiqlar saqlanib qolgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Tadqiqotchilarning fikricha, bunday texnologiyalarning nihoyatda kichik bo‘laklari hatto yulduzlararo fazoni bosib o‘tib, Oyga yetib kelgan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Tadqiqot natijalari arxiv preprintlar serverida e’lon qilingan. Bu haqda “Live Science” ma’lumotiga tayanib, “Ohu.Az” xabar berdi.

Olimlar uzoq yillardan buyon koinotda Yerdan tashqari sivilizatsiyalarning texnologik faoliyatiga oid turli belgilarni izlab kelmoqda. Biroq hozirgacha bunday sivilizatsiyalar mavjud bo‘lganini tasdiqlovchi ishonchli dalillar topilmagan. Tadqiqot mualliflari buning ehtimoliy sabablaridan biri sifatida begona sivilizatsiyalarning allaqachon yo‘q bo‘lib ketgan bo‘lishi mumkinligini ilgari surmoqda.

Shunga qaramay, ular yaratgan texnologik qoldiqlar hali ham saqlanib qolgan bo‘lishi ehtimoli mavjud. Olimlar esa ana shunday izlarni izlash uchun Oyni eng istiqbolli hududlardan biri sifatida ko‘rib chiqmoqda.

Bunga, avvalo, Oyning o‘ziga xos tabiiy sharoiti sabab bo‘ladi. Unda atmosfera va magnit maydoni mavjud emas. Shu bois Oy yuzasi doimiy ravishda meteoritlar, shuningdek, Quyosh tizimi va uning tashqarisidan keladigan mikroskopik zarrachalar oqimi ta’sirida qoladi.

Bundan tashqari, Oyda tektonik faollik va suyuq suv ham mavjud emas. Shu sababli uning yuzasiga tushgan zarrachalar vaqt o‘tishi bilan Yerdagidek yemirilib yoki boshqa jarayonlar ta’sirida yo‘qolib ketmay, Oy changi tarkibida uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin.

Tadqiqotchilar ana shu chang orasida juda qadimda yo‘q bo‘lib ketgan begona sivilizatsiyalarning texnologik faoliyatidan qolgan nihoyatda mayda parchalar bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Masalan, ulkan sun’iy kosmik inshootlar, jumladan, Dyson sferalari, yoki begona sivilizatsiyalarga tegishli kosmik apparatlar vayron bo‘lganidan so‘ng, ularning qoldiqlari yulduzlararo fazoga tarqalgan bo‘lishi mumkin.

Metall yoki boshqa sun’iy materiallardan tashkil topgan mikroskopik zarrachalar aqlli sivilizatsiyalar yashagan yulduz tizimlaridan kuchli yulduz shamollari ta’sirida chiqarib yuborilgan bo‘lishi ehtimol qilinmoqda. Ular juda uzoq vaqt davomida galaktika bo‘ylab harakatlanib, oxir-oqibat Quyosh tizimiga kirgan va Oy yuzasiga tushgan bo‘lishi mumkin.

Olimlarning fikricha, agar bunday texnologik qoldiqlar haqiqatan ham mavjud bo‘lsa, ularni Oy yuzasidan aniqlash va topish boshqa sayyoralarga qaraganda nisbatan osonroq kechishi mumkin.

Biroq hozircha bu faqat ilmiy gipoteza hisoblanadi. Oyda begona sivilizatsiyalarga tegishli texnologiyalar yoki ularning qoldiqlari topilganini tasdiqlovchi hech qanday dalil mavjud emas.

OlimlarBegona sivilizatsiyalarLunar texnologiyalarDyson sferalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiErdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiBugun, 09:49«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...Bugun, 08:31Ustunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiUstunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiBugun, 07:47100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?Bugun, 03:4823 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiya23 yil qo‘lsiz yashadi: Feliksning hayotini o‘zgartirgan noyob operatsiyaBugun, 03:29Indoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqdaIndoneziyada 243 kishi bo‘lgan kema halokatga uchradi: 140 kishi qidirilmoqdaBugun, 03:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi