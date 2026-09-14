Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldi

·24·Sport
Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Yunayted oʻz maydonida Manchester Siti jamoasiga magʻlub boʻldi, bu oʻyin taqdirini yagona gol hal qildi.
  • Phil Foden qizil kartochka olganiga qaramay, Manchester Yunayted raqamli ustunlikdan foydalana olmadi va hujumdagi tartibsizliklar hamda soʻnggi uzatmalardagi xatolar jamoaga qimmatga tushdi.
  • Ushbu magʻlubiyatdan soʻng Manchester Yunayted Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 13-oʻringa tushib qoldi.

Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida Manchester Yunayted oʻz maydonida Manchester Siti jamoasiga imkoniyatni boy berdi. Old Trafford stadionida kechgan shiddatli derbi uchrashuvi mezbonlar uchun hafsalasi pir boʻlgan natija bilan yakunlandi. Goal.com xabar berishicha, oʻyin taqdirini yagona gol hal qildi va bu magʻlubiyat Maykl Kerrik shogirdlarining mavsumdagi ogʻir startini davom ettirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maydondagi ustunlikdan foydalana olmagan Manchester Yunayted

Uchrashuvning 23-daqiqasidayoq mezbonlar katta ustunlikka ega boʻlishgandi. Manchester Siti yarim himoyachisi Fil Foden Bruno Fernandesga nisbatan qoʻpol oʻynagani uchun hakam tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka bilan jazolandi va mehmonlar qariyb 70 daqiqa davomida bir kishi kam boʻlib oʻynashga majbur boʻldi. Biroq Maykl Kerrik jamoasi ushbu raqamli ustunlikdan toʻlaqonli foydalona olmadi.

Birinchi boʻlimda Markus Rashford hamda Kobbi Maynu darvoza ustunini nishonga olgan boʻlsa-da, hisob ochilmadi. Hujumdagi tartibsizliklar va soʻnggi uzatmalardagi xatolar jamoaga qimmatga tushdi.

Bahsli gol va VAR qarori

Uchrashuvdagi yagona gol ikkinchi boʻlimning soatlik vaqtida urildi. Erling Xoland uzoq ustun yonidan toʻpni darvozaga kiritib, Manchester Siti jamoasini oldinga olib chiqdi. Mazkur vaziyat hakamlar va muxlislarda koʻplab savollarni tugʻdirdi.

Gollardan biri ofsayd holati tufayli VAR tizimi orqali uzoq vaqt tekshirildi. Biroq hakamlar tarkibdagi boshqa bir futbolchi faol oʻyinga xalaqit bermagan deb topdi va gol qonuniy deb topildi. Bu holat mezbonlarning eʼtirozlariga sabab boʻldi.

Yuriy Tilemansning hafsalasi pir boʻlgani

Oʻyindan soʻng MUTV kanaliga bergan intervyusida Manchester Yunayted yarim himoyachisi Yuriy Tilemans jamoa kiyinish xonasida chuqur xafagarchilik hukmron ekanini yashirmadi. Belgiyalik futbolchi muxlislar koʻz oʻgʻzida bunday natija koʻrsatishmaganidan afsusdaligini bildirdi.

Uning soʻzlariga koʻra, jamoa maydonda boʻshliqlardan toʻgʻri foydalana olmagan, uzatmalarda koʻplab xatolarga yoʻl qoʻygan va oxirgi bosqichda shoshqaloqlik qilgan. Tilemans jamoa imkoniyatlari bundan ancha yuqori ekanini taʼkidlab oʻtdi.

Turnir jadvalidagi ogʻir ahvol

Ushbu ogʻriqli magʻlubiyatdan soʻng Manchester Yunayted Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 13-oʻringa tushib qoldi. Jamoa dastlabki toʻrtta uchrashuvning uchtasida ochko yoʻqotib, atigi bitta gʻalabaga erishdi.

29 yoshli belgiyalik yarim himoyachining fikricha, jamoa tezda oʻzini oʻnglab olishi, xatolarni tahlil qilishi va keyingi oʻyinlarda ijobiy reaksiya koʻrsatishi shart. Faqatgina shu yoʻl bilan yuzaga kelgan murakkab vaziyatdan chiqib ketish mumkinligi taʼkidlandi.

Manchester YunaytedManchester SitiErling HaalandYuriy TilemansAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Bugun, 09:22Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiBugun, 09:15Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:09Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Bugun, 07:071 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 06:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?