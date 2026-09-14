Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Yunayted oʻz maydonida Manchester Siti jamoasiga magʻlub boʻldi, bu oʻyin taqdirini yagona gol hal qildi.
- Phil Foden qizil kartochka olganiga qaramay, Manchester Yunayted raqamli ustunlikdan foydalana olmadi va hujumdagi tartibsizliklar hamda soʻnggi uzatmalardagi xatolar jamoaga qimmatga tushdi.
- Ushbu magʻlubiyatdan soʻng Manchester Yunayted Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 13-oʻringa tushib qoldi.
Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida Manchester Yunayted oʻz maydonida Manchester Siti jamoasiga imkoniyatni boy berdi. Old Trafford stadionida kechgan shiddatli derbi uchrashuvi mezbonlar uchun hafsalasi pir boʻlgan natija bilan yakunlandi. Goal.com xabar berishicha, oʻyin taqdirini yagona gol hal qildi va bu magʻlubiyat Maykl Kerrik shogirdlarining mavsumdagi ogʻir startini davom ettirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maydondagi ustunlikdan foydalana olmagan Manchester YunaytedUchrashuvning 23-daqiqasidayoq mezbonlar katta ustunlikka ega boʻlishgandi. Manchester Siti yarim himoyachisi Fil Foden Bruno Fernandesga nisbatan qoʻpol oʻynagani uchun hakam tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka bilan jazolandi va mehmonlar qariyb 70 daqiqa davomida bir kishi kam boʻlib oʻynashga majbur boʻldi. Biroq Maykl Kerrik jamoasi ushbu raqamli ustunlikdan toʻlaqonli foydalona olmadi.
Birinchi boʻlimda Markus Rashford hamda Kobbi Maynu darvoza ustunini nishonga olgan boʻlsa-da, hisob ochilmadi. Hujumdagi tartibsizliklar va soʻnggi uzatmalardagi xatolar jamoaga qimmatga tushdi.
Bahsli gol va VAR qaroriUchrashuvdagi yagona gol ikkinchi boʻlimning soatlik vaqtida urildi. Erling Xoland uzoq ustun yonidan toʻpni darvozaga kiritib, Manchester Siti jamoasini oldinga olib chiqdi. Mazkur vaziyat hakamlar va muxlislarda koʻplab savollarni tugʻdirdi.
Gollardan biri ofsayd holati tufayli VAR tizimi orqali uzoq vaqt tekshirildi. Biroq hakamlar tarkibdagi boshqa bir futbolchi faol oʻyinga xalaqit bermagan deb topdi va gol qonuniy deb topildi. Bu holat mezbonlarning eʼtirozlariga sabab boʻldi.
Yuriy Tilemansning hafsalasi pir boʻlganiOʻyindan soʻng MUTV kanaliga bergan intervyusida Manchester Yunayted yarim himoyachisi Yuriy Tilemans jamoa kiyinish xonasida chuqur xafagarchilik hukmron ekanini yashirmadi. Belgiyalik futbolchi muxlislar koʻz oʻgʻzida bunday natija koʻrsatishmaganidan afsusdaligini bildirdi.
Uning soʻzlariga koʻra, jamoa maydonda boʻshliqlardan toʻgʻri foydalana olmagan, uzatmalarda koʻplab xatolarga yoʻl qoʻygan va oxirgi bosqichda shoshqaloqlik qilgan. Tilemans jamoa imkoniyatlari bundan ancha yuqori ekanini taʼkidlab oʻtdi.
Turnir jadvalidagi ogʻir ahvolUshbu ogʻriqli magʻlubiyatdan soʻng Manchester Yunayted Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 13-oʻringa tushib qoldi. Jamoa dastlabki toʻrtta uchrashuvning uchtasida ochko yoʻqotib, atigi bitta gʻalabaga erishdi.
29 yoshli belgiyalik yarim himoyachining fikricha, jamoa tezda oʻzini oʻnglab olishi, xatolarni tahlil qilishi va keyingi oʻyinlarda ijobiy reaksiya koʻrsatishi shart. Faqatgina shu yoʻl bilan yuzaga kelgan murakkab vaziyatdan chiqib ketish mumkinligi taʼkidlandi.
Izohlar 0
…