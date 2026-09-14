Erdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladi
Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘on mamlakatdagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana — yahudiy Yangi yili munosabati bilan tabrikladi.
Davlat rahbari o‘z tabrigida bayram nafaqat Turkiya va mintaqada, balki butun dunyoda tinchlik va farovonlikka xizmat qilishini tiladi.
«Yahudiy fuqarolarimizni Rosh-a-Shana bayrami bilan tabriklayman va ushbu bayram nafaqat mintaqamizda, balki butun dunyoda tinchlik va farovonlikka sabab bo‘lishini tilayman».
Rosh-a-Shana qanday bayram?
Rosh-a-Shana yahudiy taqvimidagi Yangi yil bayrami bo‘lib, u odatda tishrey oyining birinchi va ikkinchi kunlarida nishonlanadi.
Bayram yahudiy an’analarida muhim diniy sanalardan biri hisoblanadi. U yangi yilning boshlanishini anglatish bilan birga, o‘tgan davrni sarhisob qilish va kelgusi yil uchun yaxshi niyatlar bildirish bilan bog‘liq an’analarni ham qamrab oladi.
Bu yil Rosh-a-Shana qachon nishonlandi?
2026 yilda Rosh-a-Shana 11–13 sentyabr kunlariga to‘g‘ri keldi.
Bayram munosabati bilan dunyoning turli mamlakatlarida yahudiy jamoalari diniy marosimlar va an’anaviy tadbirlarda ishtirok etdi.
Erdo‘g‘onning tabrigida tinchlik mavzusi
Turkiya Prezidentining tabrigida alohida e’tibor tinchlik va farovonlik tilagiga qaratilgan.
Bu kabi bayram tabriklari mamlakatdagi turli diniy va etnik jamoalarga murojaat qilish, ularning madaniy va diniy an’analariga hurmatni ifodalash nuqtayi nazaridan ham ahamiyatli.
Shu tariqa Erdo‘g‘onning Rosh-a-Shana munosabati bilan yo‘llagan tabrigi nafaqat bayram munosabati bilan ezgu tilak, balki tinchlik g‘oyasini ilgari surgan siyosiy-ijtimoiy murojaat sifatida ham namoyon bo‘ldi.
Izohlar 0
…