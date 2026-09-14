Erdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladi

·59·Dunyo
Erdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladi

Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘on mamlakatdagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana — yahudiy Yangi yili munosabati bilan tabrikladi.

Davlat rahbari o‘z tabrigida bayram nafaqat Turkiya va mintaqada, balki butun dunyoda tinchlik va farovonlikka xizmat qilishini tiladi.

«Yahudiy fuqarolarimizni Rosh-a-Shana bayrami bilan tabriklayman va ushbu bayram nafaqat mintaqamizda, balki butun dunyoda tinchlik va farovonlikka sabab bo‘lishini tilayman».

Rosh-a-Shana qanday bayram?

Rosh-a-Shana yahudiy taqvimidagi Yangi yil bayrami bo‘lib, u odatda tishrey oyining birinchi va ikkinchi kunlarida nishonlanadi.

Bayram yahudiy an’analarida muhim diniy sanalardan biri hisoblanadi. U yangi yilning boshlanishini anglatish bilan birga, o‘tgan davrni sarhisob qilish va kelgusi yil uchun yaxshi niyatlar bildirish bilan bog‘liq an’analarni ham qamrab oladi.

Bu yil Rosh-a-Shana qachon nishonlandi?

2026 yilda Rosh-a-Shana 11–13 sentyabr kunlariga to‘g‘ri keldi.

Bayram munosabati bilan dunyoning turli mamlakatlarida yahudiy jamoalari diniy marosimlar va an’anaviy tadbirlarda ishtirok etdi.

Erdo‘g‘onning tabrigida tinchlik mavzusi

Turkiya Prezidentining tabrigida alohida e’tibor tinchlik va farovonlik tilagiga qaratilgan.

Bu kabi bayram tabriklari mamlakatdagi turli diniy va etnik jamoalarga murojaat qilish, ularning madaniy va diniy an’analariga hurmatni ifodalash nuqtayi nazaridan ham ahamiyatli.

Shu tariqa Erdo‘g‘onning Rosh-a-Shana munosabati bilan yo‘llagan tabrigi nafaqat bayram munosabati bilan ezgu tilak, balki tinchlik g‘oyasini ilgari surgan siyosiy-ijtimoiy murojaat sifatida ham namoyon bo‘ldi.

Rajab Toyyib Erdo‘g‘onRosh-a-ShanaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiTo‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiBugun, 11:01Qoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiQoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiBugun, 10:46Pitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiPitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiBugun, 10:39Oyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinOyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinBugun, 10:32«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...Bugun, 08:31Ustunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiUstunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldiBugun, 07:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi