Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- LimX Dynamics kompaniyasi Tron 2 nomli yangi robotni taqdim etdi, uning asosiy innovatsiyasi vazifaga qarab o‘zgaruvchan pastki qismidir.
- Ushbu robot statsionar platforma, g‘ildirakli baza yoki ikki oyoqli tizimga aylana oladi, bu esa uni uy-ro‘zg‘or, qishloq xo‘jaligi, ombor va taqsimlash markazlari kabi turli sohalarda qo‘llash imkonini beradi.
Xitoyning LimX Dynamics kompaniyasi turli vazifalarga moslasha oladigan yangi Tron 2 robotini taqdim etdi. Uning asosiy jihati shundaki, robotning pastki qismi bajariladigan ishga qarab o‘zgartirilishi mumkin.
Seriyali ishlab chiqarishga mo‘ljallangan Tron 2 uy-ro‘zg‘or yumushlaridan tortib, qishloq xo‘jaligi, ombor va taqsimlash markazlaridagi vazifalargacha jalb etilishi mumkin.
1. Robotning eng muhim xususiyati — universallik
Oddiy robotlar muayyan vazifa uchun maxsus konstruksiyada yaratilsa, Tron 2 bir nechta harakatlanish platformasidan foydalanish imkonini beradi.
Ya’ni robotning yuqori qismi asosan saqlanib qoladi, pastki qismi esa konkret vazifaga moslashtiriladi.
Bir robot — bir nechta harakatlanish konfiguratsiyasi.
Bu yondashuv robotni turli ish sharoitlarida qo‘llash imkoniyatini kengaytiradi.
2. Murakkab ishlar uchun — statsionar platforma
Aniqlik talab qiladigan va murakkab operatsiyalar bajariladigan holatlarda Tron 2 statsionar platformaga o‘rnatiladi.
Bunday konfiguratsiya robotning harakatlanishidan ko‘ra ishni aniq va barqaror bajarishi muhim bo‘lgan vazifalar uchun mos keladi.
3. Og‘ir yuklar uchun — g‘ildirakli baza
Ombor va taqsimlash markazlarida robotdan yuk tashish talab etilsa, uning pastki qismi g‘ildirakli bazaga almashtiriladi.
Bu harakatlanishni soddalashtirib, robotning yuk bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.
Ayniqsa, omborlarda mahsulotlarni bir nuqtadan boshqasiga ko‘chirish kabi takroriy vazifalarda bunday konfiguratsiya foydali bo‘lishi mumkin.
4. Zina va murakkab muhit uchun — ikki oyoq
Tron 2'ning yana bir konfiguratsiyasi ikki oyoqli shakl hisoblanadi.
Ushbu rejim robotga inson harakatiga yaqinroq muhitda, jumladan yurish va zinadan ko‘tarilish kabi vazifalarni bajarish imkonini beradi.
Shu jihatdan robotning konstruksiyasi faqat zavod yoki ombor kabi tekis muhitlar bilan cheklanib qolmaydi.
5. Qaysi sohalarda ishlatilishi mumkin?
Kompaniya robotni bir nechta yo‘nalishda qo‘llashni ko‘zlamoqda:
Soha
Ehtimoliy vazifa
Uy-ro‘zg‘or
Kundalik yumushlarda yordam
Qishloq xo‘jaligi
Turli yordamchi operatsiyalar
Omborlar
Yuklarni tashish va taqsimlash
Taqsimlash markazlari
Mahsulotlarni harakatlantirish
Murakkab muhitlar
Yurish va zinadan ko‘tarilish
6. Robototexnikada yangi yondashuv
Tron 2 loyihasining diqqatga sazovor tomoni faqat uning tashqi ko‘rinishida emas. Asosiy innovatsiya — bitta robot platformasini turli vazifalar uchun qayta konfiguratsiya qilish g‘oyasida.
Agar bunday yondashuv seriyali ishlab chiqarish va amaliyotda o‘zini oqlasa, korxonalar har bir vazifa uchun alohida robot sotib olish o‘rniga, turli konfiguratsiyalarda ishlay oladigan universal platformalardan foydalanishi mumkin.
Xulosa
LimX Dynamics'ning Tron 2 roboti robototexnikada universallikka intilishning yana bir namunasini ko‘rsatmoqda. Uning pastki qismi vazifaga qarab statsionar platforma, g‘ildirakli baza yoki ikki oyoqli tizimga aylantiriladi.
Natijada bir robot turli muhitlarda — uydan tortib ombor, qishloq xo‘jaligi va taqsimlash markazlarigacha — ishlashga moslashishi mumkin.
Eng qiziq jihati esa shu: kelajak robotlari faqat insonga o‘xshash bo‘lishi emas, bajaradigan ishiga qarab o‘zini qayta moslashtira olishi bilan ham farq qilishi mumkin.
Izohlar 0
…