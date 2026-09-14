Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)

·36·Texno
Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • LimX Dynamics kompaniyasi Tron 2 nomli yangi robotni taqdim etdi, uning asosiy innovatsiyasi vazifaga qarab o‘zgaruvchan pastki qismidir.
  • Ushbu robot statsionar platforma, g‘ildirakli baza yoki ikki oyoqli tizimga aylana oladi, bu esa uni uy-ro‘zg‘or, qishloq xo‘jaligi, ombor va taqsimlash markazlari kabi turli sohalarda qo‘llash imkonini beradi.

Xitoyning LimX Dynamics kompaniyasi turli vazifalarga moslasha oladigan yangi Tron 2 robotini taqdim etdi. Uning asosiy jihati shundaki, robotning pastki qismi bajariladigan ishga qarab o‘zgartirilishi mumkin.

Seriyali ishlab chiqarishga mo‘ljallangan Tron 2 uy-ro‘zg‘or yumushlaridan tortib, qishloq xo‘jaligi, ombor va taqsimlash markazlaridagi vazifalargacha jalb etilishi mumkin.

1. Robotning eng muhim xususiyati — universallik

Oddiy robotlar muayyan vazifa uchun maxsus konstruksiyada yaratilsa, Tron 2 bir nechta harakatlanish platformasidan foydalanish imkonini beradi.

Ya’ni robotning yuqori qismi asosan saqlanib qoladi, pastki qismi esa konkret vazifaga moslashtiriladi.

Bir robot — bir nechta harakatlanish konfiguratsiyasi.

Bu yondashuv robotni turli ish sharoitlarida qo‘llash imkoniyatini kengaytiradi.

2. Murakkab ishlar uchun — statsionar platforma

Aniqlik talab qiladigan va murakkab operatsiyalar bajariladigan holatlarda Tron 2 statsionar platformaga o‘rnatiladi.

Bunday konfiguratsiya robotning harakatlanishidan ko‘ra ishni aniq va barqaror bajarishi muhim bo‘lgan vazifalar uchun mos keladi.

3. Og‘ir yuklar uchun — g‘ildirakli baza

Ombor va taqsimlash markazlarida robotdan yuk tashish talab etilsa, uning pastki qismi g‘ildirakli bazaga almashtiriladi.

Bu harakatlanishni soddalashtirib, robotning yuk bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ayniqsa, omborlarda mahsulotlarni bir nuqtadan boshqasiga ko‘chirish kabi takroriy vazifalarda bunday konfiguratsiya foydali bo‘lishi mumkin.

4. Zina va murakkab muhit uchun — ikki oyoq

Tron 2'ning yana bir konfiguratsiyasi ikki oyoqli shakl hisoblanadi.

Ushbu rejim robotga inson harakatiga yaqinroq muhitda, jumladan yurish va zinadan ko‘tarilish kabi vazifalarni bajarish imkonini beradi.

Shu jihatdan robotning konstruksiyasi faqat zavod yoki ombor kabi tekis muhitlar bilan cheklanib qolmaydi.

5. Qaysi sohalarda ishlatilishi mumkin?

Kompaniya robotni bir nechta yo‘nalishda qo‘llashni ko‘zlamoqda:

Soha

Ehtimoliy vazifa

Uy-ro‘zg‘or

Kundalik yumushlarda yordam

Qishloq xo‘jaligi

Turli yordamchi operatsiyalar

Omborlar

Yuklarni tashish va taqsimlash

Taqsimlash markazlari

Mahsulotlarni harakatlantirish

Murakkab muhitlar

Yurish va zinadan ko‘tarilish

6. Robototexnikada yangi yondashuv

Tron 2 loyihasining diqqatga sazovor tomoni faqat uning tashqi ko‘rinishida emas. Asosiy innovatsiya — bitta robot platformasini turli vazifalar uchun qayta konfiguratsiya qilish g‘oyasida.

Agar bunday yondashuv seriyali ishlab chiqarish va amaliyotda o‘zini oqlasa, korxonalar har bir vazifa uchun alohida robot sotib olish o‘rniga, turli konfiguratsiyalarda ishlay oladigan universal platformalardan foydalanishi mumkin.

Xulosa

LimX Dynamics'ning Tron 2 roboti robototexnikada universallikka intilishning yana bir namunasini ko‘rsatmoqda. Uning pastki qismi vazifaga qarab statsionar platforma, g‘ildirakli baza yoki ikki oyoqli tizimga aylantiriladi.

Natijada bir robot turli muhitlarda — uydan tortib ombor, qishloq xo‘jaligi va taqsimlash markazlarigacha — ishlashga moslashishi mumkin.

Eng qiziq jihati esa shu: kelajak robotlari faqat insonga o‘xshash bo‘lishi emas, bajaradigan ishiga qarab o‘zini qayta moslashtira olishi bilan ham farq qilishi mumkin.

LimX DynamicsTron 2universal robotqishloq xo‘jaligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildiIlon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildiBugun, 08:27«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdiBugun, 08:24Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsKoinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsBugun, 04:55Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydiHonor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydiBugun, 03:58Pekinda gumanoid robotlar o‘rtasida raqs musobaqasi ham o‘tkazildi (video)Pekinda gumanoid robotlar o‘rtasida raqs musobaqasi ham o‘tkazildi (video)Bugun, 03:05Vivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiVivo X500 flagmanining asosiy texnik xususiyatlari fosh etildiKecha, 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi