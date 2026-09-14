Ustunga bog‘lab qo‘yildi: Hindistonda aholi 5G aloqa yo‘qligi uchun operatorni garovga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning Uttar-Pradesh shtatida yashovchi aholi, ikki yil davomida 5G tarmog‘i ishlamayotganligi va aloqa sifati pastligi sababli, operator texnikini ustunga bog‘lab qo‘ydi.
- Aholi, kompaniya rahbariyati kelib muammoni hal qilmaguncha xodimni qo‘yib yuborishdan bosh tortdi.
- Voqea joyiga yetib kelgan politsiya texnikni ozod qildi va «aksiya»da qatnashgan 6 nafar fuqaroni hibsga oldi.
Hindistonning Uttar-Pradesh shtati, Fatexpur okrugida joylashgan Hardauli qishlog‘ida zamonaviy texnologiyalar va mobil aloqa sifati bilan bog‘liq chinakam shov-shuvli, shu bilan birga xavotirli voqea sodir bo‘ldi. Hududda ikki yil avval yangi antenna o‘rnatilganiga qaramay, va’da qilingan yuqori tezlikdagi 5G interneti va sifatli aloqadan mosuvo bo‘lib kelayotgan qishloq ahlining sabr kosasi nihoyat toshdi. Aloqa uzilishlarini tekshirish maqsadida qishloqqa yetib kelgan mobil operatorning yosh texnigi Aditya Bxan Singhni mahalliy aholi qurshab olib, antenna ustuniga arqon bilan mahkam bog‘lab qo‘ydi. G‘azabga mingan aholi kompaniya rahbariyati shaxsan yetib kelmaguncha va 5G tarmog‘ini to‘liq ishga tushirmaguncha xodimni qo‘yib yubormasligini qat’iy talab qildi.
Oradan ikki soat o‘tib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video orqali voqea joyiga politsiya maxsus guruhi yetib keldi va tutqunlikdagi mutaxassisni ozod qildi; «aksiya»da qatnashgan 6 nafar mahalliy fuqaro esa darhol qo‘lga olindi. Xo‘sh, ikki yil davomida to‘lov to‘lab, sifatsiz xizmat olgan qishloqliklar nega aynan oddiy texnikdan o‘ch oldi, tarmoqni muzlatgan bu hodisa qanday qonuniy oqibatlarga olib keldi va mobil operatorlarning mas’uliyatsizligi qishloq hududlarida qanday portlash yaratmoqda?
«Ikki yildan beri pulini to‘laymiz, aloqa esa yo‘q!»: Qishloqliklar g‘azabining kelib chiqishi
Voqeaning asl sabablari qishloq ahlining uzoq vaqt davomidagi noroziligiga borib taqaladi:
Ikki yillik behuda kutish: Hardauli qishlog‘ida qariyb ikki yil avval xususiy mobil operatorning yangi ustuni (vishkasi) o‘rnatilgan bo‘lsa-da, va’da qilingan 5G tarmog‘i umuman ishlamagan;
Tariflar to‘langan, xizmat esa 0: Aholi har oy 5G tarif rejalari uchun katta mablag‘ to‘lab kelgan, ammo oddiy qo‘ng‘iroqlar va kundalik onlayn xizmatlardan foydalanishda hatto 4G tarmog‘i ham doimiy ravishda uzilib qolgan;
Murojaatlarning e’tiborsiz qolishi: Odamlar operatorga bir necha bor rasmiy shikoyatlar bilan murojaat qilishgan, biroq kompaniya uch oydan buyon hatto mutaxassis yubormasdan muammoga ko‘z yumib kelgan.
Ustunga boylangan texnik va ikki soatlik tutqunlik
Qishloqqa kelgan oddiy xodimning boshiga tushgan sinov tafsilotlari:
Kutilmagan qurshov: Elektr ta’minoti va tarmoq muammolarini ko‘zdan kechirish uchun kelgan yangi texnik Aditya Bxan Singhni mahalliy aholi va sotuvchilar bir zumda o‘rab olgan;
Arqon bilan ustunga mahkamlandi: Norozi olomon kompaniyaning e’tiborini favqulodda jalb qilish maqsadida texnikni bevosita aloqa ustuniga bog‘lab qo‘yib, videoga oldi va uni internetga joyladi;
«Boshliqlar kelmaguncha ketmaydi»: Aholi kompaniya yuqori rahbarlari yetib kelib, 5G muammosini joyida hal qilmaguncha xodimni qo‘yib yubormasliklarini ochiq bildirgan.
Politsiyaning tezkor reydi: 6 kishi hibsga olindi
Internetda tarqalgan shov-shuvli video politsiya organlarini oyoqqa turg‘izdi:
Tezkor ozodlik: Fatexpur politsiyasi boshlig‘i Abhimanyu Manglik boshchiligidagi kuchlar voqea joyiga yetib borib, ustunda qariyb ikki soat tutqunlikda qolgan Aditya Singhni ozod qildi;
6 nafar fuqaro qo‘lga olindi: Odamni noqonuniy ushlab turish va jamoat tartibini buzish moddalari bo‘yicha Rahul Patel, Suraj Yadav, Alok Patel, Yogendra Patel, Alok Yadav va Sachin Patellar hibsga olindi (keyinchalik garov evaziga vaqtincha qo‘yib yuborildi);
Katta ijtimoiy rezonans: Hodisa Hindistonda va butun dunyoda mobil operatorlarning qishloq joylaridagi sifatsiz xizmatlari hamda iste’molchilar huquqlarining poymol etilishi qanday radikal noroziliklarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi.
Hindistonda yuz bergan ushbu g‘aroyib va shov-shuvli voqea raqamli asrda aloqa sifati insonlarning asab tizimi va hayotiy ehtiyoji bilan naqadar chambarchas bog‘lanib qolganini yaqqol namoyish etdi.
Sizningcha, ikki yil davomida puli to‘langan, ammo ko‘rsatilmagan aloqa xizmati uchun qishloq aholisining bunday keskin harakatini oqlab bo‘ladimi yoki odamni ustunga boylab qo‘yish mutlaqo noqonuniy va yovvoyi usulmi? Siz istiqomat qilayotgan hududda mobil aloqa va internet tezligi sizni to‘liq qoniqtiradimi? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va butun dunyoni hayratda qoldirgan ushbu shov-shuvli voqea tahlilini do‘stlaringiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi barcha yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…