O‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlayn
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yilning yanvar-avgust oylarida O‘zbekistonda 10 yosh va undan katta aholining 97,3 foizi internetdan foydalangan, bu 2021-yildagi 76,6 foizdan 20,7 foiz punktga ko‘pdir.
- Besh yillik davrda internetdan foydalanish darajasining keskin o‘sishi internetning kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanganini ko‘rsatadi.
O‘zbekistonda internetdan foydalanish ko‘rsatkichi so‘nggi besh yilda keskin o‘sdi. 2026 yilning yanvar–avgust oylarida 10 yosh va undan katta aholining 97,3 foizi internetdan foydalangan. 2021 yilda bu ko‘rsatkich 76,6 foiz edi. Demak, besh yil ichida internet auditoriyasi ulushi 20,7 foiz punktga oshgan.
Bu raqam O‘zbekistonda internet endi faqat yoshlar yoki shahar aholisi foydalanadigan texnologiya emas, balki aholining mutlaq ko‘pchiligi kundalik hayotiga kirib borgan asosiy vositalardan biriga aylanganini ko‘rsatadi.
Ma’lumotlar Milliy statistika qo‘mitasining uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari asosida shakllantirilgan.
5 yilda 76,6 foizdan 97,3 foizga
Internetdan foydalanish darajasidagi o‘zgarish ayniqsa so‘nggi yillar dinamikasida yaqqol ko‘rinadi.
Milliy statistika qo‘mitasi keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra:
Yil
Internetdan foydalanuvchi 10 yoshdan katta aholi ulushi
2021 yil
76,6 %
2022 yil
83,9 %
2023 yil
89,0 %
2024 yil
93,3 %
2025 yil
94,6 %
2026 yil, yanvar–avgust
97,3 %
Raqamlarga e’tibor berilsa, internetdan foydalanish darajasi har yili o‘sib borgan.
2021 yilda aholining taxminan har to‘rt kishidan biri internetdan foydalanmagan bo‘lsa, 2026 yilga kelib bu farq keskin qisqargan.
Eng katta o‘sish qachon kuzatilgan?
2021 yilda internetdan foydalanuvchilar ulushi 76,6 foizni tashkil etgan.
2022 yilda esa ko‘rsatkich 83,9 foizga yetgan. Bu bir yilda 7,3 foiz punktlik o‘sish demakdir.
2023 yilda internet auditoriyasi yana kengayib, 89 foizga yetdi.
2024 yilda esa 93,3 foizlik ko‘rsatkich qayd etildi.
2025 yilda o‘sish sur’ati biroz sekinlashib, ko‘rsatkich 94,6 foiz bo‘lgan.
Biroq 2026 yilning dastlabki sakkiz oyidayoq internetdan foydalanuvchilar ulushi 97,3 foizga chiqdi.
Shunday qilib, besh yil davomida o‘sish 20,7 foiz punktni tashkil etgan.
97,3 foizlik ko‘rsatkich nimani anglatadi?
Bu raqamni oddiy statistika sifatida qabul qilish oson.
Ammo uni aholi hayoti nuqtayi nazaridan qaraganda, manzara ancha qiziq.
10 yosh va undan katta aholining deyarli barchasi internetdan foydalanadigan muhitda davlat xizmatlari, ta’lim, bank xizmatlari, savdo, axborot olish va muloqot jarayonlari ham tobora raqamli formatga ko‘chib boradi.
Ya’ni internetdan foydalanishning 97,3 foizga yetishi raqamli iqtisodiyot uchun ulkan auditoriya shakllanganini anglatadi.
Internet endi faqat axborot olish vositasi emas
Avval internet deganda asosan yangilik o‘qish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yoki video ko‘rish tushunilgan bo‘lsa, bugun uning vazifasi ancha kengaygan.
Onlayn muhit orqali odamlar:
davlat xizmatlaridan foydalanadi;
bank operatsiyalarini amalga oshiradi;
tovar va xizmatlarga buyurtma beradi;
masofadan ta’lim oladi;
ish va xizmat imkoniyatlarini izlaydi;
elektron to‘lovlarni amalga oshiradi;
yangilik va ma’lumotlarni oladi;
yaqinlari bilan muloqot qiladi.
Shuning uchun internet auditoriyasining 97,3 foizga yetishi mamlakatdagi raqamli xizmatlar bozori uchun ham muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.
2021 yildan beri internet auditoriyasi qariyb to‘rtdan birga kengaydi
Statistik nuqtayi nazardan yana bir jihat e’tiborga loyiq.
2021 yilda 10 yoshdan katta aholining 76,6 foizi internetdan foydalangan.
2026 yil yanvar–avgust oylarida esa bu ko‘rsatkich 97,3 foizga yetdi.
Farq — 20,7 foiz punkt.
Bu internetdan foydalanish mamlakat miqyosida qanchalik tez ommalashayotganini ko‘rsatadi.
Ayniqsa 2023 yildan keyin ko‘rsatkichning 90 foizlik chegaraga yaqinlashishi raqamli muhitning aholi hayotidagi o‘rni yanada kuchayganini anglatadi.
100 foizlik chegaraga qancha qoldi?
2026 yil yanvar–avgust natijasiga ko‘ra, internetdan foydalanish darajasi 97,3 foiz.
Demak, statistik jihatdan 100 foizlik ko‘rsatkichga 2,7 foiz punkt qolgan.
Albatta, 100 foizga yetish avtomatik ravishda barcha aholi internetdan bir xil darajada va bir xil maqsadda foydalanadi, degani emas.
Yosh, yashash hududi, daromad, raqamli savodxonlik va infratuzilma kabi omillardan kelib chiqib, internetdan foydalanish shakli va imkoniyatlari farq qilishi mumkin.
Shuning uchun keyingi bosqichdagi asosiy masala internetga ulanish emas, balki undan samarali va xavfsiz foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bo‘ladi.
Raqamli O‘zbekiston uchun yangi bosqich
Internet auditoriyasining 97,3 foizga chiqishi O‘zbekistonda raqamlashtirish jarayoni uchun yangi bosqichni boshlashi mumkin.
Chunki aholining deyarli barchasi onlayn muhitga kirgan sharoitda raqamli xizmatlarning sifati, tezligi va xavfsizligiga bo‘lgan talab ham ortadi.
Fuqaro davlat xizmatini onlayn olishi mumkin bo‘lsa, xizmatning faqat mavjudligi emas, uning qulayligi va tezligi ham muhim bo‘ladi.
Onlayn bank xizmatlaridan foydalanish kengaysa, kiberxavfsizlik va moliyaviy savodxonlik masalalari dolzarblashadi.
Ta’lim raqamli platformalarga ko‘proq ko‘chsa, sifatli kontent va raqamli ko‘nikmalarga ehtiyoj ortadi.
Shu ma’noda 97,3 foizlik ko‘rsatkich — jarayonning yakuni emas, balki raqamli jamiyatning keyingi bosqichi boshlanganidan darak beruvchi raqam.
O‘zbekistonning internet xaritasi qanday o‘zgarmoqda?
So‘nggi besh yillik dinamika bir narsani aniq ko‘rsatmoqda: internetdan foydalanish mamlakatda tez sur’atda ommalashgan.
2021 yil — 76,6 foiz.
2022 yil — 83,9 foiz.
2023 yil — 89 foiz.
2024 yil — 93,3 foiz.
2025 yil — 94,6 foiz.
2026 yil yanvar–avgust — 97,3 foiz.
Bu raqamlar bir vaqtlar «raqamli tafovut» deb qaralgan masalaning asta-sekin boshqa bosqichga o‘tayotganini ko‘rsatmoqda.
Endi asosiy savol «kim internetdan foydalanadi?» emas, balki «internetdan qanday va qanchalik samarali foydalanilmoqda?» degan savolga ko‘chmoqda.
Yakuniy raqam
2021–2026 yillar oralig‘ida O‘zbekistonda 10 yosh va undan katta aholi orasida internetdan foydalanish ulushi 20,7 foiz punktga oshib, 97,3 foizga yetdi.
Bu esa internetning mamlakatdagi hayot tarzi, iqtisodiyot, davlat xizmatlari va axborot muhitida endi alohida texnologiya emas, balki kundalik infratuzilmaning ajralmas qismiga aylanib borayotganini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…