Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Xoland Manchester derbilari tarixida to'qqizta gol urib, Ueyn Runi va Sergio Aguero rekordlarini ortda qoldirib, eng yaxshi to'purarga aylandi.
- Fil Fodenning erta qizil kartochka olishiga qaramay, o'n kishi bo'lib qolgan Manchester Siti, VAR tahlilidan so'ng Erling Xoland tomonidan kiritilgan gol evaziga Manchester Yunayted ustidan g'alaba qozondi.
Erling Xoland Manchester derbilari tarixida oʻz nomini mangu muhrlab qoʻydi, oʻn kishi boʻlib qolgan Manchester Siti esa Angliya Premer-ligasining joriy mavsumdagi mukammal yurishini davom ettirdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, Enzo Maresca shogirdlari Old Trafford stadionida kechgan murosasiz bahsda asosiy raqibi Manchester Yunayted ustidan muhim gʻalabani qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning boshidaiyoq Fil Foden toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka olib maydonni tark etgani mehmonlarga jiddiy qiyinchilik tugʻdirdi. Natijada Manchester Siti oʻyinning katta qismini bir kishi kam boʻlib oʻtkazishga majbur boʻldi. Shunga qaramay, jamoa oʻz irodasini koʻrsatib, raqib maydonidan uch ochko bilan qaytishga erishdi.
VAR mojarosi va hal qiluvchi golOʻyin taqdirini hal qilgan eng bahsli vaziyat uchrashuvning soatlik vaqtida yuzaga keldi. Erling Xoland darvozani ishgʻol qilganida, hakamlar dastlab oʻyindan tashqari holat qayd etilganini aytib, golni bekor qilishgandi. Biroq uzoq davom etgan VAR tahlilidan soʻng qaror oʻzgartirilib, gol hisobga olindi va mehmonlarga gʻalaba keltirdi.
Premer-liganing Match Centre xizmatiga koʻra, VAR tizimi Erling Xolandni oʻyindan tashqari holatda boʻlmagan deb topgan hamda nofaol vaziyatdagi Enzo Fernandez toʻpga teginmaganini aniqlagan. Shunga qaramay, oʻyindan keyin hakamlar qoʻmitasi Manchester Yunayted vakillariga mazkur gol aslida bekor qilinishi kerak boʻlganini tan olgani katta shov-shuvlarga sabab boʻldi.
Premer-liga tarixi va yangi rekordUshbu gʻalaba Manchester Siti uchun Premer-liga tarixida yangi sahifa ochdi. Etihad stadioni egalari chempionatdagi ilk toʻrtta oʻyinning barchasida gʻalaba qozonish seriyasini yettinchi bor takrorladi va bu borada Chelsining rekordidan oʻzib ketib, musobaqa rekordchisiga aylandi. Biroq jamoa avvalgi oltita shunday mukammal startdan faqat ikkitasidagina chempionlikni qoʻlga kiritgan xolos.
Shaxsiy darajada esa Erling Xolandning urgan goli uning derbi afsonasiga aylanganini tasdiqladi. Norvegiyalik hujumchi Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester derbilarida jami toʻqqizta gol urib, turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. U bu koʻrsatkich boʻyicha Ueyn Runi va Sergio Aguero kabi afsonalarni ortda qoldirdi, ularning har birida sakkiztadan gol mavjud edi.
Oʻyindan keyin matbuotga bergan intervyusida Erling Xoland jamoaning matonati va qiyin vaziyatda ham taslim boʻlmaganidan faxrlanishini bildirdi. Hujumchi murabbiyning taktik yondashuvi hamda jamoadoshlarining maydondagi qahramonligini alohida eʼtirof etdi.
Izohlar 0
…