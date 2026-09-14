Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondi

·6·Sport
Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Xoland Manchester derbilari tarixida to'qqizta gol urib, Ueyn Runi va Sergio Aguero rekordlarini ortda qoldirib, eng yaxshi to'purarga aylandi.
  • Fil Fodenning erta qizil kartochka olishiga qaramay, o'n kishi bo'lib qolgan Manchester Siti, VAR tahlilidan so'ng Erling Xoland tomonidan kiritilgan gol evaziga Manchester Yunayted ustidan g'alaba qozondi.

Erling Xoland Manchester derbilari tarixida oʻz nomini mangu muhrlab qoʻydi, oʻn kishi boʻlib qolgan Manchester Siti esa Angliya Premer-ligasining joriy mavsumdagi mukammal yurishini davom ettirdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, Enzo Maresca shogirdlari Old Trafford stadionida kechgan murosasiz bahsda asosiy raqibi Manchester Yunayted ustidan muhim gʻalabani qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning boshidaiyoq Fil Foden toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka olib maydonni tark etgani mehmonlarga jiddiy qiyinchilik tugʻdirdi. Natijada Manchester Siti oʻyinning katta qismini bir kishi kam boʻlib oʻtkazishga majbur boʻldi. Shunga qaramay, jamoa oʻz irodasini koʻrsatib, raqib maydonidan uch ochko bilan qaytishga erishdi.

VAR mojarosi va hal qiluvchi gol

Oʻyin taqdirini hal qilgan eng bahsli vaziyat uchrashuvning soatlik vaqtida yuzaga keldi. Erling Xoland darvozani ishgʻol qilganida, hakamlar dastlab oʻyindan tashqari holat qayd etilganini aytib, golni bekor qilishgandi. Biroq uzoq davom etgan VAR tahlilidan soʻng qaror oʻzgartirilib, gol hisobga olindi va mehmonlarga gʻalaba keltirdi.

Premer-liganing Match Centre xizmatiga koʻra, VAR tizimi Erling Xolandni oʻyindan tashqari holatda boʻlmagan deb topgan hamda nofaol vaziyatdagi Enzo Fernandez toʻpga teginmaganini aniqlagan. Shunga qaramay, oʻyindan keyin hakamlar qoʻmitasi Manchester Yunayted vakillariga mazkur gol aslida bekor qilinishi kerak boʻlganini tan olgani katta shov-shuvlarga sabab boʻldi.

Premer-liga tarixi va yangi rekord

Ushbu gʻalaba Manchester Siti uchun Premer-liga tarixida yangi sahifa ochdi. Etihad stadioni egalari chempionatdagi ilk toʻrtta oʻyinning barchasida gʻalaba qozonish seriyasini yettinchi bor takrorladi va bu borada Chelsining rekordidan oʻzib ketib, musobaqa rekordchisiga aylandi. Biroq jamoa avvalgi oltita shunday mukammal startdan faqat ikkitasidagina chempionlikni qoʻlga kiritgan xolos.

Shaxsiy darajada esa Erling Xolandning urgan goli uning derbi afsonasiga aylanganini tasdiqladi. Norvegiyalik hujumchi Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester derbilarida jami toʻqqizta gol urib, turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. U bu koʻrsatkich boʻyicha Ueyn Runi va Sergio Aguero kabi afsonalarni ortda qoldirdi, ularning har birida sakkiztadan gol mavjud edi.

Oʻyindan keyin matbuotga bergan intervyusida Erling Xoland jamoaning matonati va qiyin vaziyatda ham taslim boʻlmaganidan faxrlanishini bildirdi. Hujumchi murabbiyning taktik yondashuvi hamda jamoadoshlarining maydondagi qahramonligini alohida eʼtirof etdi.

Erling XolandManchester SitiManchester YunaytedPremer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Bugun, 09:22Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiBugun, 09:15Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiManchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiBugun, 09:12Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:09Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Bugun, 07:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?