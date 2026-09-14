6805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladi

·2·Dunyo
6805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladi

34 yoshli irlandiyalik Eymonn Kivni Istanbuldan Irlandiyagacha 6 805,83 kilometr masofani yalangoyoq bosib o‘tib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. U 369 kunlik sayohatdan so‘ng, 2026 yil 7 mart kuni Miyo okrugidagi tug‘ilib-o‘sgan Klermorris shahriga yetib kelgan. Bu haqda Guinness World Records xabar berdi.

Kivni yo‘l davomida Turkiya, Bolgariya, Ruminiya, Vengriya, Avstriya, Germaniya, Fransiya, Angliya va Uels hududlaridan o‘tgan. Safar davomida uning oyoqlari tikan, shisha siniqlari va asfalt tufayli jarohatlangan. Bir safar tikanli butani olishda olgan jarohati infeksiyalanib, u bir hafta yurishni to‘xtatishga majbur bo‘lgan.

Bu Kivnining yalangoyoq yurish bo‘yicha ikkinchi rekordi. U 2016 yilda Irlandiya bo‘ylab 2 080,14 kilometr masofani bosib o‘tgan edi. 2024 yilda polyak Pavel Durakevich 3 409,75 kilometr natija bilan bu rekordni yangilagan. Kivni yangi natijasi bilan rekordni yana o‘z nomiga qaytardi.

Ryukzakli erkak "Kasten" belgisi yonida ochiq havoda yalangoyoq oyog‘ini ko‘rsatmoqda.

Sayyoh yo‘l davomida mahalliy aholining yordamini ham olgan. Turkiyada it tishlaganidan so‘ng quturishga qarshi emlanish uchun shifoxona izlaganida, bir oila unga yordam bergan.

Kivni 2023 yilda bir g‘ildirakli velosipedda Irlandiyani eng tez kesib o‘tish bo‘yicha erkaklar rekordini ham o‘rnatgan. Hozir esa uzoq safardan keyin tiklanmoqda.

Eymon KivniGinnes rekordiIstanbuldan Irlandiyagacha yo‘lPavel Durakevich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiXitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiBugun, 21:15Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiDunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiBugun, 20:41Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Bugun, 20:19Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiBugun, 17:17Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Bugun, 14:44AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiBugun, 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi