6805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladi
34 yoshli irlandiyalik Eymonn Kivni Istanbuldan Irlandiyagacha 6 805,83 kilometr masofani yalangoyoq bosib o‘tib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. U 369 kunlik sayohatdan so‘ng, 2026 yil 7 mart kuni Miyo okrugidagi tug‘ilib-o‘sgan Klermorris shahriga yetib kelgan. Bu haqda Guinness World Records xabar berdi.
Kivni yo‘l davomida Turkiya, Bolgariya, Ruminiya, Vengriya, Avstriya, Germaniya, Fransiya, Angliya va Uels hududlaridan o‘tgan. Safar davomida uning oyoqlari tikan, shisha siniqlari va asfalt tufayli jarohatlangan. Bir safar tikanli butani olishda olgan jarohati infeksiyalanib, u bir hafta yurishni to‘xtatishga majbur bo‘lgan.
Bu Kivnining yalangoyoq yurish bo‘yicha ikkinchi rekordi. U 2016 yilda Irlandiya bo‘ylab 2 080,14 kilometr masofani bosib o‘tgan edi. 2024 yilda polyak Pavel Durakevich 3 409,75 kilometr natija bilan bu rekordni yangilagan. Kivni yangi natijasi bilan rekordni yana o‘z nomiga qaytardi.
Sayyoh yo‘l davomida mahalliy aholining yordamini ham olgan. Turkiyada it tishlaganidan so‘ng quturishga qarshi emlanish uchun shifoxona izlaganida, bir oila unga yordam bergan.
Kivni 2023 yilda bir g‘ildirakli velosipedda Irlandiyani eng tez kesib o‘tish bo‘yicha erkaklar rekordini ham o‘rnatgan. Hozir esa uzoq safardan keyin tiklanmoqda.
Izohlar 0
…