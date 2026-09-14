Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Southwest Airlines aviakompaniyasi o'z samolyotlarida Starlink sun'iy yo'ldosh internetini bosqichma-bosqich joriy etishni boshladi.
- Bu texnologiya parvoz davomida uzluksiz va yuqori tezlikdagi Wi-Fi aloqasini ta'minlaydi, bu esa strreaming va onlayn o'yinlar uchun yetarlidir.
- 2026 yil oxiriga qadar 300 dan ortiq samolyotga Starlink uskunalari o'rnatilishi rejalashtirilgan.
AQShning yirik loukosteri hisoblangan Southwest Airlines oʻz havo kemalari parkini yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh aloqasi bilan taʼminlash jarayonini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya samolyotlarida Starlink interneti bosqichma-bosqich joriy etilmoqda va ayrim bortlarda mazkur tizim allaqachon muvaffaqiyatli ishga tushirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda yoʻlovchilar parvoz vaqtida internetdan foydalanish imkoniyatini oldindan bilishlari mumkin. Buning uchun aviakompaniyaning rasmiy ilovasida maxsus «WiFi Powered by Starlink» belgisi joriy qilingan boʻlib, u qaysi samolyot kerakli uskunalar bilan jihozlanganini aniqlash imkonini beradi.
Yangi texnologiya parvoz davomida — uchishdan tortib to qoʻnishgacha boʻlgan vaqt oraligʻida uzluksiz va yuqori tezlikdagi Wi-Fi aloqasini kafolatlaydi. Taqdim etilayotgan internet tezligi oddiy veb-serfing yoki ish yuritish uchungina emas, balki strreaming videolarini tomosha qilish, onlayn oʻyinlar oʻynash hamda bir nechta qurilmalarni bir vaqtning oʻzida tarmoqqa ulash uchun ham bemalol yetarli.
Keng koʻlamli rejadagi marralarSouthwest Airlines mazkur natijalar bilan cheklanib qolmoqchi emas. Aviakompaniya rahbariyatining rejasiga koʻra, Starlink uskunalari 2026 yilning oxiriga qadar 300 dan ortiq samolyot bortiga oʻrnatib chiqiladi. Bu esa millionlab yoʻlovchilar uchun havo yoʻlarida ham odatiy raqamli muhitda qolish imkonini beradi.
Maʼlumot uchun, 1971 yilda asos solingan Southwest Airlines dunyodagi eng yirik loukosterlardan biri sanaladi. Zamonaviy talablarga moslashish va raqobatbardoshlikni oshirish yoʻlidagi bunday qadamlar aviatsiya bozorida yangi standartlarni belgilamoqda.
Boshqa aviakompaniyalarning tajribasiMazkur yoʻnalishdagi tashabbuslar faqat bitta kompaniya bilan cheklanib qolmayapti. Global aviatsiya bozorida oʻxshash loyihalar boshqa yirik tashuvchilar tomonidan ham faol amalga oshirilmoqda. Jumladan, United Airlines oʻzining uzoq masofalarga uchuvchi Boeing 777-200 samolyotlarini Starlink bilan jihozlamoqda hamda 2026 yil yakuniga qadar bunday laynerlar sonini 1000 tadan oshirishni koʻzlagan.
Shuningdek, Avstriyaning Austrian Airlines aviakompaniyasi ham Airbus A320neo havo kemalarida Starlink tizimidan foydalana boshladi. Ushbu Yevropa tashuvchisi 2026/2027 yilgi qishki mavsum oxiriga qadar oʻzining 20 ta samolyotini zamonaviy sunʼiy yoʻldosh aloqasi bilan toʻliq taʼminlashni rejalashtirgan.
Izohlar 0
…