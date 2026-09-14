Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladi

·34·Texno
Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Southwest Airlines aviakompaniyasi o'z samolyotlarida Starlink sun'iy yo'ldosh internetini bosqichma-bosqich joriy etishni boshladi.
  • Bu texnologiya parvoz davomida uzluksiz va yuqori tezlikdagi Wi-Fi aloqasini ta'minlaydi, bu esa strreaming va onlayn o'yinlar uchun yetarlidir.
  • 2026 yil oxiriga qadar 300 dan ortiq samolyotga Starlink uskunalari o'rnatilishi rejalashtirilgan.

AQShning yirik loukosteri hisoblangan Southwest Airlines oʻz havo kemalari parkini yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh aloqasi bilan taʼminlash jarayonini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya samolyotlarida Starlink interneti bosqichma-bosqich joriy etilmoqda va ayrim bortlarda mazkur tizim allaqachon muvaffaqiyatli ishga tushirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda yoʻlovchilar parvoz vaqtida internetdan foydalanish imkoniyatini oldindan bilishlari mumkin. Buning uchun aviakompaniyaning rasmiy ilovasida maxsus «WiFi Powered by Starlink» belgisi joriy qilingan boʻlib, u qaysi samolyot kerakli uskunalar bilan jihozlanganini aniqlash imkonini beradi.

Yangi texnologiya parvoz davomida — uchishdan tortib to qoʻnishgacha boʻlgan vaqt oraligʻida uzluksiz va yuqori tezlikdagi Wi-Fi aloqasini kafolatlaydi. Taqdim etilayotgan internet tezligi oddiy veb-serfing yoki ish yuritish uchungina emas, balki strreaming videolarini tomosha qilish, onlayn oʻyinlar oʻynash hamda bir nechta qurilmalarni bir vaqtning oʻzida tarmoqqa ulash uchun ham bemalol yetarli.

Keng koʻlamli rejadagi marralar

Southwest Airlines mazkur natijalar bilan cheklanib qolmoqchi emas. Aviakompaniya rahbariyatining rejasiga koʻra, Starlink uskunalari 2026 yilning oxiriga qadar 300 dan ortiq samolyot bortiga oʻrnatib chiqiladi. Bu esa millionlab yoʻlovchilar uchun havo yoʻlarida ham odatiy raqamli muhitda qolish imkonini beradi.

Maʼlumot uchun, 1971 yilda asos solingan Southwest Airlines dunyodagi eng yirik loukosterlardan biri sanaladi. Zamonaviy talablarga moslashish va raqobatbardoshlikni oshirish yoʻlidagi bunday qadamlar aviatsiya bozorida yangi standartlarni belgilamoqda.

Boshqa aviakompaniyalarning tajribasi

Mazkur yoʻnalishdagi tashabbuslar faqat bitta kompaniya bilan cheklanib qolmayapti. Global aviatsiya bozorida oʻxshash loyihalar boshqa yirik tashuvchilar tomonidan ham faol amalga oshirilmoqda. Jumladan, United Airlines oʻzining uzoq masofalarga uchuvchi Boeing 777-200 samolyotlarini Starlink bilan jihozlamoqda hamda 2026 yil yakuniga qadar bunday laynerlar sonini 1000 tadan oshirishni koʻzlagan.

Shuningdek, Avstriyaning Austrian Airlines aviakompaniyasi ham Airbus A320neo havo kemalarida Starlink tizimidan foydalana boshladi. Ushbu Yevropa tashuvchisi 2026/2027 yilgi qishki mavsum oxiriga qadar oʻzining 20 ta samolyotini zamonaviy sunʼiy yoʻldosh aloqasi bilan toʻliq taʼminlashni rejalashtirgan.

StarlinkSouthwest AirlinesWi-FiTexnologiyaAviatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariMechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariBugun, 19:25Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiXiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiBugun, 18:52Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiBugun, 18:23Samsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiSamsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiBugun, 17:55Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfHuawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfBugun, 17:24Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiBugun, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi