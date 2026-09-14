Osiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 14-sentyabr kuni «Paxtakor»
- Elit OCHL safarini Saudiya Arabistonining Jidda shahrida amaldagi va ketma-ket ikki karra chempion «Al Ahli» jamoasiga qarshi boshlaydi.
- 89 yillik tarixga ega «Al Ahli» jamoasi tarkibida Eduard Mendi, Ayven Touni va Fransishku Trinkau kabi jahon yulduzlari bor.
- «Paxtakor» va «Al Ahli» o‘zaro to‘rt o‘yinda ikki martadan g‘alaba qozongan, bu safargi o‘yin Toshkent vaqti bilan 23:15 da boshlanadi.
Osiyo klublar futbolida yilning eng intiqlik bilan kutilgan musobaqasi — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining yangi mavsumi start olmoqda. Bugun, 14 sentyabr kuni O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni Toshkentning «Paxtakor» jamoasi qit’aning eng muhim turniridagi yurishini safarda, Saudiya Arabistonining Jidda shahrida boshlaydi. O‘zbek klubining ilk raqibi shunchaki grand emas, balki ushbu nufuzli musobaqaning amaldagi va ketma-ket ikki karra g‘olibi hisoblangan mashhur «Al Ahli» jamoasidir. 62 mingdan ziyod ishqibozni bag‘riga sig‘dira oladigan ulkan «Alinma» arenasida kechadigan bu to‘qnashuv toshkentliklar uchun haqiqiy mahorat va iroda imtihoniga aylanadi.
Raqib safida Angliya Premer-ligasi yulduzi Ayven Tounidan tortib, taniqli posbon Eduard Mendi, braziliyalik Galeno va portugaliyalik Fransishku Trinkaugacha bo‘lgan butun boshli yulduzlar armiyasi jamlangan. Xo‘sh, niderlandiyalik Marino Pushich boshqaruvidagi Jidda «qirollik klubi» nimasi bilan xavfli, ikki jamoaning tarixiy o‘zaro to‘qnashuvlari qanday natija bilan tugagan va «sherlar» Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da boshlanadigan bu dahshatli jangda sensatsiya qayd eta oladimi?
89 yillik tarix va qit’a rekordi: «Al Ahli»ning kuchi nimada?
Saudiya grandining Osiyo maydonlaridagi gegemonligi tafsilotlari:
Shonli tarix va laqablar: 1937 yilda tashkil etilgan ushbu 89 yillik tarixga ega jamoa muxlislar o‘rtasida «Qirollik klubi» («Al Malaki») hamda «Xalq klubi» («Nadi Al Umma») nomlari bilan ulug‘lanadi;
Ketma-ket ikki marta chempionlik: Jiddaliklar 2024/2025 yilgi mavsum finalida Yaponiyaning «Kavasaki Frontale» jamoasini 2:0 hisobida yengib, o‘z tarixida ilk bor Osiyo taxtiga chiqqan bo‘lsa, 2025/2026 yilgi mavsumda ham Yaponiyaning «Machida Zelviya» klubini qo‘shimcha bo‘limlarda 1:0 hisobida yengib, chempionlik unvonini saqlab qoldi;
Tarixiy rekord: «Al Ahli» 2004 va 2005 yillarda hamshahri «Al Ittihod» ko‘rsatgan natijadan buyon Osiyoning bosh klublar turnirida ketma-ket ikki bor zafar quchgan ilk jamoa sifatida tarixga kirdi;
Ulkan stadion omili: O‘yin «Qirol Abdulloh Sport Siti» majmuasida joylashgan, 62 mingdan ziyod tomoshabinga mo‘ljallangan salobatli «Alinma» stadionida bo‘lib o‘tadi.
Marino Pushich va yangilangan yulduzlar legioni
Jidda jamoasining murabbiylar shtabi va transfer bozoridagi sakrashi:
Yevropa chempionligini ko‘rgan ustoz: Jamoani 2026 yilning avgustidan buyon Donetskning «Shaxtyor» klubi bilan Ukrainada oltin dublga erishgan hamda «Feyenoord» shtabida Niderlandiya chempioni bo‘lgan 55 yoshli mutaxassis Marino Pushich boshqarmoqda;
Jahon yulduzlari safda: Darvozani Senegal termasi va «Chelsi»ning sobiq posboni Eduard Mendi qo‘riqlamoqda, himoya markazida braziliyalik Rojer Ibanes va Turkiya milliy jamoasi vakili Merix Demiral harakat qiladi, hujumda esa Angliya termasida to‘p surgan Ayven Touni va braziliyalik Galeno asosiy xavf hisoblanadi;
Yozgi katta almashinuvlar: Riyod Mahrez va Frank Kessiye klubdan ketgan bo‘lsa-da, ularning o‘rniga Portugaliya termasi hujumchisi Fransishku Trinkau, Armaniston yetakchisi Eduard Spersyan hamda ukrainalik iqtidor Artyom Bondarenko tarkibga jalb qilindi;
Milliy terma asosi: Mahalliy futbolchilardan Ali Majrashi, Ziyod Al Johani, final qahramoni Firas Al Buraykan, Zakariya Havsavi, Solih Abu Ash Shamat hamda yangi hujumchi Abdulloh Radif Saudiya Arabistoni termasining asosiy o‘zagi sanaladi.
Tarixdagi mutlaq tenglik va 23:15 dagi katta jang
«Paxtakor» Saudiya gigantiga qarshi hech qachon bo‘sh kelmagan:
O‘zaro o‘yinlardagi muvozanat: Tomonlar shu vaqtga qadar rasmiy xalqaro maydonlarda 4 bor kuch sinashgan bo‘lib, unda to‘liq tenglik kuzatilmoqda: 2 marta «Paxtakor» g‘alaba qozongan bo‘lsa, 2 bor «Al Ahli» ustun kelgan;
Himoya va qarshi hujum sinovi: Toshkent klubi uchun bugun dunyo darajasidagi raqib hujumchilariga qarshi mardonavor himoyalanish va tezkor hujumlarda vaziyatlardan unumli foydalanish hal qiluvchi omil bo‘ladi;
O‘yin vaqti: Elit Osiyo Chempionlar Ligasi 1-turidan o‘rin olgan mazkur katta bahs bugun, 14 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da Jiddada boshlanadi.
«Paxtakor»ning qit’aning amaldagi chempioni saroyiga qiladigan ushbu safari nafaqat poytaxt klubi, balki butun o‘zbek klublar futbolining Osiyodagi mavqeyini belgilab beruvchi shiddatli sinov bo‘lishi shubhasizdir.
Sizningcha, Toshkentning «Paxtakor» jamoasi Jiddadagi dahshatli 62 ming muxlis qarshisida yulduzlarga to‘la «Al Ahli»ga munosib qarshilik ko‘rsatib, safardan ochko bilan qayta oladimi? Bugungi to‘qnashuv uchun sizning taxminingiz qanday va «sherlar» raqibning qaysi futbolchisini zararsizlantirishi shart? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli sha’ni himoya qilinadigan ushbu muhim o‘yin tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda «Paxtakor» muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…