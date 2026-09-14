Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mechrevo Canglong 16 Ultra noutbukining yangi flagman konfiguratsiyasi AMD Ryzen 9 9955HX3D protsessori, 64 GB DDR5-5600 tezkor xotira va 2 TB NVMe SSD bilan jihozlangan.
- Qurilma 16 dyuymli 300 Hz Mini LED ekranga ega bo'lib, 2560×1600 piksel aniqlik va 1200 nit cho'qqi yorqinligini ta'minlaydi.
- Noutbuk uchta ventilyatordan iborat sovutish tizimi va tashqi suv bilan sovutish tizimi bilan ta'minlangan hamda JD.com saytida 31 999 yuan narxda sotuvga chiqarilgan.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mechrevo brendi oʻzining Canglong 16 Ultra noutbuklar liniyasini eng yuqori unumdorlikka ega yangi flagman konfiguratsiya bilan boyitdi. Mazkur qurilma eng soʻnggi avlod apparat taʼminoti, jumladan, eng quvvatli grafik tezlatkich hamda yuqori samarali protsessor bilan jihozlangani uchun texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi noutbuk asosi sifatida AMD Ryzen 9 9955HX3D protsessori tanlangan boʻlib, u 64 GB hajmga ega DDR5-5600 tezkor xotira va 2 TB sigʻimli NVMe SSD disk bilan birgalikda ishlaydi. Bunday yuqori koʻrsatkichlar qurilmaga eng ogʻir hisob-kitoblar, 3D modellashtirish hamda zamonaviy videooʻyinlarni mukammal darajada bajarish imkonini beradi.
Taʼsirchan ekran va yuqori chastotaQurilmaning tashqi koʻrinishi va vizual imkoniyatlari ham eʼtiborga loyiq. Noutbuk mustahkam va zamonaviy koʻrinishdagi toʻliq metall korpusga ega boʻlib, unga 16 dyuymli Mini LED ekran oʻrnatilgan. Ushbu displey 2560×1600 piksel yuqori aniqlikni qoʻllab-quvvatlaydi va taʼsirchan 300 Hz yangilanish chastotasini taqdim etadi.
Shuningdek, ekran 100 foiz DCI-P3 rang qamrovini taʼminlab, uning choʻqqi yorqinligi 1200 nitni tashkil qiladi. Bu ranglar bilan professional tarzda ishlovchi mutaxassislar hamda oʻyin ixlosmandlari uchun juda muhim jihat sanaladi.
Sovutish tizimi va narx siyosatiEng ilgʻor komponentlarni qizib ketishdan saqlash uchun uchta fanatdan iborat kuchli havo sovutish tizimi hamda maxsus suyuqlik konturini ulash interfeysi qoʻllanilgan. Qiziig shundaki, toʻplamning oʻzidayoq tashqi suv bilan sovutish tizimi taqdim etiladi. Qurilma 420 vattlik quvvat adapteri va 99 W·soat sigʻimdagi akkumulyator bilan taʼminlangan.
Hozirgi vaqtda ushbu flagman model JD.com platformasida 31 999 yuan narxda sotuvga chiqarildi. Ayrim hududlardagi davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda uning narxi 30 499 yuan yoki taxminan 4500 AQSh dollarigacha pasayishi mumkin.
Izohlar 0
…