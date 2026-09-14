Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlari

·20·Texno
Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mechrevo Canglong 16 Ultra noutbukining yangi flagman konfiguratsiyasi AMD Ryzen 9 9955HX3D protsessori, 64 GB DDR5-5600 tezkor xotira va 2 TB NVMe SSD bilan jihozlangan.
  • Qurilma 16 dyuymli 300 Hz Mini LED ekranga ega bo'lib, 2560×1600 piksel aniqlik va 1200 nit cho'qqi yorqinligini ta'minlaydi.
  • Noutbuk uchta ventilyatordan iborat sovutish tizimi va tashqi suv bilan sovutish tizimi bilan ta'minlangan hamda JD.com saytida 31 999 yuan narxda sotuvga chiqarilgan.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mechrevo brendi oʻzining Canglong 16 Ultra noutbuklar liniyasini eng yuqori unumdorlikka ega yangi flagman konfiguratsiya bilan boyitdi. Mazkur qurilma eng soʻnggi avlod apparat taʼminoti, jumladan, eng quvvatli grafik tezlatkich hamda yuqori samarali protsessor bilan jihozlangani uchun texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi noutbuk asosi sifatida AMD Ryzen 9 9955HX3D protsessori tanlangan boʻlib, u 64 GB hajmga ega DDR5-5600 tezkor xotira va 2 TB sigʻimli NVMe SSD disk bilan birgalikda ishlaydi. Bunday yuqori koʻrsatkichlar qurilmaga eng ogʻir hisob-kitoblar, 3D modellashtirish hamda zamonaviy videooʻyinlarni mukammal darajada bajarish imkonini beradi.

Taʼsirchan ekran va yuqori chastota

Qurilmaning tashqi koʻrinishi va vizual imkoniyatlari ham eʼtiborga loyiq. Noutbuk mustahkam va zamonaviy koʻrinishdagi toʻliq metall korpusga ega boʻlib, unga 16 dyuymli Mini LED ekran oʻrnatilgan. Ushbu displey 2560×1600 piksel yuqori aniqlikni qoʻllab-quvvatlaydi va taʼsirchan 300 Hz yangilanish chastotasini taqdim etadi.

Shuningdek, ekran 100 foiz DCI-P3 rang qamrovini taʼminlab, uning choʻqqi yorqinligi 1200 nitni tashkil qiladi. Bu ranglar bilan professional tarzda ishlovchi mutaxassislar hamda oʻyin ixlosmandlari uchun juda muhim jihat sanaladi.

Sovutish tizimi va narx siyosati

Eng ilgʻor komponentlarni qizib ketishdan saqlash uchun uchta fanatdan iborat kuchli havo sovutish tizimi hamda maxsus suyuqlik konturini ulash interfeysi qoʻllanilgan. Qiziig shundaki, toʻplamning oʻzidayoq tashqi suv bilan sovutish tizimi taqdim etiladi. Qurilma 420 vattlik quvvat adapteri va 99 W·soat sigʻimdagi akkumulyator bilan taʼminlangan.

Hozirgi vaqtda ushbu flagman model JD.com platformasida 31 999 yuan narxda sotuvga chiqarildi. Ayrim hududlardagi davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda uning narxi 30 499 yuan yoki taxminan 4500 AQSh dollarigacha pasayishi mumkin.

MechrevoRTX 5090AMD Ryzen 9NoutbukTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiXiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiBugun, 18:52Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiBugun, 18:23Samsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiSamsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiBugun, 17:55Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfHuawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfBugun, 17:24Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiBugun, 16:56iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi