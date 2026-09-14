Sankt-Peterburgda Maykl Jekson obrazidagi artist ustiga kolonka qulab tushdi (video)

·62·Dunyo
Sankt-Peterburgda Maykl Jekson obrazidagi artist ustiga kolonka qulab tushdi (video)

Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Maykl Jeksonga taqlid qilib chiqish qilayotgan artist bilan sahnada kutilmagan hodisa yuz berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, artist qo‘shiq ijro etayotgan paytda sahna chetida ovoz uskunalari o‘rnatilgan katta konstruksiya qulab, uning boshiga urilgan. Zarba oqibatida artist yerga yiqilgan. Atrofdagilar esa darhol uning yoniga yugurib kelib, yordam ko‘rsatgan.

Hodisa Sankt-Peterburgdagi Vasilevskiy orolidagi Smolenka yaxtalar porti hududidagi restoranda yuz bergani xabar qilindi. Voqea aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘lgan.

Hozircha artistning jarohatlari va sog‘lig‘i haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Maykl JeksonSankt-PeterburgVasilevskiy oroSmolenka yaxtalar porti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiDonald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiBugun, 23:01AQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladiAQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladiBugun, 23:006805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladi6805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladiBugun, 21:33Xitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiXitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiBugun, 21:15Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiDunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiBugun, 20:41Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Bugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi