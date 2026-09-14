Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)

·81·Dunyo
Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Litvaning Kaunas shahrida juma namozi vaqtida masjid oldiga taxminan 100 nafar bayker to‘planib, mototsikllarining shovqini, baland musiqa va millatchilik ruhidagi hayqiriqlar ostida to‘ng‘iz boshini tashlab ketdi.
  • Musulmon jamoasi sabr-matonat ko‘rsatib, jismoniy to‘qnashuvga yo‘l qo‘ymadi, biroq huquq-tartibot idoralari bu harakatni ma’muriy qoidabuzarlik deb baholab, aybdorlarga 30 dan 150 yevrogacha jarima qo‘llamoqda.

Yevropa Ittifoqi hududida diniy bag‘rikenglik va madaniy murosa masalasida yana bir xavotirli, jamoatchilikni larzaga soluvchi voqea sodir bo‘ldi. Litvaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Kaunasda mahalliy baykerlar guruhi musulmonlarning muqaddas juma namozi paytida tarixiy masjid binosi oldida ommaviy fitna va namoyishkorona haqoratli harakatni amalga oshirdi.

Litva milliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, kunduzgi soat 12:30 atrofida masjid atrofiga mintaqaviy moto klublarning qariyb 100 nafar a’zosi og‘ir mototsikllarda yopirilib kelgan. Motorlarning shovqini, baland musiqa va millatchilik ruhidagi hayqiriqlar ostida baykerlardan biri islom olami uchun ochiq haqorat hisoblangan cho‘chqa (to‘ng‘iz) boshini masjid hududiga olib kelib tashlagan.

Shunga qaramay, ibodat qilayotgan musulmon jamoasi mislsiz sabr-matonat va vazminlik ko‘rsatib, hech qanday jismoniy to‘qnashuvga yo‘l qo‘ymadi. Huquq-tartibot idoralari esa ushbu dahshatli diniy haqoratni oddiy ma’muriy qoidabuzarlik sifatida baholab, aybdorlarga bor-yo‘g‘i 30 dan 150 yevrogacha bo‘lgan arzimas jarima qo‘llash bilan cheklanmoqda.

Xo‘sh, XIV-asrdan buyon ushbu zaminda yashab kelayotgan musulmonlarga qarshi mahalliy radikallarning bunday adovati ortida nima yotibdi, politsiyaning sust munosabati jamiyatda qanday e’tirozlarga sabab bo‘ldi va Yevropa markazida islomofobiya kayfiyati qay darajaga yetdi?

Shovqin, hayqiriq va to‘ng‘iz boshi: Kaunasdagi tahqirli «aksiya» tafsilotlari

Juma ibodati chog‘ida uyushtirilgan fitnaning borishi va shov-shuvli tafsilotlari:

  • Masjidni qurshab olgan 100 bayker: Kunduzgi soat 12:30 atrofida Kaunas viloyati baykerlar hamjamiyatining yuzga yaqin vakili to‘g‘ridan to‘g‘ri shahar masjidi binosi oldiga to‘plandi;

  • Qasddan yaratilgan tartibsizlik: Mototsiklchilar namozxonlarning diqqatini buzish va qo‘rqitish maqsadida dvigatellarni yuqori ovozda gurillatib, karnaylardan baland musiqa yangratdi hamda «Litva» deb baqirib shiorlar aytdi;

  • Ochiq tahqir va fitna: Harakatlarning kulminatsiyasi sifatida baykerlardan biri olomon oldida musulmonlar uchun qattiq haqorat sanalgan to‘ng‘iz boshini masjid ostonasiga olib kelib qo‘ydi.

Musulmonlarning yuksak matonati va politsiyaning yengil jazosi

Provokatsiya kutilgan zo‘ravonlik to‘qnashuviga aylanmadi:

  • «Allohu Akbar» nidosi va mutlaq vazminlik: Masjid ichida va hovlisida bo‘lgan namozxonlar radikallarning ochiq provokatsiyasiga jismoniy kuch yoki tajovuz bilan javob qaytarmadi; odamlar faqatgina «Allohu Akbar» takbirini aytib, ibodatlarini xotirjam davom ettirdi;

  • Qon to‘kilishiga yo‘l qo‘yilmadi: Mahalliy musulmonlarning sovuqqonligi tufayli ikki guruh o‘rtasida hech qanday ommaviy mushtlashuv va qonli to‘qnashuv sodir bo‘lmadi;

  • Bor-yo‘g‘i 30-150 yevrolik jarima: Politsiya voqea yuzasidan jinoiy ish qo‘zg‘atish o‘rniga, bu harakatni ochiq tadbirlarni tashkil etish tartibini buzish deb malakaladi va baykerlarga atigi 30 dan 150 yevrogacha ma’muriy jarima xavf solib turibdi.

XIV-asrdan boshlangan tarix va yangi migratsiya fonidagi nafrat

Litvadagi mazkur voqea chuqur tarixiy va ijtimoiy ildizlarga ega:

  • Yetti asrlik meros: Musulmonlar (asosan tatar jamoalari) Litva hududida, xususan Kaunas shahrida XIV-asrdan — Buyuk Vitovt davridan buyon tinch-totuv, mahalliy aholi bilan birga yashab keladi va mamlakat davlatchiligiga xizmat qilib kelgan;

  • Radikallarning bahonasi: So‘nggi yillarda mamlakatga, jumladan musulmon sharqidan kelayotgan yangi migrantlar oqimining ko‘payishi mahalliy o‘ng qanot radikal guruhlarning g‘azabini qo‘zg‘atmoqda;

  • Diniy nizo xavfi: Mutaxassislarning fikricha, tarixiy va qonuniy musulmon jamoasiga nisbatan qilinayotgan bunday tahqirli hujumlar jazosiz qoldirilsa, bu mintaqada dinlararo nafrat va xavfli nizolarni yanada alangalatishi mumkin.

Kaunasdagi masjid oldida sodir bo‘lgan ushbu voqea Yevropa qonunchiligi va huquq-tartibot tizimi muqaddas qadriyatlarni himoya qilishda qanchalik ojiz va ikkiyuzlamachi bo‘lib qolayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, juma namozi paytida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketgan baykerlarga atigi 30–150 yevrolik jarima qo‘llanilishi adolatdanmi yoki bu ochiqdan-ochiq diniy nafrat jinoyati sifatida qattiq jazolanishi shartmidi? Musulmonlarning bunday og‘ir vaziyatda vazminlik saqlaganiga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropadagi diniy bag‘rikenglikka oid ushbu shov-shuvli voqea tahlilini barcha yaqinlaringizga ulashing!

KaunasLitvamasjiddiniy haqorat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiBugun, 13:40BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBugun, 13:30Shvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaShvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaBugun, 12:27Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Bugun, 11:52To‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiTo‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiBugun, 11:01Qoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiQoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiBugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi