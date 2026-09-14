Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdi

·31·Texno
Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi 3D yuzni tanish va kaft venalarini aniqlash kabi ilg'or biometrik xususiyatlarga ega bo'lgan, 12 xil ochish usulini taqdim etuvchi Xiaomi Smart Lock 5 Max aqlli qulfini taqdim etdi.
  • Ushbu qulf 2K piksellar sonidagi keng burchakli kameraga, tungi ko'rish rejimiga va 5 dyuymli ichki ekranga ega bo'lib, sun'iy intellekt yordamida tashqi voqealarni kuzatadi va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi kompaniyasi xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan yangi Xiaomi Smart Lock 5 Max aqlli qulfini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma dastlabki buyurtmalar uchun Xitoy bozorida taqdim etilgan boʻlib, uning narxi 3529 yuanni tashkil qiladi va u ilgʻor biometrik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgʻor xavfsizlik va 12 xil ochish usuli

Yangi aqlli qulf foydalanuvchilarga eshikni ochish uchun naqd 12 xil usulni taqdim etadi. Ularning orasida eng eʼtiborga moliklari 3D formatdagi yuzni tanish texnologiyasi hamda kaft venalarini aniqlash tizimidir. Yuzni tanish tizimi boʻyi 1,2 metrdan 2 metrgacha boʻlgan kishilarni osongina aniqlay oladi va qulfni taxminan 1 soniya ichida ochadi. Kaft venalarini skanerlash funksiyasi esa foydalanuvchini 10-20 santimetr masofadan turib taniy oladi.

Qurilmaning tashqi paneli aks ettirmaydigan maxsus qoplama va halqasimon LED yoritgich bilan jihozlangan. Shuningdek, u yorugʻlik past boʻlgan sharoitda ham aniq tasvir beruvchi dinamik tungi koʻrish rejimiga ega boʻlib, oʻta keng, naq 192 darajali koʻrish burchagiga ega 2K piksellar sonidagi kameraga ega.

Sunʼiy intellekt va uzoq muddatli avtonomlik

Eshikning ichki qismida tashqarida sodir boʻlayotgan voqealarni nazorat qilish uchun qulay 5 dyuymli ekran oʻrnatilgan. Sunʼiy intellekt texnologiyasi insonlarni boshqa obyektlardan farqlash, kelgan posilkalarni aniqlash, shuningdek, eshik toʻliq yopilmagani yoki uni buzib kirishga urinish holatlarini darhol sezish imkonini beradi. Qulf boshqa smart-uy ekotizimidagi qurilmalar bilan ham bemalol aloqaga kirishadi.

Akkumulyator quvvati masalasiga kelsak, qurilma ikkita 8000 mA•soat sigʻimli batareya bilan taʼminlangan boʻlib, ular 11 oygacha uzluksiz ishlashni taʼminlaydi. Batareya quvvati 10 foizdan kamayib ketganda, qulf avtomatik ravishda tejamkor rejimga oʻtadi va asosiy ochish funksiyalarini yana 2,5 oy davomida saqlab qoladi.

XiaomiSmart Lock 5 MaxAqlli qulfTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariMechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariBugun, 19:25Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiBugun, 18:23Samsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiSamsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiBugun, 17:55Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfHuawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfBugun, 17:24Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiBugun, 16:56iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi