Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi 3D yuzni tanish va kaft venalarini aniqlash kabi ilg'or biometrik xususiyatlarga ega bo'lgan, 12 xil ochish usulini taqdim etuvchi Xiaomi Smart Lock 5 Max aqlli qulfini taqdim etdi.
- Ushbu qulf 2K piksellar sonidagi keng burchakli kameraga, tungi ko'rish rejimiga va 5 dyuymli ichki ekranga ega bo'lib, sun'iy intellekt yordamida tashqi voqealarni kuzatadi va xavfsizlikni ta'minlaydi.
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi kompaniyasi xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan yangi Xiaomi Smart Lock 5 Max aqlli qulfini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma dastlabki buyurtmalar uchun Xitoy bozorida taqdim etilgan boʻlib, uning narxi 3529 yuanni tashkil qiladi va u ilgʻor biometrik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgʻor xavfsizlik va 12 xil ochish usuliYangi aqlli qulf foydalanuvchilarga eshikni ochish uchun naqd 12 xil usulni taqdim etadi. Ularning orasida eng eʼtiborga moliklari 3D formatdagi yuzni tanish texnologiyasi hamda kaft venalarini aniqlash tizimidir. Yuzni tanish tizimi boʻyi 1,2 metrdan 2 metrgacha boʻlgan kishilarni osongina aniqlay oladi va qulfni taxminan 1 soniya ichida ochadi. Kaft venalarini skanerlash funksiyasi esa foydalanuvchini 10-20 santimetr masofadan turib taniy oladi.
Qurilmaning tashqi paneli aks ettirmaydigan maxsus qoplama va halqasimon LED yoritgich bilan jihozlangan. Shuningdek, u yorugʻlik past boʻlgan sharoitda ham aniq tasvir beruvchi dinamik tungi koʻrish rejimiga ega boʻlib, oʻta keng, naq 192 darajali koʻrish burchagiga ega 2K piksellar sonidagi kameraga ega.
Sunʼiy intellekt va uzoq muddatli avtonomlikEshikning ichki qismida tashqarida sodir boʻlayotgan voqealarni nazorat qilish uchun qulay 5 dyuymli ekran oʻrnatilgan. Sunʼiy intellekt texnologiyasi insonlarni boshqa obyektlardan farqlash, kelgan posilkalarni aniqlash, shuningdek, eshik toʻliq yopilmagani yoki uni buzib kirishga urinish holatlarini darhol sezish imkonini beradi. Qulf boshqa smart-uy ekotizimidagi qurilmalar bilan ham bemalol aloqaga kirishadi.
Akkumulyator quvvati masalasiga kelsak, qurilma ikkita 8000 mA•soat sigʻimli batareya bilan taʼminlangan boʻlib, ular 11 oygacha uzluksiz ishlashni taʼminlaydi. Batareya quvvati 10 foizdan kamayib ketganda, qulf avtomatik ravishda tejamkor rejimga oʻtadi va asosiy ochish funksiyalarini yana 2,5 oy davomida saqlab qoladi.
Izohlar 0
…