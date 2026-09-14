Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro shaxmat federatsiyasi — FIDЕ amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju va o‘zbekistonlik Javohir Sindarov o‘rtasidagi jahon toji uchun bo‘ladigan bellashuvning tafsilotlarini tasdiqladi.
- Musobaqa 2026 yilning 22 noyabridan 13 dekabriga qadar Shveysariyaning Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadi va bu 2004 yildan beri Shveysariyada o‘tkazilayotgan ilk jahon chempionati finali bo‘ladi.
Jahon shaxmati tarixida misli ko‘rilmagan va butun sayyora aql-idrok ixlosmandlarining nigohini qaratadigan buyuk voqelikning rasmiy tafsilotlari ochiqlandi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi — FIDЕ amaldagi jahon chempioni hindistonlik Gukesh Dommaraju hamda da’vogar, O‘zbekiston farzandi Javohir Sindarov o‘rtasidagi jahon toji uchun kechadigan oliy bellashuvning reglamenti, aniq taqvimi, o‘tkazilish maskani va umumiy mukofot jamg‘armasini rasman tasdiqladi. Ushbu nufuzli qarama-qarshilik 2026 yilning 22 noyabridan 13 dekabriga qadar Shveysariyaning so‘lim Jeneva shahridagi Martin Bodmer jamg‘armasi muzeyida bo‘lib o‘tadi va ushbu voqea shaxmat bo‘yicha jahon chempionati final bahslarini naq 2004 yildan beri ilk bor Shveysariya zaminiga qaytaradi.
Eng hayratlanarlisi, ikki grossmeyster ham bellashuv starti vaqtida atigi 20 yoshda bo‘lishadi — bu esa mazkur uchrashuvni butun insoniyat shaxmat tarixidagi eng yosh jahon chempionati finaliga aylantiradi. O‘zbekiston tarixida ilk bor mutlaq jahon toji uchun yo‘llanmani qo‘lga kiritgan Javohir Sindarov 14 ta klassik partiya va 2,5 million dollarlik jamg‘arma uchun olib boriladigan jangda zafar quchishga shay. Xo‘sh, 7,5 ochkolik g‘alaba chizig‘ini kim birinchi zabt etadi, 12 dekabrga belgilangan tay-breklarda kim ustun kelishi mumkin va ushbu tarixiy voqea o‘zbek sporti solnomasida qanday yangi sahifa ochmoqda?
Shveysariyaga 22 yillik qaytish: Jeneva muzeyidagi tarixiy jang
FIDЕ tomonidan tasdiqlangan o‘yin manzili va taqvimi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Jeneva va Bodmer jamg‘armasi: Musobaqa Shveysariyaning Jeneva shahrida joylashgan tarixiy va madaniy obida — Martin Bodmer jamg‘armasi muzeyida tashkil etiladi;
2004 yildan keyingi ilk final: Ushbu bahslar dunyoning eng nufuzli shaxmat tadbirini oradan 22 yil o‘tib yana Shveysariyaga qaytardi;
Ochilish marosimi va start: Turnir dasturi 22 noyabr kuni tantanali ochilish marosimi bilan boshlanadi, doska qarshisidagi dastlabki klassik partiya esa 24 noyabrda yuz beradi;
Hal qiluvchi muddatlar: So‘nggi 14-klassik o‘yin 11 dekabr kuniga belgilangan bo‘lib, g‘olib nomi aniqlanmay qolsa, 12 dekabr kuni dramatik tay-breklar o‘tkaziladi;
Yakuniy nuqta: Jahon chempionati 13 dekabr sanasida rasman o‘z nihoyasiga yetadi.
Tarixdagi eng yosh final va O‘zbekiston shaxmatining misli ko‘rilmagan cho‘qqisi
Ushbu to‘qnashuv xalqaro shaxmat an’analarini tubdan o‘zgartirib yubormoqda:
Ikki 20 yoshli daho: Gukesh Dommaraju va Javohir Sindarov musobaqa boshlangan lahzada 20 yoshda bo‘ladi; bu shaxmat tarixida qayd etilgan eng yosh chempionlik jangi sifatida Ginnes rekordlariga teng ko‘rsatkichdir;
O‘zbekiston uchun mutlaq ilk rekord: Javohir Sindarov mustaqil O‘zbekiston tarixida klassik yo‘nalish bo‘yicha mutlaq jahon chempionati unvoniga bevosita da’vogarlik qilgan ilk shaxmatchi sifatida tarix yaratdi;
Yangi avlodlar to‘qnashuvi: Katta avlod ustalarini ortda qoldirgan ikki yosh iste’dodning kurashi zamonaviy shaxmatda yangi hukmronlik davri boshlanganini isbotlamoqda.
Reglament, ochkolar va 2,5 million dollarlik mukofot jamg‘armasi
Musobaqaning moliyaviy va texnik shartlari nihoyatda yuqori saviyada belgilangan:
14 ta klassik partiya: Uchrashuv ko‘pi bilan 14 ta klassik o‘yindan iborat bo‘ladi;
G‘alaba uchun 7,5 ochko: Birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plagan ishtirokchi mutlaq jahon chempioni deb e’lon qilinadi va unga bosh toj kiydiriladi;
Tenglikda tay-brek qoidasi: Agar 14 ta asosiy partiyadan so‘ng hisob 7:7 ko‘rinishida teng bo‘lib qolsa, g‘olib 12 dekabrdagi tezkor shaxmat (tay-brek) bahslarida aniqlanadi;
2,5 million AQSH dollari: FIDЕ ushbu chempionlik jangi uchun 2,5 million dollar miqdoridagi rekord darajadagi mukofot fondini tasdiqladi.
O‘zbekistonlik yosh daho Javohir Sindarovning jahon toji uchun Jeneva doskalarida amaldagi chempion Gukesh Dommarajuga qarshi olib boradigan bu tarixiy kurashi butun mamlakatimiz va xalqaro sport jamoatchiligi uchun ulkan faxr va hayajonli sinov bo‘lishi muqarrardir.
Sizningcha, hamyurtimiz Javohir Sindarov Jeneva bahslarida amaldagi chempion Gukeshni taslim etib, O‘zbekiston tarixidagi ilk mutlaq jahon chempioniga aylana oladimi? Shaxmat tarixidagi ushbu eng yosh finalda o‘zbek grossmeysterining asosiy ustunligi va yutuq kaliti nimada deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimiz sportining tarixiy g‘alaba sari qadamini ifodalovchi ushbu maqolani barcha shaxmat ixlosmandlari, do‘stlaringiz va yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…