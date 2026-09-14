Xitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladi

·5·Dunyo
Xitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladi

Xitoyda olimlarning portretlarini shaharlardagi eng ko‘zga ko‘ringan reklama maydonlariga joylashtirish tashabbusi keng tarqalmoqda.

Bu shunchaki internetda tarqalgan uydirma emas. 2026 yil avgust oyidan boshlab Shandun provinsiyasining Xetsze va Szibo kabi shaharlarida savdo markazlarining tashqi ekranlaridagi tijoriy reklamalar o‘rniga mashhur xitoylik olimlarning ulkan portretlari namoyish etila boshlangan. Keyinchalik shunga o‘xshash tashabbuslar boshqa hududlarda, jumladan Anxoy, Ichki Mo‘g‘uliston va Xenan provinsiyalarida ham kuzatilgan. Bu haqda Xitoy Fan va texnika assotsiatsiyasi xabar berdi.

Chjenchjou shahridagi ayrim metro bekatlarida ham reklama joylari xitoylik olimlarning portretlari va ular haqidagi ma’lumotlarga ajratilgan. Ular orasida raketa va kosmik dasturlar rivojiga katta hissa qo‘shgan Syan Syuesen, yadro fizikasi olimi Den Szyasyan, agronom Yuan Lunpin hamda Nobel mukofoti sovrindori Tu Yuyu kabi olimlar bor.

2026 yil sentyabrida Xitoy Fan va texnika assotsiatsiyasi ham mamlakatning turli shaharlarida olimlar portretlari yirik jamoat ekranlari va transport infratuzilmasida namoyish etilayotganini ma’lum qildi. Tashabbus doirasida Szinan shahridagi metro liniyalari, aeroportlar va temiryo‘l vokzallaridagi ekranlardan ham foydalanilayotgani qayd etilgan.

Mazkur kampaniyaning asosiy maqsadi olimlarning jamiyatdagi o‘rnini ko‘rsatish va ilm-fanga qiziqishni targ‘ib qilish ekani ta’kidlanmoqda. Shu tariqa ilgari asosan tijoriy mahsulotlar yoki mashhur shaxslar reklamasiga ajratilgan ko‘zga ko‘ringan joylarda ilm-fan namoyandalari paydo bo‘lmoqda.

Xitoy Fan va texnika assotsiatsiyasiSyan SyuesenTu YuyuShandun provinsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiDunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiBugun, 20:41Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Bugun, 20:19Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiBugun, 17:17Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Bugun, 14:44AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiBugun, 13:40BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi