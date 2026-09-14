Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldi

·95·Dunyo
Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldi

Rossiyaning Kabardin-Balqar Respublikasi poytaxti Nalchik shahrida sobiq rahbar va milliarder Arsen Kanokovning 24 yoshli o‘g‘li Albertning to‘yi bo‘lib o‘tdi. U sevgilisi Liliya bilan oila qurdi.

Ommaviy axborot vositalari hisob-kitobiga ko‘ra, tantanali marosimni o‘tkazish uchun 100 million rubldan ortiq, ya’ni qariyb 1,2 million dollar sarflangan.

To‘yga jami 620 nafar mehmon taklif etilgan. Katta tantana uchun qariyb 2 ming kvadrat metr maydonni egallagan «Rida» rezidensiyasi ijaraga olingan. Mehmonlar soni ko‘pligi sababli hududga qo‘shimcha maxsus chodir ham o‘rnatilgan.

To‘y xarajatlarining salmoqli qismi bezaklarga sarflangan. Tirik gullar va uzunligi 40 metr bo‘lgan yo‘lakni bezash uchun qariyb 50 million rubl ajratilgani aytilmoqda.

To‘y kiyimlaridagi kelin va kuyov oq-qora fonda jilmayib turibdi.

Elit ichimliklar ham kiritilgan restoran menyusi narxi 8 million rubldan oshgan. Har bir stolga alohida ofitsiant biriktirilgan VIP xizmat uchun esa yana 2 million rubl sarflangan.

Tantanadagi musiqiy dastur ham ancha qimmatga tushgan. Kecha davomida Navai, Anna Asti va Magamet kabi mashhur san’atkorlar sahnaga chiqqan. Ularning to‘ydagi ishtiroki umumiy hisobda 20 million rubldan ziyod baholangan.

Dabdabali marosimda ayol mehmonlarga Dolce & Gabbana brendining to‘plamlari sovg‘a qilingan. To‘y esa katta mushakbozlik va bir necha qavatli ulkan tort bilan yakunlangan.

Milliarder oilasi tashkil etgan ushbu tantana o‘zining ko‘lami va sarflangan mablag‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otgan.

Arsen KanokovNalchikRida rezidensiyasiDolce & Gabbana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Bugun, 14:44AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiBugun, 13:40BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBugun, 13:30Shvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaShvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaBugun, 12:27Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Bugun, 11:52To‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiTo‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiBugun, 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi