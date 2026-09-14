«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi

·51·Sport
«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Neftchi»
  • Elit OCHLning 1-turida Iroqning «Eyr Fors» klubini 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 83-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Zoran Marushich kiritdi.
  • Bu g‘alaba «Neftchi»ning qit’a miqyosidagi ambitsiyalarini namoyon etdi va keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini oshirdi.

Osiyoning eng nufuzli klublar turniri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasi yangi mavsumi o‘zbek futboli ixlosmandlari uchun haqiqiy bayram va muhim tarixiy g‘alaba bilan start oldi. Qit’aning 1-turidan o‘rin olgan shiddatli va keskin kurashlar ostida kechgan markaziy bahsda Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi Iroqning ko‘p karra chempioni va xalqaro maydonlarda katta tajribaga ega bo‘lgan nomdor «Eyr Fors» klubini qabul qildi. Uchrashuv taqdiri oxirgi daqiqalargacha nihoyatda keskin va asabiy ruhda davom etdi: Islom Ismoilov shogirdlari o‘z muxlislari qarshisida har tomonlama ustunlik ko‘rsatib, yakunda 1:0 hisobida qimmatli va irodali zafarni qo‘lga kiritdi.

O‘yin qahramoniga zaxiradan maydonga tushib, 83-daqiqada havodagi kurashda hammani ortda qoldirgan chernogoriyalik tajribali hujumchi Zoran Marushich aylandi. Ikkala jamoa vakillari o‘rtasidagi keskin to‘qnashuvlar, 5 ta sariq kartochka va tinimsiz bosim ostida o‘tgan mazkur uchrashuv farg‘onaliklarning qit’a miqyosidagi ulkan ambitsiyalarini yaqqol namoyon etdi. Xo‘sh, bosh murabbiyning ikkinchi bo‘limdagi taktik o‘zgarishlari qanday qilib raqib himoyasini buzib tashladi, Iroq harbiy-havo kuchlari jamoasi nega mag‘lubiyatga uchradi va ushbu g‘alaba «Neftchi»ning guruhdan chiqish imkoniyatlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

83-daqiqadagi halokatli zarba: Zoran Marushichning triumfi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan dramatik lahzalar:

  • Ismoilovning oltin almashtirishi: 56-daqiqada braziliyalik Yan Medeyros Sasse o‘rniga maydonga tashlangan Zoran Marushich o‘yin sur’atini tubdan o‘zgartirib, raqib jarima maydonchasida haqiqiy bosim yaratdi;

  • Bosh bilan berilgan aniq zarba: 83-daqiqada qanotdan uyushtirilgan xavfli hujum va jarima maydoniga oshirilgan to‘pni Marushich boshi bilan Iroq klubi darvozaboni Muhammad Salih Mejbel qo‘llari yetmaydigan to‘rga yo‘naltirdi — 1:0;

  • Ehtiroslar portlashi: Goldan sarxush bo‘lgan chernogoriyalik hujumchi 84-daqiqada hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi, ammo bu quvonch butun stadionni oyoqqa turg‘izdi.

Murosasiz jang: Sariq kartochkalar va mustahkam himoya

Maydonda kechgan keskin shiddat va har ikki jamoa tarkiblari:

  • «Neftchi»ning jangovar asosiy tarkibi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (46-daqiqada Bilolxon Toshmirzayev), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Peritsa (72-daqiqada Xurshid G‘iyosov), Alisher Odilov (88-daqiqada Anvar G‘ofurov), Yan Medeyros Sasse (56-daqiqada Zoran Marushich), Farrux Sayfiyev, Koffi Kuao va Fransisko Jurani;

  • «Eyr Fors»ning javob qaytarishga ojizligi: Muhammad Salih Mejbel, Ruslan Xanoon Al-Darraji, Muslim Musa Al-Hamadani, Saed Ahmad Alrosan, Mohanad Abdulkadhim Al-Jebur, Alharet Al-Sayeg, Muhammad Javad Alg‘adab, Abbas Favzi Hasan, Saad Abdulameyer, Tvisila Kisinda va Ali Saad Jabbar;

  • Asabiy lahzalar: Hakam kurashlar qattiqlashgan 59-daqiqada Stipe Peritsa va Saed Ahmad Alrosanni, 63-daqiqada Muslim Musani hamda 81-daqiqada Bilolxon Toshmirzayevni ogohlantirishga majbur bo‘ldi;

  • Darvoza daxlsizligi: Botirali Ergashev va himoya chizig‘ining ishonchli harakatlari tufayli mehmonlar hisobni tenglashtirish uchun yaratilgan barcha urinishlarda to‘siqqa duch keldi.

Islom Ismoilov taktikasi va Elit OCHLdagi muhim qadam

Ushbu g‘alabaning o‘zbek futboli uchun ahamiyati yuqori bo‘ldi:

  • Yangi mavsumning yorqin starti: Farg‘ona jamoasi Osiyoning eng muhim klublar musobaqasidagi ilk bahsdayoq 3 ochkoni naqd qilib, turnir jadvalida yuqori o‘rinlardan birini band etdi;

  • Taktik g‘alaba: Bosh murabbiy Islom Ismoilovning ikkinchi bo‘limda amalga oshirgan aniq o‘zgarishlari — xususan, Toshmirzayev, Marushich va G‘iyosovning o‘yinga qo‘shilishi raqib himoyasini toliqtirib, hal qiluvchi xatoga majbur qildi;

  • Keyingi bosqich sari ishonch: Qit’aning kuchli jamoalaridan biri hisoblangan Iroq vitse-chempioni ustidan qozonilgan ushbu g‘alaba «Neftchi» futbolchilarining keyingi turlar oldidan ruhiy ustunligini keskin oshirdi.

Farg‘onaning «Neftchi» klubi ushbu mardonavor g‘alabasi bilan Elit Osiyo Chempionlar Ligasida faqat kuchlilar safida bo‘lishga va shohsupa yo‘lida har qanday raqib bilan murosasiz jang olib borishga tayyorligini isbotladi.

Sizningcha, Islom Ismoilov boshqaruvidagi «Neftchi» bu yilgi Elit Osiyo Chempionlar Ligasida qaysi bosqichgacha yetib bora oladi? Zoran Marushichning zaxiradan tushib gol urishi va jamoa ko‘rsatgan o‘yin uslubi sizga manzur keldimi? O‘z taassurot va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda farg‘onaliklarning ushbu tarixiy g‘alabasi tahlilini barcha milliy futbolimiz ixlosmandlari va yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!

NeftchiEyr ForsElit Osiyo Chempionlar LigasiZoran Marushich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiBugun, 20:30Osiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiOsiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiBugun, 18:421 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 18:21Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiBugun, 17:51«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradi«Yangi era!»: Ekvador terma jamoasini afsonaviy Marselo Galyardo boshqaradiBugun, 17:28Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Usmon Dembele «Oltin to‘p» haqida ilk bor gapirdi — U qanday qilib eng yaxshi bo‘ldi?Bugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?