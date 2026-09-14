«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi»
- Elit OCHLning 1-turida Iroqning «Eyr Fors» klubini 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 83-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Zoran Marushich kiritdi.
- Bu g‘alaba «Neftchi»ning qit’a miqyosidagi ambitsiyalarini namoyon etdi va keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini oshirdi.
Osiyoning eng nufuzli klublar turniri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasi yangi mavsumi o‘zbek futboli ixlosmandlari uchun haqiqiy bayram va muhim tarixiy g‘alaba bilan start oldi. Qit’aning 1-turidan o‘rin olgan shiddatli va keskin kurashlar ostida kechgan markaziy bahsda Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi Iroqning ko‘p karra chempioni va xalqaro maydonlarda katta tajribaga ega bo‘lgan nomdor «Eyr Fors» klubini qabul qildi. Uchrashuv taqdiri oxirgi daqiqalargacha nihoyatda keskin va asabiy ruhda davom etdi: Islom Ismoilov shogirdlari o‘z muxlislari qarshisida har tomonlama ustunlik ko‘rsatib, yakunda 1:0 hisobida qimmatli va irodali zafarni qo‘lga kiritdi.
O‘yin qahramoniga zaxiradan maydonga tushib, 83-daqiqada havodagi kurashda hammani ortda qoldirgan chernogoriyalik tajribali hujumchi Zoran Marushich aylandi. Ikkala jamoa vakillari o‘rtasidagi keskin to‘qnashuvlar, 5 ta sariq kartochka va tinimsiz bosim ostida o‘tgan mazkur uchrashuv farg‘onaliklarning qit’a miqyosidagi ulkan ambitsiyalarini yaqqol namoyon etdi. Xo‘sh, bosh murabbiyning ikkinchi bo‘limdagi taktik o‘zgarishlari qanday qilib raqib himoyasini buzib tashladi, Iroq harbiy-havo kuchlari jamoasi nega mag‘lubiyatga uchradi va ushbu g‘alaba «Neftchi»ning guruhdan chiqish imkoniyatlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
83-daqiqadagi halokatli zarba: Zoran Marushichning triumfi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan dramatik lahzalar:
Ismoilovning oltin almashtirishi: 56-daqiqada braziliyalik Yan Medeyros Sasse o‘rniga maydonga tashlangan Zoran Marushich o‘yin sur’atini tubdan o‘zgartirib, raqib jarima maydonchasida haqiqiy bosim yaratdi;
Bosh bilan berilgan aniq zarba: 83-daqiqada qanotdan uyushtirilgan xavfli hujum va jarima maydoniga oshirilgan to‘pni Marushich boshi bilan Iroq klubi darvozaboni Muhammad Salih Mejbel qo‘llari yetmaydigan to‘rga yo‘naltirdi — 1:0;
Ehtiroslar portlashi: Goldan sarxush bo‘lgan chernogoriyalik hujumchi 84-daqiqada hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi, ammo bu quvonch butun stadionni oyoqqa turg‘izdi.
Murosasiz jang: Sariq kartochkalar va mustahkam himoya
Maydonda kechgan keskin shiddat va har ikki jamoa tarkiblari:
«Neftchi»ning jangovar asosiy tarkibi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (46-daqiqada Bilolxon Toshmirzayev), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Peritsa (72-daqiqada Xurshid G‘iyosov), Alisher Odilov (88-daqiqada Anvar G‘ofurov), Yan Medeyros Sasse (56-daqiqada Zoran Marushich), Farrux Sayfiyev, Koffi Kuao va Fransisko Jurani;
«Eyr Fors»ning javob qaytarishga ojizligi: Muhammad Salih Mejbel, Ruslan Xanoon Al-Darraji, Muslim Musa Al-Hamadani, Saed Ahmad Alrosan, Mohanad Abdulkadhim Al-Jebur, Alharet Al-Sayeg, Muhammad Javad Alg‘adab, Abbas Favzi Hasan, Saad Abdulameyer, Tvisila Kisinda va Ali Saad Jabbar;
Asabiy lahzalar: Hakam kurashlar qattiqlashgan 59-daqiqada Stipe Peritsa va Saed Ahmad Alrosanni, 63-daqiqada Muslim Musani hamda 81-daqiqada Bilolxon Toshmirzayevni ogohlantirishga majbur bo‘ldi;
Darvoza daxlsizligi: Botirali Ergashev va himoya chizig‘ining ishonchli harakatlari tufayli mehmonlar hisobni tenglashtirish uchun yaratilgan barcha urinishlarda to‘siqqa duch keldi.
Islom Ismoilov taktikasi va Elit OCHLdagi muhim qadam
Ushbu g‘alabaning o‘zbek futboli uchun ahamiyati yuqori bo‘ldi:
Yangi mavsumning yorqin starti: Farg‘ona jamoasi Osiyoning eng muhim klublar musobaqasidagi ilk bahsdayoq 3 ochkoni naqd qilib, turnir jadvalida yuqori o‘rinlardan birini band etdi;
Taktik g‘alaba: Bosh murabbiy Islom Ismoilovning ikkinchi bo‘limda amalga oshirgan aniq o‘zgarishlari — xususan, Toshmirzayev, Marushich va G‘iyosovning o‘yinga qo‘shilishi raqib himoyasini toliqtirib, hal qiluvchi xatoga majbur qildi;
Keyingi bosqich sari ishonch: Qit’aning kuchli jamoalaridan biri hisoblangan Iroq vitse-chempioni ustidan qozonilgan ushbu g‘alaba «Neftchi» futbolchilarining keyingi turlar oldidan ruhiy ustunligini keskin oshirdi.
Farg‘onaning «Neftchi» klubi ushbu mardonavor g‘alabasi bilan Elit Osiyo Chempionlar Ligasida faqat kuchlilar safida bo‘lishga va shohsupa yo‘lida har qanday raqib bilan murosasiz jang olib borishga tayyorligini isbotladi.
Sizningcha, Islom Ismoilov boshqaruvidagi «Neftchi» bu yilgi Elit Osiyo Chempionlar Ligasida qaysi bosqichgacha yetib bora oladi? Zoran Marushichning zaxiradan tushib gol urishi va jamoa ko‘rsatgan o‘yin uslubi sizga manzur keldimi? O‘z taassurot va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda farg‘onaliklarning ushbu tarixiy g‘alabasi tahlilini barcha milliy futbolimiz ixlosmandlari va yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…