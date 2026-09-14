Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kenguru bolasi juda kichik va ko‘zi ochilmagan holda tug‘ilib, oldingi oyoqlari yordamida onasining xaltasiga yetib boradi va maxsus so‘rg‘ichga yopishib oladi.
- Xaltada rivojlanishining muhim qismini o‘tkazib, ona sutidan oziqlanadi, hatto xaltadan chiqqanidan keyin ham onasiga qaytib, xavf tug‘ilganda yashirinishi mumkin.
Kenguru bolalarining onasining xaltasida rivojlanishi bilan bog‘liq juda qiziq faktlar bor. Bular:
Kenguru bolasi juda kichik tug‘iladi. U tug‘ilgan paytda taxminan jele loviyasidek bo‘ladi. Ko‘zi ochilmagan, juni ham bo‘lmaydi. Shunga qaramay, u oldingi oyoqlari yordamida onasining qornidagi junlarini ushlab, yuqoriga qarab harakatlanadi va xaltasiga yetib boradi.
Bola xaltaga kirgach, maxsus so‘rg‘ichga yopishib oladi. U shunchaki xaltada yotmaydi — rivojlanishining muhim qismini aynan shu yerda davom ettiradi va ona sutidan oziqlanadi.
Xaltadan chiqib ketganidan keyin ham bola onasiga qaytib turadi. Masalan, qizil kenguru bolasi taxminan 8 oyligigacha xavf tug‘ilganda xaltaga yashirinishi mumkin. Xaltani butunlay tark etganidan keyin ham bir muddat ona sutidan oziqlanishda davom etadi.
Onaning suti bolaning yoshiga qarab o‘zgaradi. Kenguru va ayrim boshqa xaltali hayvonlarda ona bir vaqtning o‘zida turli yoshdagi bolalarini boqishi mumkin va ular uchun turli tarkibdagi sut ishlab chiqaradi.
Eng hayratlanarlisi — ona kenguru homiladorlikni “pauza” qilishi mumkin. Avvalgi bolasi xaltani tark etmaguncha, bachadondagi yangi embrionning rivojlanishi vaqtincha to‘xtatiladi. Bu hodisa embrional diapauza deb ataladi.
Kenguru bolasi tug‘ilgandan keyingi rivojlanishining katta qismini xaltada o‘tkazadi. Masalan, g‘arbiy kulrang kenguru bolasi taxminan 8,5 oygacha xaltada oziqlanadi, keyin tashqariga chiqa boshlaydi va undan keyin ham sut ichishda davom etadi.
Xalta oddiy “cho‘ntak” emas. U bolani issiq tutadi, himoya qiladi va oziqlanishi uchun sharoit yaratadi. Shu sababli u kenguru bolasining rivojlanishidagi muhim bosqich hisoblanadi.
Izohlar 0
…