Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)

·76·Dunyo
Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kenguru bolasi juda kichik va ko‘zi ochilmagan holda tug‘ilib, oldingi oyoqlari yordamida onasining xaltasiga yetib boradi va maxsus so‘rg‘ichga yopishib oladi.
  • Xaltada rivojlanishining muhim qismini o‘tkazib, ona sutidan oziqlanadi, hatto xaltadan chiqqanidan keyin ham onasiga qaytib, xavf tug‘ilganda yashirinishi mumkin.

Kenguru bolalarining onasining xaltasida rivojlanishi bilan bog‘liq juda qiziq faktlar bor. Bular:

  • Kenguru bolasi juda kichik tug‘iladi. U tug‘ilgan paytda taxminan jele loviyasidek bo‘ladi. Ko‘zi ochilmagan, juni ham bo‘lmaydi. Shunga qaramay, u oldingi oyoqlari yordamida onasining qornidagi junlarini ushlab, yuqoriga qarab harakatlanadi va xaltasiga yetib boradi.

  • Bola xaltaga kirgach, maxsus so‘rg‘ichga yopishib oladi. U shunchaki xaltada yotmaydi — rivojlanishining muhim qismini aynan shu yerda davom ettiradi va ona sutidan oziqlanadi.

  • Xaltadan chiqib ketganidan keyin ham bola onasiga qaytib turadi. Masalan, qizil kenguru bolasi taxminan 8 oyligigacha xavf tug‘ilganda xaltaga yashirinishi mumkin. Xaltani butunlay tark etganidan keyin ham bir muddat ona sutidan oziqlanishda davom etadi.

  • Onaning suti bolaning yoshiga qarab o‘zgaradi. Kenguru va ayrim boshqa xaltali hayvonlarda ona bir vaqtning o‘zida turli yoshdagi bolalarini boqishi mumkin va ular uchun turli tarkibdagi sut ishlab chiqaradi.

  • Eng hayratlanarlisi — ona kenguru homiladorlikni “pauza” qilishi mumkin. Avvalgi bolasi xaltani tark etmaguncha, bachadondagi yangi embrionning rivojlanishi vaqtincha to‘xtatiladi. Bu hodisa embrional diapauza deb ataladi.

  • Kenguru bolasi tug‘ilgandan keyingi rivojlanishining katta qismini xaltada o‘tkazadi. Masalan, g‘arbiy kulrang kenguru bolasi taxminan 8,5 oygacha xaltada oziqlanadi, keyin tashqariga chiqa boshlaydi va undan keyin ham sut ichishda davom etadi.

  • Xalta oddiy “cho‘ntak” emas. U bolani issiq tutadi, himoya qiladi va oziqlanishi uchun sharoit yaratadi. Shu sababli u kenguru bolasining rivojlanishidagi muhim bosqich hisoblanadi.

kenguruxaltaembrional diapauzasuti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiXitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiBugun, 21:15Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiDunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiBugun, 20:41Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiBugun, 17:17Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Bugun, 14:44AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiBugun, 13:40BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi