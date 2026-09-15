Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 15 sentyabrdan boshlab Tailandda 60 ta davlat fuqarolari uchun vizasiz qolish muddati 60 kundan 30 kungacha qisqartirildi.
- Shu bilan birga, quruqlik orqali mamlakatga kirib-chiqish yiliga faqat 2 marta amalga oshirilishi mumkin bo'ldi.
- 15 sentyabrgacha Tailandga kirib kelgan sayyohlar avvalgi 60 kunlik qoidalar bo'yicha qolish huquqini saqlab qoladi, ammo keyin kelganlar uchun muddatni bir marta uzaytirish imkoniyati mavjud.
Dunyoning eng ommabop sayyohlik markazlaridan biri bo‘lgan Tailand Qirolligi xorijlik sayyohlarning mamlakatda bo‘lish tartibini kutilmaganda jiddiy ravishda qayta ko‘rib chiqdi va qat’iy cheklovlarni joriy etdi. Qirollik rasmiy nashri hisoblangan «Royal Gazette» («Korolevskaya gazeta»)da e’lon qilingan hukumat qaroriga muvofiq, seshanba — 15 sentyabrdan boshlab dunyoning 60 ta davlati sayyohlari uchun amalda bo‘lgan 60 kunlik vizasiz muddat roppa-rosa ikki barobarga qisqartirilib, 30 kun etib belgilandi. Mazkur hujjat 2024 yilning iyul oyida 93 ta davlat fuqarolari uchun berilgan keng ko‘lamli 60 kunlik imtiyozli rejimning rasman bekor qilinganini anglatadi.
Endilikda ushbu ro‘yxatga kirgan mamlakatlar sayyohlari Siam ko‘rfazi sohillarida faqat bir oy davomida erkin dam olishlari mumkin bo‘ladi. Shu bilan birga, chegara orqali kirib-chiqish (vizaran) bilan shug‘ullanuvchilar uchun ham yangi to‘siq qo‘yildi: quruqlik chegaralaridan bir yilda faqat 2 martagina foydalanishga ruxsat berilmoqda. Xo‘sh, Bangkok rasmiylari nega bunday qarorga keldi, 15 sentyabrgacha mamlakatga kirib ulgurgan sayyohlarning taqdiri qanday kechadi va muddatni yana bir oyga uzaytirish tartibi qanday ishlaydi?
60 kunlik imtiyoz bekor bo‘ldi: Yangi qoidalar tafsiloti
Tailand hukumati qarorining asosiy bandlari:
Ikki barobar qisqarish: 60 ta davlat fuqarolari uchun Tailandga turizm maqsadida vizasiz kirish muddati 60 kundan 30 kunga tushirildi;
2024 yilgi qarorning bekor qilinishi: 2024 yil iyulida turizmni rag‘batlantirish uchun joriy etilgan 93 ta davlat uchun kengaytirilgan imtiyozli rejim o‘z kuchini yo‘qotdi;
Qaror kuchga kirdi: «Royal Gazette» nashrida rasman chop etilgan ushbu tartib 15 sentyabrdan boshlab to‘liq amal qila boshladi.
15 sentyabr chegarasi: Kimlar 60 kun qolishi mumkin?
Sayyohlarning mamlakatga qachon kirib kelgani hal qiluvchi ahamiyatga ega:
Eski qoida bo‘yicha kelganlar: 15 sentyabrga qadar Tailand chegarasidan o‘tgan sayyohlar mamlakat hududida avval belgilangan to‘liq 60 kun davomida qolish huquqini saqlab qoladi;
15 sentyabrdan keyin kelganlar: Shu sanadan boshlab qirollikka qadam qo‘ygan barcha fuqarolar pasportlariga faqat 30 kunlik muhr uriladi;
Muddatni bir marta uzaytirish imkoni: 30 kunlik muddat tugaganidan so‘ng, sayyohlar Tailand Immigratsiya xizmati bo‘limlariga rasman murojaat qilib, ruxsatnomani yana bir marta (odatda qo‘shimcha 30 kunga) uzaytirishlari mumkin.
«Vizaran»ga qat’iy zarba: Quruqlik chegarasiga qo‘yilgan cheklov
Uzoq muddat Tailandda yashab, qo‘shni davlatlarga o‘tib-qaytish amaliyoti cheklandi:
Yiliga faqat 2 marta: Quruqlik chegara punktlari (Kambodja, Laos, Malayziya yoki Myanma yo‘nalishlari) orqali vizasiz kirib-chiqish endilikda bir kalendar yilida ko‘pi bilan ikki martagina mumkin bo‘ladi;
Noqonuniy yashashning oldini olish: Rasmiylar bu cheklov orqali sayyohlik niqobi ostida mamlakatda yillab yashab, noqonuniy mehnat qilayotgan xorijliklar oqimini jilovlashni maqsad qilgan;
Sayyohlik biznesiga ta’siri: Plyajlarda qishlashni va uzoq dam olishni rejalashtirgan minglab sayohatchilar endi maxsus uzoq muddatli vizalar olishga majbur bo‘ladi.
Tailandning vizasiz rejimni qisqartirishi Osiyo turizm bozorida katta o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi va sayyohlik paketlarining taqsimotiga bevosita ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.
Sizningcha, Tailand hukumatining vizasiz muddatni 60 kundan 30 kunga qisqartirishi va «vizaran»ni cheklashi mamlakatning sayyohlik jozibadorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadimi yoki bu tartibni mustahkamlash uchun zarur choramidi? Sayohat qilish uchun 30 kunlik muddat sizga yetarlimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sayohat ixlosmandlari uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu yangilikni barcha do‘stlaringiz hamda dam olishni rejalashtirayotgan yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…