Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildi

·0·Texno
Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildi

Nubia kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfoni — NaviX Ultra savdosi boshlanganini eʼlon qildi. Ushbu qurilma mobil bozorida sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilayotgan ilk yirik qurilmalardan biri boʻlib, oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan bir zumda eʼtiborni tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt va yangi avlod xotirasi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nubia NaviX Ultra oʻz sinfida sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon sifatida eʼtirof etilmoqda. Qurilmaga yangi interfeysga ega Doubao mobil yordamchisi oʻrnatilgan boʻlib, u soʻrovlarni chuqur tushunish, murakkab vazifalarni bajarish, maʼlumotlarni eslab qolish hamda xavfsizlikni taʼminlash kabi toʻrtta asosiy yoʻnalishda ishlaydi.

Alohida taʼkidlash joizki, smartfon Changxin LPDDR5X tezkor xotirasi bilan jihozlangan ilk ommaviy qurilma hisoblanadi. Ushbu xotiraning ishlash tezligi soniyasiga 10667 Mbit ni tashkil etadi. Changxin Memory vakillarining soʻzlariga koʻra, mazkur taqdimot Xitoyda ishlab chiqarilgan yuqori tezlikdagi mobil DRAM xotirasining tijorat bosqichiga qadam qoʻyganini anglatadi.

Yuqori unumdorlik va ilgʻor kamera

Qurilmaning asosiy qismini Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori tashkil etadi. Uning mukammal ishlashini taʼminlash uchun uch oʻlchamli ventilyatsiyaga ega va issiqlik tarqatish maydoni 7100 kvadrat millimetrni tashkil qiluvchi Galaxy Cooling System sovutish tizimi oʻrnatilgan. Shuningdek, foydalanuvchilarga kamida 512 GB hajmqdagi ichki xotira taqdim etiladi.

Smartfonning optik imkoniyatlari ham tahsinga sazovor. U asosiy 200 megapiksellik datchikka ega flagman uchlamchi kamera moduli bilan jihozlangan. Old panelda esa 1,5K piksellar soniga va 144 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,78 dyuymli tekis ekran joy olgan.

Noyob dizayn va avtonomlik

Ajoyib texnik xususiyatlarga qaramay, korpusining qalinligi atigi 7,62 millimetrni tashkil qiladi. Unga qaramasdan, qurilma ichiga beshinchi avlod Nanhai akkumulyatori joylashtirilgan boʻlib, uning sigʻimi naq 7100 mA•ch ga teng. Bu esa foydalanuvchilarga quvvat haqida qaygʻurmasdan uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkonini beradi.

Qurilmaning oʻziga xos jihatlaridan biri bu sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlaydigan alohida tugma hisoblanadi. Mazkur tugma yordamch bilan tezkor muloqot qilish hamda barmoq izini aniqlash vazifalarini birlashtiradi. Natijada foydalanuvchi bir vaqtning oʻzida ham buyruqlarni bajarishi, ham autentifikatsiyadan oʻtishi mumkin boʻladi. Loyihani amalga oshirishda BOE, Samsung Semiconductor va Goodix Technology kabi yetakchi kompaniyalar ham hamkor sifatida qatnashgan.

NubiaNaviX UltraSmartfonSunʼiy intellektTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiBugun, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiXiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiBugun, 11:56LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiLG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 11:22iPhone 15 ekranidagi chiziqlar boʻyicha Apple kompaniyasiga nisbatan tekshiruv boshlandiiPhone 15 ekranidagi chiziqlar boʻyicha Apple kompaniyasiga nisbatan tekshiruv boshlandiBugun, 11:21SpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaSpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:53Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiOlimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi