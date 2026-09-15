Nyu-Yorkda odamlarga pichoq bilan hujum qilgan ayol otib o‘ldirildi

·71·Dunyo
Nyu-Yorkda odamlarga pichoq bilan hujum qilgan ayol otib o‘ldirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nyu-Yorkdagi Times Square maydonida 49 yoshli Pamela Sisneros ikki kishiga pichoq bilan hujum qilib, 32 yoshli Erin Pyachentining o‘limiga va 68 yoshli Tak Kamning jarohatlanishiga sabab bo‘ldi.
  • Hujumchi politsiya xodimlari tomonidan to‘rt daqiqa davomida qurollarini tashlashga chaqirilgan, ammo rad etib, tahdid qilgach, otib o‘ldirilgan.

AQSHning Nyu-York shahridagi Times Square maydonida 49 yoshli ayol ikki kishiga pichoq bilan hujum qildi. Oqibatda 32 yoshli ayol halok bo‘ldi, 68 yoshli erkak esa jarohatlandi. Hujumchi keyinchalik politsiya xodimlari tomonidan otib o‘ldirilgan.

Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, Pamela Sisneros 31 avgust kuni ikki dona oshxona pichog‘ini olib, avval 68 yoshli Tak Kamga, bir necha soniyadan so‘ng esa 32 yoshli Erin Pyachentiga hujum qilgan. Har ikki hujum taxminan 20 soniya ichida sodir bo‘lgan. Rasmiylar hodisani tasodifiy va sababsiz hujum sifatida baholagan.

Pyachenti voqea joyidan shifoxonaga olib ketilgan, biroq shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan. U Bank of America kompaniyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan 32 yoshli mutaxassis edi. 68 yoshli Tak Kam esa qorin qismidan jarohatlangan va shifoxonaga yotqizilgan. Keyinchalik uning ahvoli barqaror ekani ma’lum qilingan.

Hujumdan so‘ng politsiyachilar Sisnerosni to‘rt daqiqa davomida pichoqlarni tashlashga ko‘ndirishga uringan. Biroq u qurollarini tashlashdan bosh tortib, xodimlarga tahdid qilgan. Politsiya avval elektroshokerlardan foydalangan, ammo ular samara bermagan. Shundan so‘ng ikki nafar politsiyachi o‘q uzgan. Sisneros Bellevue shifoxonasiga olib ketilgan va u yerda vafot etgan.

Rasmiylar Sisnerosda avval ham ruhiy salomatlik bilan bog‘liq holatlar qayd etilganini ma’lum qilgan. Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, u 2018 va 2019 yillarda shunday holatlar bo‘yicha xodimlar e’tiboriga tushgan, biroq ilgari hibsga olinmagan. Voqea yuzasidan tergov davom etmoqda.

Pamela SisnerosErin PyachentiBank of AmericaBellevue shifoxonasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiIsroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiBugun, 14:0216 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandiBugun, 13:55Alyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiAlyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiBugun, 13:49Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiBugun, 13:49Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiFors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiBugun, 13:45Varshavada robotlar namoyishga chiqdi (video)Varshavada robotlar namoyishga chiqdi (video)Bugun, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi