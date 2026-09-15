Nyu-Yorkda odamlarga pichoq bilan hujum qilgan ayol otib o‘ldirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nyu-Yorkdagi Times Square maydonida 49 yoshli Pamela Sisneros ikki kishiga pichoq bilan hujum qilib, 32 yoshli Erin Pyachentining o‘limiga va 68 yoshli Tak Kamning jarohatlanishiga sabab bo‘ldi.
- Hujumchi politsiya xodimlari tomonidan to‘rt daqiqa davomida qurollarini tashlashga chaqirilgan, ammo rad etib, tahdid qilgach, otib o‘ldirilgan.
AQSHning Nyu-York shahridagi Times Square maydonida 49 yoshli ayol ikki kishiga pichoq bilan hujum qildi. Oqibatda 32 yoshli ayol halok bo‘ldi, 68 yoshli erkak esa jarohatlandi. Hujumchi keyinchalik politsiya xodimlari tomonidan otib o‘ldirilgan.
Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, Pamela Sisneros 31 avgust kuni ikki dona oshxona pichog‘ini olib, avval 68 yoshli Tak Kamga, bir necha soniyadan so‘ng esa 32 yoshli Erin Pyachentiga hujum qilgan. Har ikki hujum taxminan 20 soniya ichida sodir bo‘lgan. Rasmiylar hodisani tasodifiy va sababsiz hujum sifatida baholagan.
Pyachenti voqea joyidan shifoxonaga olib ketilgan, biroq shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan. U Bank of America kompaniyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan 32 yoshli mutaxassis edi. 68 yoshli Tak Kam esa qorin qismidan jarohatlangan va shifoxonaga yotqizilgan. Keyinchalik uning ahvoli barqaror ekani ma’lum qilingan.
Hujumdan so‘ng politsiyachilar Sisnerosni to‘rt daqiqa davomida pichoqlarni tashlashga ko‘ndirishga uringan. Biroq u qurollarini tashlashdan bosh tortib, xodimlarga tahdid qilgan. Politsiya avval elektroshokerlardan foydalangan, ammo ular samara bermagan. Shundan so‘ng ikki nafar politsiyachi o‘q uzgan. Sisneros Bellevue shifoxonasiga olib ketilgan va u yerda vafot etgan.
Rasmiylar Sisnerosda avval ham ruhiy salomatlik bilan bog‘liq holatlar qayd etilganini ma’lum qilgan. Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, u 2018 va 2019 yillarda shunday holatlar bo‘yicha xodimlar e’tiboriga tushgan, biroq ilgari hibsga olinmagan. Voqea yuzasidan tergov davom etmoqda.
Izohlar 0
…