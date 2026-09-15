Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdi

·21·Sport
Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Alvaro Morata, Barselona yosh yulduzi Lamine Yamalning «Oltin toʻp» mukofotiga munosib ekanini taʼkidladi.
  • Morata, Yamalning yoshiga nisbatan gʻayrioddiy yetukligi, professional yondashuvi va maydondagi harakatlarini yuqori baholadi.
  • U Yamalni Rodri, Xvicha Kvaratskxeliya va Kylian Mbappe kabi yetakchi futbolchilar qatoriga qoʻshdi.

Ispaniya terma jamoasi sobiq sardori Alvaro Morata Barselona klubi yulduzi Lamine Yamalning jahon futbolidagi eng nufuzli shaxsiy mukofot — «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishga haqli ekanini taʼkidladi. Tajribali hujumchi oʻzining yosh jamoadoshining maydondagi harakatlari va Yevropa futbolidagi hukmronligiga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, Leganes hujumchisi Alvaro Morata Cadena COPE nashriga bergan intervyusida dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomzodlari haqida fikr yuritgan. U oʻzining milliy jamoadagi sherigi Lamine Yamal yoshiga nisbatan gʻayrioddiy yetuklikka egaligini alohida eʼtirof etgan.

Yosh iqtidor va professional yondashuv

Morataning fikricha, ispaniyalik yosh futbolchi eng yuqori eʼtirofga toʻla loyiq. Tajribali hujumchi Yamalni Rodri, Xvicha Kvaratskxeliya va Kylian Mbappe kabi dunyoning yetakchi yulduzlari qatoriga qoʻshdi.

Shuningdek, Morata yosh qanot hujumchisining mashgʻulotlardagi tinimsiz mehnatkashligi va professional munosabati koʻpchilikning nazaridan chetda qolishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Yamal oʻyinlarni tahlil qilish va ularga tayyorgarlik koʻrish borasida oʻylanganidan ham ancha aqlli va mehnatkashdir.

Tarixiy natijalar va kelajak

Ikkala futbolchi 2023-yilning sentyabr oyida Gruziyaga qarshi kechgan bahsda ilk bor birga maydonga tushgan edi. Oʻshanda Yamal milliy jamoadagi debyut golini urgan boʻlsa, Morata xet-trik qayd etgandi. Shundan buyon ular terma jamoa safida 15 ta uchrashuvda birga harakat qilishdi.

Hozirgi kunga kelib Barselona tarbiyalanuvchisi oʻz hisobiga sakkizta yirik sovrinni yozdirib qoʻygan. Ular orasida 2024–2025-yilgi mavsumda qoʻlga kiritilgan ichki musobaqalar gʻalabalari ham bor. Shuningdek, Yamal Yevro-2024 va Millatlar ligasida zafar quchib, xalqaro maydondagi eng nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan tarixdagi eng yosh futbolchiga aylandi.

Maʼlum qilinishicha, 2026-yilgi «Oltin toʻp» gʻolibi 26-oktyabr kuni Londonda boʻlib oʻtadigan tantanali marosimda eʼlon qilinadi. Yamalning 30 nafar daʼvogar roʻyxatiga kiritilgani uning mazkur nufuzli mukofot uchun asosiy daʼvogarlardan biri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Lamine YamalAlvaro MorataOltin topBarselonaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Bugun, 13:51Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiAlan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiBugun, 13:11Lamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirLamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirBugun, 12:59Esekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiEsekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiBugun, 12:10Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiBugun, 11:15Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Bugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?