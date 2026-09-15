Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Alvaro Morata, Barselona yosh yulduzi Lamine Yamalning «Oltin toʻp» mukofotiga munosib ekanini taʼkidladi.
- Morata, Yamalning yoshiga nisbatan gʻayrioddiy yetukligi, professional yondashuvi va maydondagi harakatlarini yuqori baholadi.
- U Yamalni Rodri, Xvicha Kvaratskxeliya va Kylian Mbappe kabi yetakchi futbolchilar qatoriga qoʻshdi.
Ispaniya terma jamoasi sobiq sardori Alvaro Morata Barselona klubi yulduzi Lamine Yamalning jahon futbolidagi eng nufuzli shaxsiy mukofot — «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishga haqli ekanini taʼkidladi. Tajribali hujumchi oʻzining yosh jamoadoshining maydondagi harakatlari va Yevropa futbolidagi hukmronligiga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar qilishicha, Leganes hujumchisi Alvaro Morata Cadena COPE nashriga bergan intervyusida dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomzodlari haqida fikr yuritgan. U oʻzining milliy jamoadagi sherigi Lamine Yamal yoshiga nisbatan gʻayrioddiy yetuklikka egaligini alohida eʼtirof etgan.
Yosh iqtidor va professional yondashuvMorataning fikricha, ispaniyalik yosh futbolchi eng yuqori eʼtirofga toʻla loyiq. Tajribali hujumchi Yamalni Rodri, Xvicha Kvaratskxeliya va Kylian Mbappe kabi dunyoning yetakchi yulduzlari qatoriga qoʻshdi.
Shuningdek, Morata yosh qanot hujumchisining mashgʻulotlardagi tinimsiz mehnatkashligi va professional munosabati koʻpchilikning nazaridan chetda qolishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Yamal oʻyinlarni tahlil qilish va ularga tayyorgarlik koʻrish borasida oʻylanganidan ham ancha aqlli va mehnatkashdir.
Tarixiy natijalar va kelajakIkkala futbolchi 2023-yilning sentyabr oyida Gruziyaga qarshi kechgan bahsda ilk bor birga maydonga tushgan edi. Oʻshanda Yamal milliy jamoadagi debyut golini urgan boʻlsa, Morata xet-trik qayd etgandi. Shundan buyon ular terma jamoa safida 15 ta uchrashuvda birga harakat qilishdi.
Hozirgi kunga kelib Barselona tarbiyalanuvchisi oʻz hisobiga sakkizta yirik sovrinni yozdirib qoʻygan. Ular orasida 2024–2025-yilgi mavsumda qoʻlga kiritilgan ichki musobaqalar gʻalabalari ham bor. Shuningdek, Yamal Yevro-2024 va Millatlar ligasida zafar quchib, xalqaro maydondagi eng nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan tarixdagi eng yosh futbolchiga aylandi.
Maʼlum qilinishicha, 2026-yilgi «Oltin toʻp» gʻolibi 26-oktyabr kuni Londonda boʻlib oʻtadigan tantanali marosimda eʼlon qilinadi. Yamalning 30 nafar daʼvogar roʻyxatiga kiritilgani uning mazkur nufuzli mukofot uchun asosiy daʼvogarlardan biri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
Izohlar 0
…