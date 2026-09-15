Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdi

·20·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi ixcham va yengil dizaynga ega boʻlgan Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdi, u 36 gramm vaznga ega va 0,99 santimetr qalinlikdagi korpusga ega.
  • Ushbu qurilma Xiaomi HyperOS operatsion tizimida ishlaydi va jismoniy yuklamalar boʻyicha tavsiyalar, kaloriya nazorati hamda ayollar hayz siklini kuzatish kabi funksiyalarni oʻz ichiga oladi.
  • Xiaomi Watch S5 41mm bir marta quvvatlanishda 14 kungacha ishlash imkoniyatiga ega.

Xiaomi brendi oʻzining taqiladigan gadjetlar turkumini kengaytirib, ixcham va yengil dizaynga ega boʻlgan Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatlari uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, klassik qoʻl soatlari uslubida yaratilgan mazkur qurilma nafis koʻrinishi hamda zamonaviy funksiyalari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi aqlli soatning asosiy afzalliklaridan biri uning oʻlchamlari va ogʻirligidir. Qurilma atigi 36 gramm vaznga ega boʻlib, uning korpusi qalinligi 0,99 santimetrni tashkil qiladi. Tashqi koʻrinishiga koʻra, model oq rangli keramika bezel hamda 24 ta qirrali rombsimon zavod boshchisi bilan jihozlangan boʻlib, bu unga yanada jozibali qiyofa bagʻishlaydi.

Texnik imkoniyatlar va Xiaomi HyperOS

Qurilma Xiaomi HyperOS operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlaydi. Dasturiy taʼminot foydalanuvchilarga kundalik hayot va sport mashgʻulotlarida yaqindan yordam berish uchun moʻljallangan. Xususan, tizim jismoniy yuklamalar boʻyicha tavsiyalar berish, kaloriya sarfini nazorat qilish hamda ayollar uchun muhim boʻlgan hayz siklini kuzatib borish imkoniyatiga ega.

Shuningdek, soatda ultrabinafsha nurlanishining yuqori darajasi haqida ogohlantiruvchi funksiya ham mavjud. Bu xususiyat ochiq havoda, yaʼni koʻchada yugurish, sayr qilish yoki turli mashgʻulotlar bilan shugʻullanish chogʻida salomatlikni asrashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Akkumulyator quvvati va bozordagi oʻrni

Texnologiya ixlosmandlarini quvontiradigan yana bir jihat — bu batareya quvvatining uzoq muddatga yetishidir. Ishlab chiqaruvchilarning maʼlum qilishicha, Xiaomi Watch S5 41mm bitta quvvatlanishda 14 kungacha uzluksiz ishlashga qodir. Bu esa foydalanuvchilarga soatni har kuni quvvatlash tashvishidan xalos etadi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu kichik versiya bilan bir qatorda Xiaomi REDMI Buds 8S simsiz quloqchinlari uchun ham buyurtmalar ochilgan boʻlib, ularning savdosi 22-sentabrdan boshlanishi rejalashtirilgan. Kichik oʻlchamli Watch S5 41mm soatlari bozorda Xiaomi 18 Pro flagman seriyasi bilan bir vaqtda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Avvalroq esa mazkur oilaning yirikroq, yani 46 millimetrli versiyasi sotuvga chiqarilgan edi.

XiaomiSmartwatchXiaomi Watch S5GadjetlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiBugun, 12:54Xiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiBugun, 11:53Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiBugun, 10:52AQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiAQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiBugun, 10:22Yangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiYangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiBugun, 09:58PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?Bugun, 07:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi