Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi ixcham va yengil dizaynga ega boʻlgan Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdi, u 36 gramm vaznga ega va 0,99 santimetr qalinlikdagi korpusga ega.
- Ushbu qurilma Xiaomi HyperOS operatsion tizimida ishlaydi va jismoniy yuklamalar boʻyicha tavsiyalar, kaloriya nazorati hamda ayollar hayz siklini kuzatish kabi funksiyalarni oʻz ichiga oladi.
- Xiaomi Watch S5 41mm bir marta quvvatlanishda 14 kungacha ishlash imkoniyatiga ega.
Xiaomi brendi oʻzining taqiladigan gadjetlar turkumini kengaytirib, ixcham va yengil dizaynga ega boʻlgan Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatlari uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, klassik qoʻl soatlari uslubida yaratilgan mazkur qurilma nafis koʻrinishi hamda zamonaviy funksiyalari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi aqlli soatning asosiy afzalliklaridan biri uning oʻlchamlari va ogʻirligidir. Qurilma atigi 36 gramm vaznga ega boʻlib, uning korpusi qalinligi 0,99 santimetrni tashkil qiladi. Tashqi koʻrinishiga koʻra, model oq rangli keramika bezel hamda 24 ta qirrali rombsimon zavod boshchisi bilan jihozlangan boʻlib, bu unga yanada jozibali qiyofa bagʻishlaydi.
Texnik imkoniyatlar va Xiaomi HyperOSQurilma Xiaomi HyperOS operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlaydi. Dasturiy taʼminot foydalanuvchilarga kundalik hayot va sport mashgʻulotlarida yaqindan yordam berish uchun moʻljallangan. Xususan, tizim jismoniy yuklamalar boʻyicha tavsiyalar berish, kaloriya sarfini nazorat qilish hamda ayollar uchun muhim boʻlgan hayz siklini kuzatib borish imkoniyatiga ega.
Shuningdek, soatda ultrabinafsha nurlanishining yuqori darajasi haqida ogohlantiruvchi funksiya ham mavjud. Bu xususiyat ochiq havoda, yaʼni koʻchada yugurish, sayr qilish yoki turli mashgʻulotlar bilan shugʻullanish chogʻida salomatlikni asrashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Akkumulyator quvvati va bozordagi oʻrniTexnologiya ixlosmandlarini quvontiradigan yana bir jihat — bu batareya quvvatining uzoq muddatga yetishidir. Ishlab chiqaruvchilarning maʼlum qilishicha, Xiaomi Watch S5 41mm bitta quvvatlanishda 14 kungacha uzluksiz ishlashga qodir. Bu esa foydalanuvchilarga soatni har kuni quvvatlash tashvishidan xalos etadi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu kichik versiya bilan bir qatorda Xiaomi REDMI Buds 8S simsiz quloqchinlari uchun ham buyurtmalar ochilgan boʻlib, ularning savdosi 22-sentabrdan boshlanishi rejalashtirilgan. Kichik oʻlchamli Watch S5 41mm soatlari bozorda Xiaomi 18 Pro flagman seriyasi bilan bir vaqtda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Avvalroq esa mazkur oilaning yirikroq, yani 46 millimetrli versiyasi sotuvga chiqarilgan edi.
Izohlar 0
…