Lamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdir
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona yosh yulduzi Lamin Yamal jamoaning Chempionlar ligasini yutish imkoniyatiga ishonadi va bu haqda gapirishdan qoʻrqmaslik kerakligini ta'kidlaydi.
- Uning fikricha, Barselona tarkibi Yevropaning eng nufuzli sovrinini qoʻlga kiritishga qodir va futbolchilarning ishtiyoqi gʻalaba sari yetaklovchi asosiy kuchdir.
Barselona klubining yosh yulduzi Lamin Yamal jamoaning Yevropa Chempionlar ligasidagi imkoniyatlari haqida qat'iy fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, kataloniyaliklar oʻz maqomidan kelib chiqqan holda faqat eng yuqori choʻqqilarni koʻz Natijada, jamoa bu mavsumda asosiy sovrin uchun kurashishga tayyor ekanini ochiq koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Movistar+ nashriga bergan intervyusida yosh vinger jamoaning Yevrodagi ambitsiyalaridan yashirinish qoʻrqoqlik boʻlishini ta'kidladi. Soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, Barselona oʻzining tarixiy nufuzini tiklash va qit'aning eng kuchli jamoalari safiga qaytish uchun barcha imkoniyatlarga ega.
Chempionlar ligasidagi ulkan maqsadlarLamin Yamal jamoadagi ijobiy muhit va oʻsish dinamikasidan mamnunligini bildirdi. Uning fikricha, futbolchilarning Chempionlar ligasiga boʻlgan ishtiyoqi ortiqcha bosim emas, balki gʻalaba sari yetaklovchi asosiy kuchdir. Yamal klubda tarixdagi eng yaxshi davrlarni qaytarish uchun yetarlicha salohiyat borligiga ishonmoqda.
Uning ta'kidlashicha, Barselona tarkibi Yevropaning eng nufuzli sovrinini qoʻlga kiritishga qodir. Biroq, yosh futbolchi oʻta xotirjamlikka berilmasdan, har bir oʻyinga jiddiy yondashish muhimligini ham unutmayapti.
Tajribali futbolchining ogohlantirishiGarchi lamin Yamal chempionat va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonishni maqsad qilgan boʻlsada, Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri biroz vazminroq fikr bildirdi. Rodri Barselona hali qit'a miqyosida toʻla shakllanib ulgurmagani va asosiy favoritorlar qatorida emasligini ta'kidladi.
Rodrining fikricha, bunday turnirlarda gʻalaba qozonish uchun faqat hujumkor oʻyinning oʻzi yetarli emas. Jamoa muhim pallalarda oʻyinni boshqara olishi, himoyada yanada mustahkam va barqaror harakat qilishi talab etiladi.
Izohlar 0
…