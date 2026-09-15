Lamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdir

·29·Sport
Lamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdir
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona yosh yulduzi Lamin Yamal jamoaning Chempionlar ligasini yutish imkoniyatiga ishonadi va bu haqda gapirishdan qoʻrqmaslik kerakligini ta'kidlaydi.
  • Uning fikricha, Barselona tarkibi Yevropaning eng nufuzli sovrinini qoʻlga kiritishga qodir va futbolchilarning ishtiyoqi gʻalaba sari yetaklovchi asosiy kuchdir.

Barselona klubining yosh yulduzi Lamin Yamal jamoaning Yevropa Chempionlar ligasidagi imkoniyatlari haqida qat'iy fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, kataloniyaliklar oʻz maqomidan kelib chiqqan holda faqat eng yuqori choʻqqilarni koʻz Natijada, jamoa bu mavsumda asosiy sovrin uchun kurashishga tayyor ekanini ochiq koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Movistar+ nashriga bergan intervyusida yosh vinger jamoaning Yevrodagi ambitsiyalaridan yashirinish qoʻrqoqlik boʻlishini ta'kidladi. Soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, Barselona oʻzining tarixiy nufuzini tiklash va qit'aning eng kuchli jamoalari safiga qaytish uchun barcha imkoniyatlarga ega.

Chempionlar ligasidagi ulkan maqsadlar

Lamin Yamal jamoadagi ijobiy muhit va oʻsish dinamikasidan mamnunligini bildirdi. Uning fikricha, futbolchilarning Chempionlar ligasiga boʻlgan ishtiyoqi ortiqcha bosim emas, balki gʻalaba sari yetaklovchi asosiy kuchdir. Yamal klubda tarixdagi eng yaxshi davrlarni qaytarish uchun yetarlicha salohiyat borligiga ishonmoqda.

Uning ta'kidlashicha, Barselona tarkibi Yevropaning eng nufuzli sovrinini qoʻlga kiritishga qodir. Biroq, yosh futbolchi oʻta xotirjamlikka berilmasdan, har bir oʻyinga jiddiy yondashish muhimligini ham unutmayapti.

Tajribali futbolchining ogohlantirishi

Garchi lamin Yamal chempionat va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonishni maqsad qilgan boʻlsada, Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri biroz vazminroq fikr bildirdi. Rodri Barselona hali qit'a miqyosida toʻla shakllanib ulgurmagani va asosiy favoritorlar qatorida emasligini ta'kidladi.

Rodrining fikricha, bunday turnirlarda gʻalaba qozonish uchun faqat hujumkor oʻyinning oʻzi yetarli emas. Jamoa muhim pallalarda oʻyinni boshqara olishi, himoyada yanada mustahkam va barqaror harakat qilishi talab etiladi.

Lamine YamalBarselonaChempionlar ligasiRodrifutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Bugun, 13:51Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiBugun, 13:15Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiAlan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiBugun, 13:11Esekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiEsekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiBugun, 12:10Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiBugun, 11:15Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Bugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?