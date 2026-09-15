Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi

·20·Texno
Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro smartfoni rasman e'lon qilindi va u o'zining orqa panelidagi qo'shimcha ekanni saqlab qoladi, bu esa foydalanuvchilarga asosiy kameradan foydalangan holda yuqori sifatli kadrlarni nazorat qilish imkonini beradi.
  • Qurilma Leica optikasi bilan jihozlangan uchlik asosiy kameraga ega bo'lib, korpus va displey elementlarida sezilarli o'zgarishlar, jumladan, orqa ekranni o'rab turgan ramkaning yupqalashuvi kuzatilgan.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmasi — Xiaomi 18 Pro smartfonini rasman eʼlon qildi va yangi avlod flagmani borasidagi dastlabki tafsilotlarni maʼlum qildi. Ushbu taqdimot texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki mazkur turkum kompaniya tarixidagi eng yirik yangilanishlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, Xiaomi 18 Pro oʻzining tanish va ommabop dizayn konsepsiyasini, jumladan, orqa panelga joylashtirilgan yirik qoʻshimcha ekanni saqlab qoladi. Ushbu yechim foydalanuvchilarga asosiy kameradan foydalangan holda yuqori sifatli kadrlarni osonroq nazorat qilish imkonini beradi.

Dizayndagi nozik oʻzgarishlar

Mashhur insayder Digital Chat Station maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchi Leica optikasi bilan jihozlangan uchlik asosiy kameraga ega tanish tashqi koʻrinishni davom ettiradi. Biroq, oldingi model bilan solishtirganda, muhandislar korpus va displey elementlarida bir qator sezilarli oʻzgarishlarni amalga oshirishgan.

Jumladan, smartfon orqa panelidagi qoʻshimcha ekran atrofidagi ramka biroz yupqalashgan. Bu esa qurilish va yigʻish sifatini yanada zamonaviy koʻrinishga olib kelib, foydalanish maydonini vizual jihatdan kengaytirgan.

Yangi boshqaruv elementlari

Smartfonning old qismidagi oʻzgarishlar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Xususan, ekran ichiga oʻrnatilgan old kamera uchun moʻljallangan tirqish biroz kichraytirilib, qayta dizayn qilingan va bu ekran boʻshligʻidan yanada unumli foydalanishni taʼminlaydi.

Yana bir muhim yangilik sifatida korpusda qoʻshimcha jismoniy tugma paydo boʻlishi aytilmoqda. Ushbu tugmaning aniq vazifasi va qanday funksiyalarni bajarishi hozircha sir saqlanayotgan boʻlsa-da, u qurilmani boshqarishni yanada qulaylashtirishi kutilmoqda.

Xiaomi kompaniyasi ushbu hafta davomida yangi flagman haqida yana koʻplab tafsilotlarni oshkor qilishini bildirdi. Mazkur taqdimot va uning texnik imkoniyatlari butun dunyodagi gadjet ixlosmandlari eʼtibor markazida turibdi.

XiaomiXiaomi 18 ProSmartfonTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiBugun, 13:21Xiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiBugun, 11:53Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiBugun, 10:52AQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiAQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiBugun, 10:22Yangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiYangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiBugun, 09:58PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?Bugun, 07:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi