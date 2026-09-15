Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro smartfoni rasman e'lon qilindi va u o'zining orqa panelidagi qo'shimcha ekanni saqlab qoladi, bu esa foydalanuvchilarga asosiy kameradan foydalangan holda yuqori sifatli kadrlarni nazorat qilish imkonini beradi.
- Qurilma Leica optikasi bilan jihozlangan uchlik asosiy kameraga ega bo'lib, korpus va displey elementlarida sezilarli o'zgarishlar, jumladan, orqa ekranni o'rab turgan ramkaning yupqalashuvi kuzatilgan.
Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmasi — Xiaomi 18 Pro smartfonini rasman eʼlon qildi va yangi avlod flagmani borasidagi dastlabki tafsilotlarni maʼlum qildi. Ushbu taqdimot texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki mazkur turkum kompaniya tarixidagi eng yirik yangilanishlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, Xiaomi 18 Pro oʻzining tanish va ommabop dizayn konsepsiyasini, jumladan, orqa panelga joylashtirilgan yirik qoʻshimcha ekanni saqlab qoladi. Ushbu yechim foydalanuvchilarga asosiy kameradan foydalangan holda yuqori sifatli kadrlarni osonroq nazorat qilish imkonini beradi.
Dizayndagi nozik oʻzgarishlarMashhur insayder Digital Chat Station maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchi Leica optikasi bilan jihozlangan uchlik asosiy kameraga ega tanish tashqi koʻrinishni davom ettiradi. Biroq, oldingi model bilan solishtirganda, muhandislar korpus va displey elementlarida bir qator sezilarli oʻzgarishlarni amalga oshirishgan.
Jumladan, smartfon orqa panelidagi qoʻshimcha ekran atrofidagi ramka biroz yupqalashgan. Bu esa qurilish va yigʻish sifatini yanada zamonaviy koʻrinishga olib kelib, foydalanish maydonini vizual jihatdan kengaytirgan.
Yangi boshqaruv elementlariSmartfonning old qismidagi oʻzgarishlar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Xususan, ekran ichiga oʻrnatilgan old kamera uchun moʻljallangan tirqish biroz kichraytirilib, qayta dizayn qilingan va bu ekran boʻshligʻidan yanada unumli foydalanishni taʼminlaydi.
Yana bir muhim yangilik sifatida korpusda qoʻshimcha jismoniy tugma paydo boʻlishi aytilmoqda. Ushbu tugmaning aniq vazifasi va qanday funksiyalarni bajarishi hozircha sir saqlanayotgan boʻlsa-da, u qurilmani boshqarishni yanada qulaylashtirishi kutilmoqda.
Xiaomi kompaniyasi ushbu hafta davomida yangi flagman haqida yana koʻplab tafsilotlarni oshkor qilishini bildirdi. Mazkur taqdimot va uning texnik imkoniyatlari butun dunyodagi gadjet ixlosmandlari eʼtibor markazida turibdi.
Izohlar 0
…