Qirg‘izistonda qizning hazili kutilmaganda jiddiy tus oldi
Qirg‘izistondagi Sari-Chelek hududida tasvirga olingani aytilayotgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘ldi.
Videoda qiz mahalliy yigitga hazil tariqasida, agar u 20 bosh ot va 100 gramm oltin bersa, unga turmushga chiqishga rozi bo‘lishini aytadi.
Biroq qiz kutmagan javobni oladi. Yigit shartni uzoq o‘ylab o‘tirmay, bunga rozi bo‘ladi va hazil tariqasida qizni o‘zi bilan olib ketishga shaylanadi.
Kutilmagan vaziyat videodagi ishtirokchilar va atrofdagilarda kulgili holatni yuzaga keltirgan. Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalib, foydalanuvchilar orasida muhokama qilinmoqda.
Videoda tilga olingan “qalin” esa ayrim Markaziy Osiyo xalqlarida kelin uchun kuyov tomoni tomonidan beriladigan an’anaviy to‘lov bilan bog‘liq tushuncha hisoblanadi.
Ayni paytda videodagi voqea qachon sodir bo‘lgani, undagi qizning qaysi davlat fuqarosi ekani hamda yigitning haqiqatan ham aytilgan shartlarni bajargani haqida rasmiy manbalarda aniq ma’lumot berilmagan.
Izohlar 0
…