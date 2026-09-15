Qirg‘izistonda qizning hazili kutilmaganda jiddiy tus oldi

·7·Dunyo
Qirg‘izistonda qizning hazili kutilmaganda jiddiy tus oldi

Qirg‘izistondagi Sari-Chelek hududida tasvirga olingani aytilayotgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘ldi.

Videoda qiz mahalliy yigitga hazil tariqasida, agar u 20 bosh ot va 100 gramm oltin bersa, unga turmushga chiqishga rozi bo‘lishini aytadi.

Biroq qiz kutmagan javobni oladi. Yigit shartni uzoq o‘ylab o‘tirmay, bunga rozi bo‘ladi va hazil tariqasida qizni o‘zi bilan olib ketishga shaylanadi.

Kutilmagan vaziyat videodagi ishtirokchilar va atrofdagilarda kulgili holatni yuzaga keltirgan. Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalib, foydalanuvchilar orasida muhokama qilinmoqda.

Videoda tilga olingan “qalin” esa ayrim Markaziy Osiyo xalqlarida kelin uchun kuyov tomoni tomonidan beriladigan an’anaviy to‘lov bilan bog‘liq tushuncha hisoblanadi.

Ayni paytda videodagi voqea qachon sodir bo‘lgani, undagi qizning qaysi davlat fuqarosi ekani hamda yigitning haqiqatan ham aytilgan shartlarni bajargani haqida rasmiy manbalarda aniq ma’lumot berilmagan.

Qirg‘izistonSari-Chelekqalinqiz-yog‘it
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Bugun, 11:37«Abadiy yechim kerak»: Zelenskiy AQSHning energetika sulhi bo‘yicha taklifiga qat’iy shart qo‘ydi«Abadiy yechim kerak»: Zelenskiy AQSHning energetika sulhi bo‘yicha taklifiga qat’iy shart qo‘ydiBugun, 11:30Ralph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobidaRalph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobidaBugun, 11:14Kane Uest shousi ortidagi mojaro: Rossiyada muxlislar chipta pullarini qaytara olmayaptiKane Uest shousi ortidagi mojaro: Rossiyada muxlislar chipta pullarini qaytara olmayaptiBugun, 10:54Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?Bugun, 10:36Zelenskiy shart qo‘ydi!: Kiyevning rasmiy pozitsiyasi ochiqlandi — Rossiyaga nisbatan jiddiy shubhaZelenskiy shart qo‘ydi!: Kiyevning rasmiy pozitsiyasi ochiqlandi — Rossiyaga nisbatan jiddiy shubhaBugun, 07:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi