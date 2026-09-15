Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Alan Mozo, Kruz Azul himoyachisi, 2026-yilgi Campeones Cup doirasida Lionel Messi boshchiligidagi Inter Miami jamoasiga qarshi o'yin oldidan g'alaba qozonish va xalqaro sovrinni qo'lga kiritish niyatida ekanligini bildirdi.
- Meksikalik klublar ushbu musobaqada to'rt marta g'alaba qozongan, Amerika jamoalari esa uch marta chempion bo'lgan.
Meksikaning Kruz Azul klubi himoyachisi Alan Mozo 2026-yilgi Campeones Cup doirasida Lionel Messi boshchiligidagi Inter Miami jamoasiga qarshi kechadigan oʻyin oldidan oʻzining qatʼiy niyatlarini maʼlum qildi. Ushbu nufuzli toʻqnashuv Shimoliy Amerikaning eng kuchli ikki ligasi chempionlarini oʻzaro maydonda sinovdan oʻtkazishi bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Record nashriga bergan intervyusida Alan Mozo bu oʻyin va xalqaro sovrinlar uning uchun naqadar muhimligini alohida taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Kruz Azul Floridaga faqatgina gʻalaba va navbatdagi xalqaro unvon uchun bormoqda.
Xalqaro maydondagi prinsipial qarama-qarshilikCampeones Cup musobaqasi anʼanaviy tarzda Meksikaning Liga MX va AQShning Major League Soccer turnirlari gʻoliblarini oʻzaro toʻqnash kelishini taʼminlaydi. Tarixiy jihatdan, meksikalik klublar bu musobaqada toʻrt bor zafar quchgan boʻlsa, Amerika jamoalari uch marotaba bosh sovrinni qoʻlga kiritgan.
Boʻlajak uchrashuvda meksikaliklar oʻzlarining mintaqaviy ustunligini mustahkamlashni maqsad qilgan. Ayni paytda ichki chempionatda biroz qiyinchiliklarga duch kelayotganiga qaramahs, Inter Miami tarkibida Lionel Messi, Luis Suares, Rodrigo De Paul va Kazemiro kabi jahon darajasidagi futbolchilar toʻp surmoqda.
Kruz Azul jamoasining koʻtarinki kayfiyatiJoel Xuyiki boshchiligidagi Kruz Azul ushbu oʻyinga ajoyib sport formasida yetib keldi. Jamoa oxirgi turda asosiy raqibi Klub Amerika ustidan 4:3 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz muxlislariga unutilmas lahzalarni taqdim etgandi. Mazkur muvaffaqiyat jamoaning Floridaga yoʻl olishi oldidan ishonchini yanada oshirdi.
Himoyachi Alan Mozo jamoaga qoʻshilganidan beri tezda asosiy tarkibning muhim boʻlagiga aylandi. Uning taʼkidlashicha, Kruz Azul taklifini olgach, u oʻylab ham oʻtirmasdan darhol rozilik bildirgan va hozirda klub uchun bor kuchini berishga tayyor.
Izohlar 0
…