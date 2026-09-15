Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladi

·30·Sport
Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Alan Mozo, Kruz Azul himoyachisi, 2026-yilgi Campeones Cup doirasida Lionel Messi boshchiligidagi Inter Miami jamoasiga qarshi o'yin oldidan g'alaba qozonish va xalqaro sovrinni qo'lga kiritish niyatida ekanligini bildirdi.
  • Meksikalik klublar ushbu musobaqada to'rt marta g'alaba qozongan, Amerika jamoalari esa uch marta chempion bo'lgan.

Meksikaning Kruz Azul klubi himoyachisi Alan Mozo 2026-yilgi Campeones Cup doirasida Lionel Messi boshchiligidagi Inter Miami jamoasiga qarshi kechadigan oʻyin oldidan oʻzining qatʼiy niyatlarini maʼlum qildi. Ushbu nufuzli toʻqnashuv Shimoliy Amerikaning eng kuchli ikki ligasi chempionlarini oʻzaro maydonda sinovdan oʻtkazishi bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Record nashriga bergan intervyusida Alan Mozo bu oʻyin va xalqaro sovrinlar uning uchun naqadar muhimligini alohida taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Kruz Azul Floridaga faqatgina gʻalaba va navbatdagi xalqaro unvon uchun bormoqda.

Xalqaro maydondagi prinsipial qarama-qarshilik

Campeones Cup musobaqasi anʼanaviy tarzda Meksikaning Liga MX va AQShning Major League Soccer turnirlari gʻoliblarini oʻzaro toʻqnash kelishini taʼminlaydi. Tarixiy jihatdan, meksikalik klublar bu musobaqada toʻrt bor zafar quchgan boʻlsa, Amerika jamoalari uch marotaba bosh sovrinni qoʻlga kiritgan.

Boʻlajak uchrashuvda meksikaliklar oʻzlarining mintaqaviy ustunligini mustahkamlashni maqsad qilgan. Ayni paytda ichki chempionatda biroz qiyinchiliklarga duch kelayotganiga qaramahs, Inter Miami tarkibida Lionel Messi, Luis Suares, Rodrigo De Paul va Kazemiro kabi jahon darajasidagi futbolchilar toʻp surmoqda.

Kruz Azul jamoasining koʻtarinki kayfiyati

Joel Xuyiki boshchiligidagi Kruz Azul ushbu oʻyinga ajoyib sport formasida yetib keldi. Jamoa oxirgi turda asosiy raqibi Klub Amerika ustidan 4:3 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz muxlislariga unutilmas lahzalarni taqdim etgandi. Mazkur muvaffaqiyat jamoaning Floridaga yoʻl olishi oldidan ishonchini yanada oshirdi.

Himoyachi Alan Mozo jamoaga qoʻshilganidan beri tezda asosiy tarkibning muhim boʻlagiga aylandi. Uning taʼkidlashicha, Kruz Azul taklifini olgach, u oʻylab ham oʻtirmasdan darhol rozilik bildirgan va hozirda klub uchun bor kuchini berishga tayyor.

Alan MozoLionel MessiInter MiamiKruz AzulCampeones Cup
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Bugun, 13:51Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiBugun, 13:15Lamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirLamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirBugun, 12:59Esekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiEsekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiBugun, 12:10Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiBugun, 11:15Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Bugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?