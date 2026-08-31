AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdi

·16·Texno
AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdi

AQSh Kosmik kuchlarining kichik kompaniyalarni qoʻllab-quvvatlovchi SpaceWERX boʻlinmasi Casimir startapiga yangi loyiha uchun mablagʻ ajratdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Phase I shartnomasi doirasida MicroSparc deb nomlangan mikrochiplar texnik jihatdan amalga oshirilishi tekshiriladi, bu qurilma kvant vakuum energiyasi hisobiga uzluksiz elektr toki ishlab chiqarishini daʼvo qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda kompaniya avtonom qattiq jismli generator konstruksiyasining AQSh Harbiy-havo kuchlari talablariga qanchalik mos kelishini sinovdan oʻtkazishi lozim. Ushbu tizimlar ayniqsa olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda foydalanish uchun moʻljallangan. Casimir moliyalashtirish hajmi va aniq muddatlarini oshkor etmagan boʻlsa-da, odatda bunday STTR Phase I shartnomalari 75–180 ming dollarni tashkil etib, 3 oydan 12 oygacha boʻlgan muddatga moʻljallanadi.

Kvant fizikasi va Casimir texnologiyasi

MicroSparc ish prinsipi tajribada oʻz tasdiqini topgan kvant hodisasi — Kasimir effektiga asoslanadi. 1948 yilda Hendrik Casimir nanometr masofa bilan ajratilgan ikkita oʻtkazuvchi sirt orasida tortishish kuchi hosil boʻlishini taxmin qilgan edi. Bunda sirtlar orasidagi masofadan katta toʻlqin uzunligiga ega elektromagnit tebranishlar mavjud boʻla olmaydi va natijada ichkaridagi vakuum energiyasi tashqaridagidan pastroq boʻladi.

1997 yilda Steven Lamoreaux Kasimir kuchini ilk bor oʻlchashga muvaffaq boʻlgan. Biroq odatdagi konstruksiya faqat qisqa muddatli energiya impulsini beradi, chunki plastinkalar bir-biriga yaqinlashadi. Casimir esa plastinkalarni kremniy asosga oʻrnatib, ular orasiga elektr bogʻlangan nanoustunlarni qoʻshish orqali bu effektni uzluksiz energiya manbaiga aylantirishga harakat qilmoqda.

Ilmiy bahslar va kelajak rejalari

Kompaniya tavsifiga koʻra, bunday tuzilmaning tashqi sohasi kvant vakuumining tebranishlariga duchor boʻladi, ichki nanoboʻshliqdagi tebranishlar esa zaifroq boʻladi. Ayrim hollarda elektron tashqi plastinkadan markaziy ustunga oʻtadi va qaytar oʻtish ehtimolligi pastligi bois yoʻnaltirilgan elektronlar oqimi yuzaga keladi. Millionlab shunday nanoboʻshliqlar bitta chipda birlashtirilib, elektr zanjiri orqali sikl yopiladi.

Casimir taʼkidlashicha, MicroSparc ning dastlabki versiyalari quvvati boʻyicha kichik keramika akkumulyatori yoki kichik quyosh paneliga teng keladi. Koʻp qatlamli arxitektura va kristallarni 3D joylashtirish quvvatni 100 baravargacha oshirish imkonini berishi kutilmoqda. Shunga qaramay, qurilmaning kvant vakuumidan toʻgʻridan-toʻgʻri uzluksiz foydali elektr quvvatini olish qobiliyati hali mustaqil ravishda namoyish etilmagani sababli munozaraliligicha qolmoqda va ayrim olimlar uni «vechniy dvigatel»ning bir turi deb atashmoqda.

Casimir asoschilaridan biri, NASA Eagleworks sobiq xodimi Harold G. White Kasimir effektining oʻzi oʻrnatilgan kvant mexanikasining bir qismi ekanini, munozarali masala faqat uni MicroSparc da amaliy qoʻshish usulidan iboratligini taʼkidlaydi. Kompaniya joriy shartnoma texnologiyani AQSh Harbiy-havo kuchlarining real talablari asosida tekshirish imkonini berishini bildirib, MicroSparc ni 2028 yilda tijorat bozoriga chiqarishni rejalashtirmoqda.

Kvant vakuumiCasimirMicroSparcAQSh Harbiy-havo kuchlariTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiXiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiBugun, 17:26Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarTelefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarBugun, 16:33Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiBugun, 16:22Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiBugun, 15:50HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi