«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turida «Al-Ayn» jamoasi o‘z maydonida «An-Nasr»ni 4:0 hisobida mag‘lub etib, sensatsiyaga sabab bo‘ldi.
- «An-Nasr» safida Krishtianu Ronaldu, Sadio Mane va Joau Feliks kabi yulduzlar harakat qilgan bo‘lsalar-da, ular raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadilar.
- Hussayn Rahimi dubl qayd etib, «Al-Ayn»ning yirik g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
Osiyo Chempionlar Ligasining umumiy bosqich 1-turida butun qit’a futbolini larzaga solgan olamshumul natija qayd etildi. Saudiya Arabistonining yulduzlarga to‘la gigant klubi «An-Nasr» safarda Birlashgan Arab Amirliklarining «Al-Ayn» jamoasiga qarshi maydonga tushib, 0:4 hisobidagi dahshatli va sharmandali mag‘lubiyatga uchradi. Tarkibida Krishtianu Ronaldu, Sadio Mane, Joau Feliks hamda himoyada Simakan kabi dunyo tan olgan yulduzlar bilan to‘liq asosiy tarkibda harakat qilgan Riyoz superklubi mezbonlarning shiddatli hujumlari qarshisida mutlaqo ojiz qoldi.
«Al-Ayn» safida Hussayn Rahimi dubl qayd etib (25' va 63-daqiqalar) qahramonga aylangan bo‘lsa, Sufyon Rahimi 72-daqiqada hisobni yiriklashtirdi, 85-daqiqada esa gretsiyalik legioner Georgios Yakumakis yakuniy nuqtani qo‘ydi. «An-Nasr» himoyasi va darvozaboni Al-Aqidining pala-partish harakatlari, hujum uchligining esa raqib mudofaasini yorib o‘ta olmagani saudiyaliklarning turnirni halokatli start bilan boshlashiga olib keldi. Xo‘sh, Osiyoning eng qimmatbaho jamoasi BAAda qanday qilib butunlay tor-mor etildi, Ronaldu va uning jamoadoshlari nega maydonda ko‘rinmay qoldi hamda «Al-Ayn» qanday taktika evaziga g‘alaba qozondi?
«Al-Ayn»dan 4 ta javobsiz zarba: O‘yinning qadamma-qadam dramasi
BAAdagi uchrashuvda darvozalar ishg‘ol etilgan hal qiluvchi daqiqalar:
25-daqiqa — Rahimining ilk zarbasi: Hussayn Rahimi 25-daqiqada hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi va «An-Nasr» himoyasidagi bo‘shliqlarni fosh etdi (1:0);
63-daqiqa — Dubl va karaxtlik: Ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida yana o‘sha Hussayn Rahimi saudiyaliklar darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi (2:0);
72-daqiqa — Sufyon Rahimidan tahqirlovchi gol: «Al-Ayn»ning bosh yulduzi Sufyon Rahimi 72-daqiqada hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirib, bahs taqdiriga deyarli nuqta qo‘ydi;
85-daqiqa — Yakumakisdan yakuniy zarba: O‘yin tugashiga oz vaqt qolganda zaxiradan qo‘shilgan Georgios Yakumakis to‘rtinchi golni urib, «An-Nasr»ni to‘liq taslim etdi (4:0).
Ronaldu, Mane va Feliks: Yulduzlar soyada qolgan oqshom
«An-Nasr»ning mashhur yulduzlari ko‘rsatgan past baholar va ko‘rsatkichlar:
Hujum chizig‘ining falajlanishi: Krishtianu Ronaldu (reytingi 6.8), Sadio Mane (6.0) va Joau Feliks (7.1) uchligi 90 daqiqa davomida «Al-Ayn» mudofaa qo‘rg‘onini buzib o‘tishda hech qanday xavfli yechim topa olmadi;
Himoyadagi parokandalik: Riyoz klubi mudofaasi va posboni Al-Aqidi (5.8 ball) o‘yin davomida qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yib, raqib hujumchilariga bemalol zarba berish imkonini yaratib berdi;
Jamoaviy baholar tafovuti: «Al-Ayn» tarkibida 8.6 ball olgan Rahimi va 8.0 ball qayd etgan Gamarra maydon egalari bo‘lgan bo‘lsa, «An-Nasr»ning umumiy jamoaviy bahosi bor-yo‘g‘i 6.4 ni tashkil etdi (mezbonlarda 7.3).
OCHLda sensatsion start: Saudiya grandi inqirozdami?
Ushbu yirik mag‘lubiyatning turnir jadvali va musobaqadagi oqibatlari:
«Al-Ayn»dan kuchli signal: BAA klubi Osiyo Chempionlar Ligasining ilk turidayoq qit’aning bosh favoritini yirik hisobda yengib, musobaqadagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini isbotladi;
«An-Nasr» uchun sharmandali zarba: Milliardlik transferlar va jahon futboli afsonalarini to‘plagan klubning 0:4 hisobida yutqazishi Saudiya ommaviy axborot vositalari va muxlislari orasida keskin tanqidlar to‘lqinini boshlab berdi;
Murabbiylar shtabi bosim ostida: Jamoa ichidagi taktik muvozanatning yo‘qligi va yulduzlarning samarasiz harakati murabbiylar shtabining kelajagini jiddiy so‘roq ostida qoldirmoqda.
«Al-Ayn»ning «An-Nasr» ustidan qozongan ushbu yirik va shavqatsiz g‘alabasi futbolda yulduzli nomlar emas, balki maydondagi jipslik va yuksak intizom g‘alaba keltirishini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, Krishtianu Ronaldu, Sadio Mane va Joau Feliksdek superyulduzlarga ega «An-Nasr»ning «Al-Ayn»dan 0:4 hisobida sharmandali tarzda yengilishiga kim ko‘proq aybdor — murabbiyning taktikasimi yoki yulduzlarning maydondagi xotirjamligi? «An-Nasr» ushbu og‘ir zarbadan so‘ng o‘ziga kelib, OCHLda chempionlik uchun kurasha oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va Osiyo futbolidagi ushbu olamshumul sensatsiya tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…