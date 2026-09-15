Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini eng munosib nomzod deb hisoblaydi.
- Simeone, Lamine Yamal va Kilian Mbappening daʼvolarini rad etib, Messining jahon chempionatidagi oʻyinlari uni barcha raqobatchilardan ustun qoʻyishini taʼkidladi.
- Uning fikricha, 39 yoshida ham Messining xalqaro maydondagi harakatlari tengsiz va global miqyosdagi tajribasi boshqa nomzodlardan ustun turadi.
Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone futbol olamidagi eng nufuzli individual sovrin – Oltin toʻp uchun kurashda Lamine Yamal va Kilian Mbappening daʼvolarini rad etib, Lionel Messini qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, tajribali mutaxassis argentinalik hujumchining jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlari barcha raqobatchilardan ustun turishiga ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu mavzu atrofidagi muhokamalar Barselona vingeri Lamial Yamalning bayonotidan keyin yanada qizidi. Yosh yulduz oʻzi va Real Madrid hujumchisi Kilian Mbappe hozirgi kunda dunyoning eng yaxshi ikki futbolchisi ekanini daʼvo qilgan edi. Biroq Simeone Osasunaga qarshi oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida bu fikrni qatʼiyan rad etdi.
Simeonening tanlovi va jahon chempionati omiliJurnalistlarning savollariga javob berar ekan, hamyurti Lionel Messining imkoniyatlarini yuqori baholagan Atletiko ustozi bir zum ham ikkilanib oʻtirmadi. Simeone 39 yoshli futbolchining xalqaro maydondagi harakatlari hamon tengsiz ekanini taʼkidladi.
«Shubhasiz, Messi», – dedi Diego Simeone matbuot vakillariga. – «U oʻzi yashab oʻtgan jahon chempionatidan keyin va hozirgi yoshida ham boshqalardan ustun turibdi, bu borada hech qanday shubha yoʻq».
Argentinalik mutaxassisning bunday fikr bildirishiga asosiy sabab sifatida Lionel Messi oʻz terma jamoasini 2026 yilgi jahon chempionati finaliga qadar yetaklab borgani koʻrsatildi. Garchi hal qiluvchi bahsda Ispaniyaga magʻlubiyat uchralgan boʻlsa-da, Simeone uchun 39 yoshda ham yuqori savatdagi oʻyinni saqlab qolish boshqa daʼvogarlarning natijalaridan muhimroqdir.
Raqobatchilarning daʼvolari va kelgusi rejalarQayd etilishicha, Yamal Ispaniya safida jahon chempionati, La Liga va Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritib, 2026 yilgi sovringa oʻzi munosib ekanini aytgan edi. Shuningdek, amaldagi gʻolib Usmon Dembele ham oʻz ambitsiyalarini yashirmay, mukofot yana PSJ futbolchisida qolishiga harakat qilishini bildirgan.
Biroq Diego Simeone Rodri, Harri Keyn yoki Usmon Dembele kabi futbolchilarning imkoniyatlarini inkor etgan holda, Lionel Messining global miqyosdagi tajribasi va mahorati barcha raqobatdan ustun turishini yana bir bor taʼkidladi.
Izohlar 0
…