Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladi

·24·Sport
Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini eng munosib nomzod deb hisoblaydi.
  • Simeone, Lamine Yamal va Kilian Mbappening daʼvolarini rad etib, Messining jahon chempionatidagi oʻyinlari uni barcha raqobatchilardan ustun qoʻyishini taʼkidladi.
  • Uning fikricha, 39 yoshida ham Messining xalqaro maydondagi harakatlari tengsiz va global miqyosdagi tajribasi boshqa nomzodlardan ustun turadi.

Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone futbol olamidagi eng nufuzli individual sovrin – Oltin toʻp uchun kurashda Lamine Yamal va Kilian Mbappening daʼvolarini rad etib, Lionel Messini qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, tajribali mutaxassis argentinalik hujumchining jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlari barcha raqobatchilardan ustun turishiga ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu mavzu atrofidagi muhokamalar Barselona vingeri Lamial Yamalning bayonotidan keyin yanada qizidi. Yosh yulduz oʻzi va Real Madrid hujumchisi Kilian Mbappe hozirgi kunda dunyoning eng yaxshi ikki futbolchisi ekanini daʼvo qilgan edi. Biroq Simeone Osasunaga qarshi oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida bu fikrni qatʼiyan rad etdi.

Simeonening tanlovi va jahon chempionati omili

Jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, hamyurti Lionel Messining imkoniyatlarini yuqori baholagan Atletiko ustozi bir zum ham ikkilanib oʻtirmadi. Simeone 39 yoshli futbolchining xalqaro maydondagi harakatlari hamon tengsiz ekanini taʼkidladi.

«Shubhasiz, Messi», – dedi Diego Simeone matbuot vakillariga. – «U oʻzi yashab oʻtgan jahon chempionatidan keyin va hozirgi yoshida ham boshqalardan ustun turibdi, bu borada hech qanday shubha yoʻq».

Argentinalik mutaxassisning bunday fikr bildirishiga asosiy sabab sifatida Lionel Messi oʻz terma jamoasini 2026 yilgi jahon chempionati finaliga qadar yetaklab borgani koʻrsatildi. Garchi hal qiluvchi bahsda Ispaniyaga magʻlubiyat uchralgan boʻlsa-da, Simeone uchun 39 yoshda ham yuqori savatdagi oʻyinni saqlab qolish boshqa daʼvogarlarning natijalaridan muhimroqdir.

Raqobatchilarning daʼvolari va kelgusi rejalar

Qayd etilishicha, Yamal Ispaniya safida jahon chempionati, La Liga va Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritib, 2026 yilgi sovringa oʻzi munosib ekanini aytgan edi. Shuningdek, amaldagi gʻolib Usmon Dembele ham oʻz ambitsiyalarini yashirmay, mukofot yana PSJ futbolchisida qolishiga harakat qilishini bildirgan.

Biroq Diego Simeone Rodri, Harri Keyn yoki Usmon Dembele kabi futbolchilarning imkoniyatlarini inkor etgan holda, Lionel Messining global miqyosdagi tajribasi va mahorati barcha raqobatdan ustun turishini yana bir bor taʼkidladi.

Lionel MessiDiego SimeoneOltin toʻpLamine YamalKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!Bugun, 23:16«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdiBugun, 22:10«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 21:37«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 19:54Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiBugun, 19:32Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Bugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?