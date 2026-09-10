Vladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildi
Rossiya Federatsiyasida mehnat migratsiyasi sohasida bir vaqtning o‘zida ham katta daromad olish, ham qat’iy cheklovlar va deportatsiya to‘lqinini o‘z ichiga olgan muhim siyosiy bayonotlar yangradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ichki ishlar vazirligi Migratsiya xizmati rahbari Andrey Kikotning hisobotini qabul qilar ekan, xorijdan ishchi kuchini jalb qilish Rossiya iqtisodiyoti uchun muhim yo‘nalish ekanini, ammo bu jarayonda mahalliy aholi manfaatlari birinchi o‘rinda turishi shartligini keskin ta’kidladi. Ma’lum qilinishicha, Rossiya hukumati so‘nggi vaqtlarda 100 mingga yaqin migrantni mamlakatdan chiqarib yuborgan bo‘lsa-da, legal migratsiya hisobidan davlat g‘aznasiga rekord darajadagi 321 milliard rubl tushgan. Prezident endilikda migrantlarni ishga olish tizimini tubdan o‘zgartirib, ular uchun «yopiq sikl» joriy etish bo‘yicha topshiriq berdi. Xo‘sh, 100 ming nafar migrantning qanchasi majburiy tarzda deportatsiya qilindi, patentlardan qaysi budjetlar eng ko‘p foyda ko‘rmoqda va yangi «uy — ish — uy» qoidasi qanday ishlaydi? Maqola oxirida esa — ish beruvchilar zimmasiga yuklanayotgan majburiy shartlar va rus tili bo‘yicha qo‘yilayotgan yangi talablar yuzasidan barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
100 ming nafar deportatsiya va 321 milliard rubllik ulkan daromad
IIV Migratsiya boshqarmasi rahbari Andrey Kikot 11 sentyabr — tizim xodimlari kuni arafasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvda raqamlarni ochiqladi:
Keng ko‘lamli chiqarib yuborish: Rossiya hududidan taxminan 100 ming nafar migrant chiqarib yuborilgan bo‘lib, ularning 75 ming nafari bevosita sud va kuch ishlatar tuzilmalar qarori bilan majburiy tarzda deportatsiya qilingan;
Legal bozorning o‘sishi: Barcha cheklovlarga qaramay, mamlakatda qonuniy mehnat migratsiyasi ulushi avvalgi 45 foizdan 50 foizga yetgan va bu ijobiy ko‘rsatkich sifatida baholangan;
Budjetga tushgan rekord tushum: So‘nggi 1,5 yil ichida migratsiya jarayonlaridan davlat 321 milliard rubl (o‘sish 30 foiz) sof daromad olgan;
Patentlar foydasi: Vladimir Putin bu daromadning asosiy qismi patent to‘lovlari hisobidan shakllanganini qayd etib, 60 milliard rubldan ortig‘i federal budjetga, 250–260 milliard rubli esa to‘g‘ridan to‘g‘ri hududlar (viloyatlar) g‘aznasiga tushganiga e’tibor qaratdi.
«Bu juda salmoqli mablag‘. Lekin biz uchun eng muhimi — jarayon madaniy shaklda kechishi va mahalliy fuqarolarimizning manfaatlari birinchi o‘rinda himoya qilinishidir», — deya ta’kidladi Rossiya prezidenti.
«Uy — ish — uy»: Ish beruvchilarga yangi qat’iy majburiyatlar yuklanmoqda
Vladimir Putin hukumatga xorijiy ishchilarni Rossiyaga kelishdan avval tayyorlash va ularning harakatlanishini nazorat qilish bo‘yicha maxsus talablar ishlab chiqishni topshirdi:
Ish beruvchiga turar-joy majburiyati: Yirik va o‘rta biznes vakillari endilikda xorijdan olib kelingan ishchilarni qonun bo‘yicha maxsus ixtisoslashtirilgan yotoqxonalar (turar-joy) bilan ta’minlashga majbur bo‘ladi;
Ishga majburiy transfer: Korxonalar ishchilarni yotoqxonadan ish joyigacha va ishdan yotoqxonagacha maxsus transport orqali tashishi shart bo‘ladi;
Yopiq nazorat sikli: Migrantlar shahar ichida besaranjom yurmasligi uchun «uy — ish — uy» tizimi joriy etiladi va mehnat shartnomasi tugagach, ular aynan shunday tashkillashtirilgan holda o‘z vataniga qaytarib yuboriladi.
Til o‘rganish va madaniy tayyorgarlik talabi
Rossiya rahbari migrantlar yuboruvchi davlatlar rasmiylari bilan olib borilgan muloqotlarga to‘xtalib, ularning ham ushbu tashabbusdan manfaatdor ekanini bildirdi:
Vatanidayoq tayyorlash: Xorijiy fuqarolarni Rossiyaga jo‘natishdan avval ularning o‘z yurtida kasbiy va huquqiy jihatdan tayyorlash tizimi kengaytiriladi;
Rus tili va o‘qituvchilar masalasi: Muhojirlarning va ularning farzandlarining rus tilini bilishi majburiy mezon sifatida belgilanmoqda; buning uchun til o‘rgatuvchi o‘qituvchilar safini kengaytirish zarurligi aytildi;
Ichki tartib va xavfsizlik: Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, til bilish va madaniy ko‘nikmalarsiz mamlakatda normal va xavfsiz migratsiya muhitini yaratib bo‘lmaydi.
Mehnat migratsiyasida yangi era: Erkin harakatlanish cheklanadimi?
Rossiya rahbariyati tomonidan bildirilgan ushbu ko‘rsatmalar mamlakatdagi mehnat migratsiyasi siyosatida yangi davr boshlanayotganini ko‘rsatmoqda. Migrantlardan kelayotgan yuzlab milliard rubllik patent tushumlari Rossiya hududlari iqtisodiyoti uchun nihoyatda muhim ekani tan olingan bo‘lsa-da, davlat xavfsizlik va ichki siyosiy kayfiyatni birinchi o‘ringa qo‘ymoqda. Yangi rejalashtirilayotgan «yopiq sikl» tizimi joriy etilsa, Rossiyaga boruvchi yurtdoshlarimizning mustaqil ish va turar-joy qidirishi cheklanib, faqatgina rasmiy shartnoma asosida, aniq korxonalar nazoratida ishlash tizimiga to‘liq o‘tilishi mumkin. Bu esa nolegal yurgan yoki patenti yo‘q fuqarolar uchun jazo choralari yanada keskinlashishidan dalolat beradi.
Sizningcha, Rossiyada migrantlar uchun taklif qilinayotgan «yopiq sikl» (uy — ish — uy) va turar-joy majburiyati mehnat muhojirlarining huquqlari va xavfsizligini ta’minlaydimi yoki ularning erkinligini haddan tashqari cheklab qo‘yadimi? Migrantlardan olinayotgan 321 milliard rubllik daromad fonida bunday qat’iy nazorat qanchalik o‘zini oqlaydi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Rossiyada mehnat qilayotgan yaqinlaringiz hamda tanishlaringizga ushbu muhim yangilik tahlilini ulashing!
…