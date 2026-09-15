Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqda

·5·Texno
Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqda

Xitoyning xotira chiplari ishlab chiqaruvchi kompaniyalari jahon bozoridagi yetakchilar bilan texnologik tafovutni jadal qisqartirib, yarimoʻtkazgichlar sanoatida muhim natijalarga erishmoqda. Koreya yarimoʻtkazgich sanoati assotsiatsiyasi (KSIA) maʼlumotlariga koʻra, ayni paytda Xitoy NAND xotirasi ishlab chiqarishda Janubiy Koreyadan atigi bir yil, DRAM yoʻnalishida ikki yil va eng murakkab HBM segmentida uch yil ortda qolmoqda, holbuki yaqin vaqtgacha bu farq besh yilni tashkil etgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu jarayonda asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida YMTC va CXMT kompaniyalari namoyon boʻlmoqda. YMTC asosan NAND flesh-xotirasiga ixtisoslashgan boʻlsa, CXMT dinamik tasodifiy kirish xotirasi — DRAM ishlab chiqarish bilan shugʻullanadi. Xitoy ayniqsa flesh-xotira bozorida katta muvaffaqiyatlarga erishmoqda: dunyo yetakchilari Samsung va SK hynix 2025-yilda 300 tadan ortiq qatlamli NAND xotirasiga oʻtishni boshlagan boʻlsa, YMTC allaqachon 270 qatlamli chiplarni oʻzlashtirgan.

DRAM va sunʼiy intellekt xotirasi

DRAM ishlab chiqarishda ham Xitoy kompaniyalari surʼatni pasaytirayotgani yoʻq. Samsung va SK hynix DDR5 xotirasini avvalroq oʻzlashtirganiga qaramмай, CXMT bu oraliqni bosqichma-bosqich qisqartirib, LPDDR5X modellarini chiqarishga muvaffaq boʻldi va mobil xotiraning keyingi avlodini oʻzlashtirishga kirishdi. Shunga qaramay, sunʼiy intellekt tezlatgichlarida qoʻllaniladigan yuqori tezlikdagi HBM xotirasi segmentida vaziyat murakkabroq.

KSIA xabar berishicha, CXMT bu yoʻnalishda uch yilga ortda qolmoqda. Kompaniya HBM3E xotirasining sinov tariqasidagi ishlab chiqarishini boshlagan boʻlsa-da, yaroqli mikrochiplar chiqishi hozircha atigi 25 foiz atrofida baholanmoqda. Koʻp qatlamli xotiralar orasida ishonchli vertikal ulanishlarni yaratish asosiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Uni hal qilish uchun YMTC kompaniyasining X-Stacking arxitekturasi va mis-mis gibrid birikmasi texnologiyalari qoʻllanilmoqda.

Ishlab chiqarish hajmlari va istiqbollar

Mazkur yutuqlarga qatʼiy cheklovlar — xitoylik korxonalarga ilgʻor EUV-litografiya uskunalarini yetkazib berish taqiqlanganiga qaramay erishilayotgani eʼtiborga molik. Shunga qaramay, Xitoy kompaniyalari ishlab chiqarish quvvatlarini keskin oshirmoqda. CXMT uchta korxonada oyiga taxminan 300 ming dona 300 millimetrli plastina ishlab chiqarishni rejalashtirgan boʻlib, HBM uchun quvvatlar oyiga 50 ming plastinani tashkil etishi mumkin.

Shanhay va Xefeydagi yangi zavodlar qurilishi yakunlansa, umumiy quvvat kelgusida oyiga 600 ming plastinaga yetishi kutilmoqda. Agar bunday rejalar amalga oshsa, 2030-yilga borib CXMT fizik hajm boʻyicha Amerikaning Micron kompaniyasidan oʻzib ketishi mumkin. Shu bilan birga, YMTC ham quvvatlarini kengaytirib, 2027-yil boshiga kelib oyiga 300 ming plastina ishlab chiqarishni moʻljallamoqda.

XitoyTexnologiyaYarimoʻtkazgichlarSamsungXotira
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiiQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiBugun, 20:51Samsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdiSamsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdiBugun, 20:26Apple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdiApple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdiBugun, 19:54Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiJibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiBugun, 18:28Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiBugun, 17:52Buyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBuyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi