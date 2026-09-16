BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- BRICS sammiti xavfsizligini ta’minlashga mas’ul bo‘lgan konstebl Dipak Bangar ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishish istagida o‘zining maxfiy joylashuvi, qurollari va xavfsizlik uskunalarini Instagram'da namoyish etgani uchun ishdan bo‘shatildi.
- Ushbu ehtiyotsizlik sababli davlat rahbarlarining xavfsizligi jiddiy xavf ostiga qo‘yilgan va diplomatik xavfsizlik protokollari buzilgan.
Xalqaro darajadagi eng yirik siyosiy tadbirlardan biri — BRICS sammiti xavfsizlik tizimida hayratlanarli va misli ko‘rilmagan ehtiyotsizlik yuz berdi. Hindiston poytaxti Dehli shahrida dunyo yetakchilari va xorijiy delegatsiyalar xavfsizligini ta’minlashga mas’ul bo‘lgan snayperlar guruhi a’zosi, konstebl Dipak Bangar o‘zining soxta «xayp» va ijtimoiy tarmoqdagi mashhurlikka bo‘lgan ishtiyoqi tufayli o‘z xizmatidan sharmandalarcha chetlatildi.
Ijtimoiy tarmoqlarga sizib chiqqan videolavha va fotosuratlarda xodimning tungi shahar manzarasi fonida, baland bino tomida jangovar shay holatda turganini ko‘rish mumkin. Ammo u davlat rahbarlarini qo‘riqlash o‘rniga, o‘zining xizmat pistoleti, snayper miltig‘ining aniq koordinatasi va o‘ta maxfiy xavfsizlik uskunalarini ko‘rsatib, Instagram tarmog‘i uchun rolik tasvirga olgan va ommaga yuklagan.
Dehli politsiyasi ushbu faktni aniqlashi bilan diplomatik xavfsizlik protokollarini qo‘pol tarzda buzgan xodimni zudlik bilan lavozimidan bo‘shatdi va xizmat tekshiruvini boshladi. Xo‘sh, konstebl videoda aynan qaysi maxfiy detallarni fosh qilgan, xorijiy prezidentlar hayoti qanday xavf ostida qoldi va xavfsizlik tizimidagi bunday xatolar qanday oqibatlarga olib keladi?
«Instagram uchun selfi va fosh bo‘lgan pozitsiya»: Kadrdagi shov-shuvli holat
Ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan tasvirlar va xodimning harakatlari:
Bino tomidagi yashirin nuqta: Tarqalgan kadrlarda konstebl Dipak Bangar tungi Dehli shahrining chiroqlari va xorijiy mehmonlar joylashgan hudud fonida to‘g‘ridan to‘g‘ri snayper o‘rnatilgan tom chetida turgani aks etgan;
Qurol va pozitsiyaning ko‘rsatilishi: Xodim nafaqat o‘zining yuzini, balki davlat rahbarlarining xavfsizligini ta’minlovchi optik nishonli uzoq masofali snayper miltig‘i, uning o‘q otish burchagi va belidagi xizmat to‘pponchasini batafsil tasvirga olgan;
Maxfiy jihozlarning ko‘rinishi: Videoda maxsus aloqa ratsiyalari, tungi ko‘rish moslamalari va politsiyaning kuzatuv perimetri yaqqol namoyon bo‘lib, ehtimoliy g‘arazli kuchlarga snayper pozitsiyasini bexato aniqlash imkonini yaratgan;
Tarmoqdagi tezkor reaksiya: Video Instagram sahifasiga joylangach, qisqa fursat ichida minglab tomoshalar to‘pladi va bir zumda ichki xavfsizlik xizmati diqqatini tortdi.
BRICS sammitidagi diplomatik zarba: Xavfsizlik protokoli qanday buzildi?
Maxsus xizmatlar tomonidan ko‘rilgan choralar va ekspertlar bahosi:
Snayperlar pozitsiyasi — davlat siri: Xalqaro sammitlarda snayperlar joylashgan nuqtalar dunyodagi eng yuqori maxfiylik toifasiga kiradi; ushbu lokatsiyalarning oshkor bo‘lishi xorijiy prezidentlar kortejlarini ochiq nishonga aylantirishi mumkin;
Zudlik bilan ishdan bo‘shatish: Dehli politsiya boshqarmasi jiddiy intizom buzilishi va davlat xavfsizligi manfaatlariga putur yetkazilgani sababli konstebl Dipak Bangarni zudlik bilan tizimdan haydadi;
Qo‘shimcha tergov va tekshiruv: Sobiq xodimga nisbatan maxfiy ma’lumotlarni qasddan tarqatish va xizmat vakolatini suiiste’mol qilish moddalari bo‘yicha jinoiy javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilmoqda.
«Xayp»ning ayanchli bahosi: Xavfsizlik tizimidagi raqamli inqiroz
Zamonaviy maxsus xizmatlar oldida turgan yangi xatarlar:
Smartfon va xizmat cheklovi: Jahon amaliyotiga ko‘ra, yuqori darajadagi hukumat obyektlarida navbatchilik qilayotgan harbiylar va snayperlarga shaxsiy telefon olib kirish qat’iyan man etiladi, ammo ushbu holatda nazorat susaygani ma’lum bo‘ldi;
Ijtimoiy tarmoqqa qaramlik: Yosh xodimlar orasida layk va virtual e’tibor to‘plash istagi hatto milliy va xalqaro xavfsizlik tamoyillaridan ham ustun kelayotgani katta muammo sifatida baholanmoqda;
Perimetrning qayta ko‘rib chiqilishi: Ushbu video ortidan Dehli xavfsizlik kuchlari sammit binolari va mehmonxonalar atrofidagi barcha snayperlik pozitsiyalarini shoshilinch ravishda o‘zgartirishga majbur bo‘ldi.
Birgina Instagram roliki tufayli karyerasi barbod bo‘lgan hind politsiyachisining qismati zamonaviy dunyoda ijtimoiy tarmoqlar xavfsizlik sohasida qanchalik xavfli qurolga aylanishi mumkinligini ko‘rsatgan yaqqol saboq bo‘ldi.
Sizningcha, dunyo yetakchilari xavfsizligini ta’minlashi kerak bo‘lgan snayperning bunday soxta mashhurlik ortidan quvishiga qanday baho berish mumkin — bu shunchaki ahmoqlikmi yoki og‘ir jinoyat? Maxsus xizmat xodimlariga xizmat vaqtida smartfonlardan foydalanishni butunlay taqiqlab, bunday holatlar uchun qamoq jazosini joriy qilish kerakmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon xavfsizligida yuz bergan ushbu shov-shuvli voqea tahlilini barcha hamkasblaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…