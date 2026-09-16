Bolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyada maktabda ikki o‘quvchi mushtlashgani sababli ularning otalari maktabga chaqirilgan.
- Maktabda vaziyatni muhokama qilish o‘rniga, otalar o‘zlari ham janjallashib, mushtlashib ketgan.
- Bu voqea bolalar o‘rtasidagi mojaro kattalar o‘rtasida ham takrorlanganini ko‘rsatadi.
- Kattalarning bunday xatti-harakati bolalarga nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish o‘rniga, kuch ishlatishni o‘rgatishi mumkin.
Rossiyada maktabda yuz bergan oddiy janjal kutilmagan tarzda davom etdi. Ikki o‘quvchi o‘rtasidagi mushtlashuvdan so‘ng ularning otalari vaziyatga oydinlik kiritish uchun maktabga chaqirilgan. Ammo muammoni bolalaridan oldin kattalarning o‘zi hal qilishi kerakdek ko‘ringan bir paytda, voqea butunlay boshqa tus oldi.
Ma’lum bo‘lishicha, ikki ota ham til topisha olmagan va maktabning o‘zida bir-biri bilan janjallashib, mushtlashib ketgan.
Shunday qilib, bolalar o‘rtasida boshlangan mojaro kattalar o‘rtasida ham takrorlangan.
Bolalarining janjali kattalarga ham «yuqdi»
Maktab ma’muriyati ota-onalarni chaqirganida maqsad aniq edi: o‘quvchilar o‘rtasidagi nizoni muhokama qilish va bunday holatning takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslik.
Biroq ikki ota o‘rtasidagi muloqot ham kelishuv bilan yakunlanmagan.
Natijada maktabda g‘alati vaziyat yuzaga kelgan: bolalari mushtlashgani uchun chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketgan.
Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda ham turli hazilomuz munosabatlarga sabab bo‘lishi tabiiy. Zero, voqea «bolalar kattalardan o‘rnak oladi» degan gapning aksincha talqinini namoyon qilgandek.
«Olmaning tagiga olma tushadi...»
Mazkur holatga munosabat bildirganlar orasida xalq orasida keng tarqalgan bir maqolni eslaganlar ham bo‘ldi:
«Olmaning tagiga olma tushadi...»
Albatta, bitta voqeaga qarab bolalarning xulq-atvoriga ularning ota-onasi haqida qat’iy xulosa chiqarib bo‘lmaydi.
Biroq ushbu holat maktabdagi nizolarni hal qilishda kattalarning shaxsiy namunasi qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatadi.
Muammoni hal qilish o‘rniga yangi muammo paydo bo‘ldi
Maktabdagi bolalar janjali, odatda, pedagoglar va ota-onalar ishtirokida tushuntirish ishlari olib borilishi orqali hal etilishi mumkin.
Kattalarning vazifasi esa bolalar o‘rtasidagi nizoni yanada kuchaytirish emas, balki ularga kelishmovchilikni tinch yo‘l bilan hal qilishni ko‘rsatishdir.
Ammo bu voqeada vaziyatning o‘ziga xosligi shundaki, bolalarning janjaliga aralashgan kattalar ham nizoni tinch yo‘l bilan hal qila olmagan.
Natijada dastlab ikki o‘quvchi o‘rtasidagi muammo bo‘lgan voqea maktabda ikki katta kishi o‘rtasidagi janjalga ham aylangan.
Bolalar kattalarning xatti-harakatini kuzatadi
Psixologlar va pedagoglar bolaning atrofidagi kattalarning xulq-atvori uning ijtimoiy ko‘nikmalari shakllanishida muhim ahamiyatga ega ekanini ta’kidlaydi.
Bola nizoni qanday hal qilishni nafaqat nasihatlardan, balki kattalarning amaliyotidan ham o‘rganadi.
Agar kattalar kelishmovchilik paytida muloqot va murosani tanlasa, bu bolaga ijobiy namuna bo‘lishi mumkin.
Aksincha, muammo kuch ishlatish yoki agressiv munosabat orqali hal qilinsa, bola nizolarni hal qilishning shunday usulini qabul qilib olishi ehtimoli bor.
Shu sababli maktabdagi ushbu voqea kulgili tuyulishi mumkin bo‘lsa-da, uning ortida jiddiy tarbiyaviy savol bor.
Eng qiziq tomoni — janjal qayerda boshlangani emas
Bu voqeaning eng g‘alati jihati ikki o‘quvchining mushtlashgani emas.
Asosiy e’tiborni tortadigan holat — ularning janjalini muhokama qilish uchun maktabga kelgan otalarning o‘zi vaziyatni yanada takrorlagani.
Maktabda bolalarga nizoni tinch hal qilishni o‘rgatish kerak bo‘lgan bir paytda, kattalarning o‘zi teskari namuna ko‘rsatib qo‘ygan.
Bu esa bir qarashda kulgili bo‘lgan voqeani tarbiyaviy nuqtayi nazardan ham o‘ylab ko‘rishga majbur qiladi.
Chunki bolalarga «janjallashmang» deyish oson.
Ammo kattalarning o‘zi janjal vaqtida qanday yo‘l tutishi — bolaga beriladigan eng kuchli saboqlardan biridir.
Izohlar 0
…