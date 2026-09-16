Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)

·65·Dunyo
Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)

AQSHning Los-Anjeles shahrida avtohalokatni havodan yoritayotgan NBC4 telekanaliga tegishli yangiliklar vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi. Yana bir kishi shifoxonaga olib ketilgan. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Hodisa 15 sentyabr kuni kechqurun shaharning Chatsworth hududida sodir bo‘lgan. NewsChopper4 vertolyoti avvalroq yuz bergan yo‘l-transport hodisasini yoritayotgan edi. Mazkur YTHda SUV shahar avtobusiga borib urilishi oqibatida kamida ikki kishi halok bo‘lgan, olti kishi jarohatlangan.

Vertolyot avtohalokat joyidan taxminan 1,6 kilometr uzoqlikdagi avtoturargoh hududiga qulab tushgan va shundan so‘ng yong‘in yuzaga kelgan. Yong‘in oqibatida to‘rtta avtomobil va ikkita saqlash konteyneri ham zarar ko‘rgan. Voqea joyiga 50 nafardan ortiq o‘t o‘chiruvchi jalb etilgan.

Halok bo‘lganlar orasida vertolyot bortidagi ikki kishi — havodan reportaj tayyorlovchi jurnalist Eliana Moreno va uchuvchi George Marciniw borligi ma’lum qilingan. Uchinchi qurbon yerda bo‘lgan.

Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)

Vertolyotning qulashi sababi hozircha noma’lum. Hodisani AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) va Federal aviatsiya ma’muriyati (FAA) tekshirmoqda.

Eliana MorenoNTSBFAAChatsvort
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Bugun, 13:54Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiBugun, 11:25Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!Bugun, 10:47Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiBugun, 09:56Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Bugun, 09:43Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi