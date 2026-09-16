Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkin

·29·Texno
Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nancy Grace Roman kosmik teleskopi kutilganidan ancha uzoq muddat, yaʼni 22 yilgacha faoliyat yuritishi mumkin.
  • Bu qurilmaning koinotga yuqori aniqlikda uchirilgani va natijada yoqilgʻi zaxirasining koʻp tejalib qolgani bilan bogʻliq.
  • Teleskop 30-avgustda SpaceX Falcon Heavy raketa tashuvchisi yordamida koinotga muvaffaqiyatli chiqarilgan va hozirda Yer-Quyosh tizimining ikkinchi Lagranj nuqtasi (L2) yaqinidagi ishchi hudud tomon harakatlanmoqda.

NASA agentligining yangi Nancy Grace Roman kosmik teleskopi loyihada koʻzda tutilganidan salkam ikki baravar uzoqroq muddat faoliyat yuritishi kutilmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmani koinotga yuqori aniqlikda uchratgani sababli zaxiradagi yoqilgʻi hajmi kutilganidan ancha koʻp tejalib qoldi va bu ilmiy ekspluatatsiya muddatini 22 yilgacha uzaytirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mukammal uchirish natijasi

Joriy yilning 30-avgust sanasida SpaceX Falcon Heavy raketa tashuvchisi yordamida koinotga muvaffaqiyatli chiqarilgan Roman teleskopi ayni paytda Yer-Quyosh tizimining ikkinchi Lagranj nuqtasi (L2) yaqinidagi ishchi hudud tomon harakatlanmoqda. Ushbu nuqta sayyoramizdan taxminan 1,6 million kilometr masofada joylashgan boʻlib, u yerda ilmiy kuzatuvlar uchun eng qulay sharoitlar yaratiladi.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, xizmat muddatining keskin oshishiga asosiy sabab — uchirish jarayonining oʻta aniqligi boʻldi. Traektoriyani birinchi yirik tuzatish amaliyoti uchun teleskop atigi 18 kilogramm yoqilgʻi sarflagan, holbuki rejalashtirish bosqichida bu manevr uchun 200 kilogrammgacha yoqilgʻi ajratilishi taxmin qilingandi. Natijada qoʻshimcha resurslarning salmoqli qismi toʻlaligicha saqlanib qoldi.

Konstruksiyadagi yengillik va yoqilgʻi zaxirasi

Teleskopning jismoniy ogʻirligi ham muhim omil boʻlib xizmat qildi. Yoqilgʻisiz holdagi qurilma loyihada belgilangan maksimal ruxsat etilgan qiymatdan qariyb ikki tonna yengilroq chiqdi. Bu esa uchirish oldidan toʻrtta yonilgʻi bakini toʻliq toʻldirib, taxminan 1100 kilogramm yoqilgʻi yuklash imkonini berdi.

Shu tariqa, Roman apparatining umumiy boshlangʻich massasi 9173,5 kilogrammni tashkil etdi. Hatto baklar maksimal darajada toʻldirilgan boʻlsa ham, teleskop belgilangan cheklovdan yarim tonna yengilroq holda koinotga yoʻl oldi.

Oldinda turgan bosqichlar va kelajakdagi xizmat

Dastlab NASA asosiy ilmiy dasturni besh yil va yana shuncha muddatga uzaytirish imkoniyatini hisobga olgan holda yoqilgʻi zaxiralarini rejalashtirgandi. Endilikda uchirilgandan keyingi amaldagi koʻrsatkichlar boshqa tizimlar ish qobiliyati saqlanib qolganda, kamida 22 yillik ekspluatatsiyaga tayanishga asos bermoqda.

Sentabr oyida yana bir traektoriyani tuzatish ishlari, dekabr oyining boshida esa L2 yaqinidagi ishchi orbitaga yakuniy chiqish manevri rejalashtirilgan. NASA oldindan bergan baholarga koʻra, bu amaliyotlar ham rejalashtirilgandagidan kamroq yoqilgʻi talab qiladi.

Ishchi orbitaga chiqqandan soʻng, Roman dvigatellari nafaqat traektoriyani toʻgʻrilash, balki har 28 kunda holatni saqlash hamda orientatsiya tizimining oltita mahovigi toʻplagan momentini tushirish uchun ishlatiladi. Taʼkidlash joizki, NASA loyihalash bosqichidayoq koinotda avtomatik ravishda yonilgʻi quyish imkoniyatini ham koʻzda tutgan boʻlib, teleskop tegishli tutqichlar va masofadan ochiladigan issiqlik izolyatsiyasi bilan jihozlangan.

Nancy Grace RomanNASAKosmik teleskopSpaceXAstronomiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiOnyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiBugun, 18:26Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaSunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaBugun, 16:51Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:58NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartBugun, 14:29Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi